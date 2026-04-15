Dùng AI giả mạo nghệ sĩ quảng cáo có thể bị phạt tới 80 triệu đồng

Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 15/4, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã thông tin về tình trạng gia tăng các video, hình ảnh mạo danh nghệ sĩ, người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm quảng cáo sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Theo bà Huyền, thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp lợi dụng hình ảnh của người nổi tiếng trên mạng. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin, các nội dung này còn bị sử dụng để quảng bá sản phẩm, thậm chí có dấu hiệu lừa dối người dùng. Bà cho biết: “Thực tế cho thấy có rất nhiều trường hợp sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng trên mạng… các hình ảnh này còn bị lợi dụng để quảng cáo cho các sản phẩm, thậm chí có dấu hiệu gây hiểu nhầm hoặc lừa dối người tiêu dùng”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

Trước thực trạng này, đại diện cơ quan quản lý khẳng định hệ thống pháp luật hiện hành đã có đầy đủ quy định để điều chỉnh. Các hành vi như cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép hay đưa ra nội dung gây nhầm lẫn cho khách hàng đều có chế tài xử lý rõ ràng.

Đáng chú ý, với các nội dung sử dụng công nghệ AI, pháp luật cũng đã có quy định cụ thể. Bà Huyền nhấn mạnh: “Theo quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI bắt buộc phải được dán nhãn để đảm bảo tính minh bạch”.

Bên cạnh đó, nếu các nội dung này gây ảnh hưởng hoặc quấy rối người sử dụng, các nền tảng cung cấp dịch vụ có trách nhiệm xử lý theo quy định.

Trong lĩnh vực quảng cáo, Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn cũng đã quy định rõ việc xử lý hành vi quảng bá sai sự thật. Theo Nghị định 38, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Ngoài ra, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nghị định liên quan cũng nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ.

Một nội dung quan trọng khác được bà Huyền nhấn mạnh là trách nhiệm của các nền tảng số. Theo đó, khi có báo cáo về các nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các nền tảng phải chủ động ngăn chặn, gỡ bỏ theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, các nền tảng phải cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân phát tán nội dung cho cơ quan chức năng để xử lý.

Bên cạnh các chế tài pháp lý, Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số cũng được xem là công cụ định hướng hành vi quan trọng. Theo bà Huyền, sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận của xã hội, trong đó nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh cách ứng xử trên không gian mạng.

Trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý cũng khuyến nghị các doanh nghiệp, nhãn hàng cần thận trọng khi hợp tác với nghệ sĩ, đặc biệt là những trường hợp từng vi phạm quy định. Trên thực tế, đã có những trường hợp dừng hợp tác hoặc tạm ngưng hoạt động để tạo tính răn đe.

Việc công khai thông tin vi phạm được xem là một căn cứ để các đối tác cân nhắc, chủ động hạn chế hợp tác với những cá nhân có rủi ro, qua đó góp phần bảo vệ uy tín thương hiệu và siết chặt kỷ cương trên môi trường số.