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Thứ Hai, 11:46, 14/09/2026

Du khách nước ngoài hào hứng chơi trống tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

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VOV.VN - Sáng 14/9, chương trình nghệ thuật đặc sắc Nhất Trống với chủ đề “Nhất Trống – Một tiếng trống – Ngàn năm văn hiến” đã khai mạc tại khu vực Hậu viên nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2026.
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Chương trình Nhất Trống cũng đồng thời hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam (1076 – 2026).
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Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám nhấn mạnh: “Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, chương trình mong muốn giúp công chúng hiểu sâu hơn những giá trị lịch sử, nghề thủ công và tín ngưỡng đằng sau mỗi tiếng trống”.
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Trong đời sống tâm thức người Việt, trống không chỉ đơn thuần là một nhạc cụ. Tiếng trống từ lâu đã gắn bó mật thiết với tín ngưỡng, lễ hội, không gian trường học và các sinh hoạt cộng đồng qua nhiều thế hệ.
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Được đặt trong không gian biểu tượng của đạo học và văn hiến Việt Nam, chương trình Nhất Trống kỳ vọng tôn vinh tri thức dân gian, kỹ thuật chế tác truyền thống và vinh danh những nghệ nhân, làng nghề đang ngày đêm gìn giữ di sản.
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Chương trình mang đến cho công chúng và du khách chuỗi 3 hoạt động chính giàu tính tương tác và chiều sâu nghệ thuật.
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Trưng bày chuyên đề “Nhất trống – Một tiếng trống – Ngàn năm văn hiến” là không gian trưng bày, kể câu chuyện về chiếc trống Việt Nam thông qua các hiện vật, tư liệu, hình ảnh và công cụ chế tác tiêu biểu.
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Công chúng sẽ được tìm hiểu về các làng nghề làm trống nổi tiếng như Đọi Tam (Ninh Bình), Lâm Yên (Quảng Nam), Bình An (Long An), cùng không gian văn hóa trống Tây Nguyên.
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Trưng bày tập trung khai thác những góc nhìn phía sau sản phẩm: từ khâu chọn nguyên liệu, kỹ thuật thủ công đến tâm huyết trao truyền qua hàng trăm năm.
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Trải nghiệm và giao lưu tương tác nghề làm trống: Tại đây, du khách được trực tiếp quan sát các nghệ nhân làng nghề trình diễn các công đoạn chế tác phức tạp như tạo tang trống, xử lý và căng mặt trống.
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Hoạt động giao lưu trực tiếp giúp người tham dự hiểu thêm về giá trị lao động, kỹ năng khéo léo và tri thức tích lũy của người thợ thủ công.
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Trình diễn nghệ thuật trống: Mang đến sắc thái âm thanh đa dạng thông qua các tiết mục trống lễ hội, trống hội làng, trống trường học và các hình thức diễn xướng nghi lễ.
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Đặc biệt, sự kết hợp giữa trống Tây Nguyên và không gian văn hóa cồng chiêng hứa hẹn tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc màu.
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Nghệ nhân, nhà sư tầm trồng cổ chia sẻ câu chuyện về trống cùng du khách.
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Việc giới thiệu trong không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám tạo nên sự kết nối giàu ý nghĩa giữa di sản vật thể với các giá trị phi vật thể, mang di sản đến gần hơn để công chúng không chỉ xem mà còn hiểu và cảm nhận được chiều sâu văn hóa. Sự kiện chính thức mở cửa đón khách tham quan và trải nghiệm từ 9h00 ngày 14/9/2026. Đây được đánh giá là điểm đến văn hóa không thể bỏ qua của người dân Thủ đô và du khách trong dịp Festival Thăng Long – Hà Nội năm nay. Ảnh: BTC trao chứng nhận cho các nghệ nhân trống đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam. 
 
Thư Vũ/VOV.VN
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