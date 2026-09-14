Du khách nước ngoài hào hứng chơi trống tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

VOV.VN - Sáng 14/9, chương trình nghệ thuật đặc sắc Nhất Trống với chủ đề “Nhất Trống – Một tiếng trống – Ngàn năm văn hiến” đã khai mạc tại khu vực Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2026.