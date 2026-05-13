中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đức Hỏa Thần và ngọn lửa trong tâm thức người Việt

Thứ Tư, 11:00, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đức Hỏa Thần là vị thần lửa được thờ tại Đền Hỏa Thần – ngôi đền duy nhất ở Việt Nam thờ vị thần này. Từ nhiều đời nay, tín ngưỡng thờ Đức Hỏa Thần không chỉ thể hiện mong ước bình an, tránh hỏa hoạn, mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa dân gian gắn với đời sống tinh thần người Hà Nội.

Ngày 28 tháng 3 âm lịch hằng năm được xem là ngày sinh Đức Hỏa Thần – vị thần biểu tượng cho lửa, ánh sáng và sự bình an trong tín ngưỡng. Đức Hỏa Thần (Quang Hoa Mã Nguyên Suý) là vị thần lửa được thờ tại Đền Hỏa Thần (số 30 Hàng Điếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngôi đền duy nhất tại Việt Nam thờ vị thần này.

Không phải ngẫu nhiên mà từ nhiều đời nay, người Việt vẫn duy trì nghi lễ dâng hương tưởng niệm Đức Hỏa Thần như một cách gửi gắm niềm tin về sự an yên trong cuộc sống. Bởi với người Việt xưa, lửa chưa bao giờ chỉ là một yếu tố tự nhiên. Lửa là bữa cơm sum họp trong căn bếp nhỏ, là ánh đèn leo lét của những ngôi nhà cổ giữa đêm đông. Là hơi ấm giữ con người gần lại với nhau sau một ngày dài mưu sinh. Nhưng lửa cũng từng là nỗi sợ lớn nhất của những khu phố cổ, của làng nghề, của những mái nhà gỗ san sát trong các đô thị xưa. Chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến cả khu dân cư chìm trong biển lửa.

Có lẽ vì thế mà người Việt từ rất sớm đã hình thành tín ngưỡng thờ thần lửa. Không đơn thuần để cầu xin sự che chở, mà còn để nhắc con người biết kính trọng tự nhiên và sống cẩn trọng trước những sức mạnh lớn hơn mình.

Duc hoa than va ngon lua trong tam thuc nguoi viet hinh anh 1
Đức Hỏa Thần từ lâu được người dân tôn kính như vị thần bảo hộ, cầu mong tránh tai ương hỏa hoạn và giữ sự yên ấm cho mỗi gia đình.

Người Việt nhìn tự nhiên bằng sự biết ơn

Trong nhiều nền văn hóa phương Đông, con người không tìm cách “chiến thắng” thiên nhiên bằng mọi giá. Người Việt cũng vậy. Ông bà xưa tin rằng mọi thứ trong trời đất đều có linh hồn: Thần sông, thần núi, thần mưa, thần lửa… Việc thờ các nhiên thần phản ánh cách con người sống hòa hợp với tự nhiên thay vì đối đầu.

Đức Hỏa Thần vì thế xuất hiện như một biểu tượng rất gần gũi với đời sống. Người dân thờ ngài để cầu cho gia đình êm ấm, phố xá bình an, tránh tai ương hỏa hoạn. Nhưng sâu xa hơn, đó là mong muốn giữ gìn sự ổn định của cuộc sống thường ngày. Trong tâm thức dân gian, khi ngọn lửa còn đỏ trong bếp, nghĩa là mái nhà ấy vẫn còn hơi ấm và sự gắn kết.

Có những giá trị văn hóa tồn tại rất âm thầm như thế.Người Việt ít khi nói những điều quá lớn lao về triết lý sống, nhưng lại gửi gắm tất cả qua hình ảnh “giữ lửa”. Giữ lửa cho gia đình. Giữ lửa cho nếp nhà. Giữ lửa cho tình thân.

Duc hoa than va ngon lua trong tam thuc nguoi viet hinh anh 2
Đền Hỏa Thần trên phố Hàng Điếu (Hà Nội) là ngôi đền duy nhất ở Việt Nam thờ vị Đức Hỏa Thần. 
Duc hoa than va ngon lua trong tam thuc nguoi viet hinh anh 3

Từ nỗi sợ hỏa hoạn đến niềm tin về sự bình an

Có lẽ vì thế mà sau hàng trăm năm, tín ngưỡng thờ Đức Hỏa Thần vẫn còn được gìn giữ trong đời sống người Việt. Không chỉ để cầu bình an hay tránh tai ương, mà còn để nhắc con người nhớ về những giá trị giản dị từng làm nên cốt cách văn hóa dân tộc: Sự gắn kết gia đình, lòng kính trọng tự nhiên và niềm tin vào sự an yên trong cuộc sống.

Giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động, những nén hương dâng lên Đức Hỏa Thần hôm nay giống như một khoảnh khắc để con người được chậm lại, được tìm về cảm giác bình yên và kết nối với cội nguồn tinh thần của mình. Bởi sâu thẳm trong tâm thức người Việt, ngọn lửa ấy chưa bao giờ chỉ là lửa của hương khói hay nghi lễ. Đó còn là ngọn lửa của ký ức, của văn hóa và của những giá trị được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Đức Hỏa Thần Đền Hỏa Thần tín ngưỡng văn hóa tâm linh dân gian Việt Nam phố cổ Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân
Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

VOV.VN - Mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại rộn ràng lễ rước “ông lợn” – nghi lễ độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dâng Thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt.

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

Lễ rước “ông lợn” La Phù - Nghi lễ độc đáo giữ hồn văn hóa làng Việt đầu xuân

VOV.VN - Mỗi dịp 13 tháng Giêng, làng La Phù (xã An Khánh, Hà Nội) lại rộn ràng lễ rước “ông lợn” – nghi lễ độc đáo đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ là lễ hội đầu xuân, tục rước lợn dâng Thành hoàng còn phản ánh sâu sắc tín ngưỡng nông nghiệp, tinh thần cố kết cộng đồng và đạo lý tri ân trong văn hóa làng Việt.

Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị
Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị

VOV.VN - Không rước bài vị hay tượng trưng, Lễ hội Đền Sái gây ấn tượng bởi hình ảnh “vua sống” hiện diện giữa đoàn rước trang nghiêm. Nghi thức đặc biệt này vừa gợi nhắc huyền tích An Dương Vương, vừa phản ánh chiều sâu tín ngưỡng và tinh thần cố kết của người dân Thụy Lôi, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị

Đền Sái và nghi lễ rước “vua sống” độc nhất vô nhị

VOV.VN - Không rước bài vị hay tượng trưng, Lễ hội Đền Sái gây ấn tượng bởi hình ảnh “vua sống” hiện diện giữa đoàn rước trang nghiêm. Nghi thức đặc biệt này vừa gợi nhắc huyền tích An Dương Vương, vừa phản ánh chiều sâu tín ngưỡng và tinh thần cố kết của người dân Thụy Lôi, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa
Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian nơi âm nhạc cổ truyền lặng lẽ vang lên. Đông Kinh Cổ Nhạc, bằng tình yêu và sự bền bỉ, đang góp phần giữ gìn ký ức văn hóa Thăng Long – Hà Nội, để di sản không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

Đông Kinh Cổ Nhạc – Dòng chảy thanh âm gìn giữ ký ức Thăng Long xưa

VOV.VN - Những ngày giáp Tết, giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian nơi âm nhạc cổ truyền lặng lẽ vang lên. Đông Kinh Cổ Nhạc, bằng tình yêu và sự bền bỉ, đang góp phần giữ gìn ký ức văn hóa Thăng Long – Hà Nội, để di sản không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Tái hiện nghi thức mở cửa Ô Quan Chưởng, đánh thức ký ức Thăng Long xưa
Tái hiện nghi thức mở cửa Ô Quan Chưởng, đánh thức ký ức Thăng Long xưa

VOV.VN - Sáng 8/2 (tức 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trong không gian cổ kính của Ô Quan Chưởng - cánh cửa thành hiếm hoi còn lại của Thăng Long xưa, Lễ Mở Cửa Ô đã được trang trọng tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động của chương trình “Tết Việt – Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026.

Tái hiện nghi thức mở cửa Ô Quan Chưởng, đánh thức ký ức Thăng Long xưa

Tái hiện nghi thức mở cửa Ô Quan Chưởng, đánh thức ký ức Thăng Long xưa

VOV.VN - Sáng 8/2 (tức 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), trong không gian cổ kính của Ô Quan Chưởng - cánh cửa thành hiếm hoi còn lại của Thăng Long xưa, Lễ Mở Cửa Ô đã được trang trọng tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động của chương trình “Tết Việt – Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc