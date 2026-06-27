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Festival “Rực rõ Việt Nam” - viết tiếp hành trình lan tỏa văn hóa Việt

Thứ Bảy, 06:50, 27/06/2026
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VOV.VN - Từ ngày 26-28/6, tại thủ đô Praha, CH Séc đã diễn ra Festival văn hóa “Rực rỡ Việt Nam”, do các Hiệp hội Movaland và Art Space phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Quận Praha 11.

Sự kiện Festival văn hóa “Rực rỡ Việt Nam” có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc, đại diện Quận Praha 11, cùng hơn 50 bạn trẻ người Việt, gốc Việt tại Séc và từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Festival “Rực rỡ Việt Nam” là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại CH Séc nhằm lan tỏa văn hóa, giới thiệu những tinh hoa của nền ẩm thực Việt đến với người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Tham sự Lễ hội, người dân và du khách có cơ hội khám phá triển lãm ảnh “Vietnam 5 giác quan” với các tác phẩm của nhiều nhiếp ảnh gia trẻ, mang đến hình ảnh một Việt Nam sống động qua con người, ẩm thực đường phố, phong tục tập quán và đời sống thường ngày.

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Sự kiện thu hút sự tham gia đông đảo người dân bản địa và du khách quốc tế

Bên cạnh triển lãm là không gian trải nghiệm văn hoá giới thiệu những làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam qua nhiều hoạt động sáng tạo. Khách tham gia sẽ được làm quen với quạt giấy Chàng Sơn, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tranh dân gian Đông Hồ hay cùng tự tay thực hiện những món đồ nhỏ lấy cảm hứng từ văn hoá Việt Nam như móc khoá từ nón lá truyền thống.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện đầu tiên này là màn diễu hành Việt Phục, giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam qua nhiều thời kỳ lịch sử. Thông qua diễu hành Việt phục, thế hệ người Việt thứ hai tại Séc và trên thế giới mong muốn giới thiệu văn hoá và lịch sử Việt Nam sinh động hơn, gần gũi hơn và giàu tính kết nối hơn. Ngoài ra, sự kiện làm nem cuốn dài 10 mét lần đầu tiên tại châu Âu do 8 nghệ nhân thực hiện cũng sẽ tạo nên một dấu ấn ý nghĩa và thu hút sự quan tâm của những người yêu ẩm thực Việt.

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Ông George Dohnal, Đại diện Quận Praha 11 phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông George Dohnal đại diện Quận Praha 11 bày tỏ vui mừng và cảm ơn Ban tổ chức đã chọn Quận Praha 11 để tổ chức một sự kiện ý nghĩa như vậy. Sự kiện giúp người dân Séc và du khách quốc tế hiểu hơn về  văn hoá dân tộc và các món ăn truyền thống của Việt Nam.

Chia sẻ với Phóng viên VOV, ông Miloš Kusý, Chủ tịch Hội Hữu nghị Séc - Việt cho biết, cá nhân ông cũng như Hội Hữu nghị Séc - Việt luôn ủng hộ các hoạt động nhằm giới thiệu văn hóa, ẩm thực truyền thống của Việt Nam đến người dân Séc và bạn bè quốc tế. Các hoạt động này cũng cho thấy thế hệ người Việt thứ hai tại Séc vẫn luôn gìn giữ cội nguồn và ngày càng lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

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Tiết mục trình diễn Việt Phục qua nhiều thời kỳ lịch sử
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Tiết mục văn nghệ tại sự kiện

Festival “Rực rõ Việt Nam” với những hoạt động phong phú, đa dạng diễn ra trong ba ngày liên tiếp, được kỳ vọng sẽ thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân bản địa và du khách quốc tế. Sự đón nhận của bạn bè quốc tế dành cho sự kiện cho thấy, dù sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới các bạn trẻ Việt Nam hôm nay vẫn luôn hướng về quê hương, gìn giữ cội nguồn dân tộc.

Hải Đăng-Như Hoa/VOV-Praha
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