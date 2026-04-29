Dự án chỉnh trang Bến Nhà Rồng: Tái hiện cuộc đời Bác qua 9 chương nghệ thuật

Nằm trong chuỗi 5 dự án trọng điểm được khởi công, trao giấy chứng nhận vào ngày 29/4 nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM mang một ý nghĩa lịch sử đặc biệt.

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư, chia làm hai giai đoạn. Trong đó, công trình Bảo tàng có quy mô 1,4 ha, là một phần của tổng thể Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và hệ thống cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn rộng 147 ha.

Giai đoạn 1, TP.HCM sẽ kiến tạo Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội với quy mô 9 ha, dự kiến hoàn thành vào đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay.

Điểm độc đáo nhất của công trình là thiết kế gồm 9 chương, mượn hình tượng xuyên suốt là "dòng nước" để mô phỏng lại các cột mốc quan trọng trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh- chi nhánh TP.HCM

Mở đầu là Chương 1 mang tên “Dòng nước cội nguồn” mốc thời gian 1890, tái hiện không gian mộc mạc của Làng Sen nơi Bác chào đời. Điểm nhấn tại đây chính là dự án chỉnh trang toà nhà Bảo tàng hiện hữu để thể hiện sự tôn kính.

Tiếp đó, Chương 2 – “Dòng nước ra đại dương” năm 1911, mô phỏng hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Không gian có các bậc thang dẫn lên cầu vĩnh cửu, tạo hình mũi thuyền hướng về khu đô thị Thủ Thiêm, gợi nhớ con tàu chở khát vọng độc lập năm xưa.

Chương 3 – “Dòng nước hợp nhất” năm 1930, tượng trưng cho gần 30 năm bôn ba. Dòng nước lúc này hội tụ thành một hồ vô cực rộng lớn, biểu trưng cho sự hình thành và thống nhất tư tưởng Hồ Chí Minh - tư tưởng dẫn lối dân tộc đến tận hôm nay.

Đến Chương 4 – “Dòng nước về Tổ quốc” năm 1941, không gian chuyển sang âm hưởng núi rừng Tây Bắc, đánh dấu ngày Bác trở về sau 30 năm xa cách để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

Khúc quanh gian truân nhất nằm ở Chương 5 – “Dòng nước chảy ngầm” năm 1942. Một hành lang tự do được thiết kế chìm xuống 1,5m, len lỏi như dòng chảy ngầm gợi nhớ những năm tháng tù đày. Nhưng phần công viên phía trên lại vươn lên mạnh mẽ, thể hiện tinh thần lạc quan và khát vọng tự do.

Bước sang Chương 6 – “Dòng nước ra biển lớn” năm 1945, là một quảng trường lớn cùng hai mặt nước, gợi nhớ những ngày Tháng Tám lịch sử và bản Tuyên ngôn Độc lập.

Chương 7 – “Dòng nước mắt” năm 1969, là khoảng lặng đau buồn ngày Bác đi xa. Những giọt nước mắt hội tụ thành "biển cả của đoàn kết", kiên định tiến về phía trước.

Trào dâng cảm xúc là Chương 8 - "Dòng nước thống nhất" năm 1975. Đây là không gian điểm nhấn với Quảng trường Độc lập hình ngôi sao. Hai dòng nước chảy dọc theo năm cánh sao, hội tụ tại tháp Thống Nhất, khắc họa lại hình ảnh các cánh quân tiến về thành phố, đánh dấu kỷ nguyên độc lập, tự do.

Và cuối cùng, khép lại bản hùng ca là Chương 9 - "Dòng nước trường tồn". Tại đây, một cột sáng vô cực hướng thẳng lên bầu trời biểu tượng cho con người vĩ đại của Bác, được bao bọc bởi 79 đài phun nước nhỏ, tượng trưng cho 79 mùa xuân của Người.

Dự án sau cải tạo, chỉnh trang được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến văn hoá, lịch sử của TP.HCM

Bà Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM cho biết, dự án sẽ giữ trọn kiến trúc tòa nhà Bến Nhà Rồng với mái ngói đặc trưng, biến nơi đây thành điểm đến nơi quá khứ và tương lai song hành. Bà Trinh chia sẻ:

"Dự án này không chỉ là việc sửa sang lại công trình kiến trúc mà là sự tri ân, biết ơn đối với hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù thành phố có vươn mình thành một đô thị hiện đại thì những giá trị cội nguồn, cột mốc lịch sử vẫn là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất cho người dân thành phố và cả nước", bà Trinh nói.