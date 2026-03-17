Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số thu hút nhiều đội Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Thứ Ba, 12:44, 17/03/2026
VOV.VN - Sáng 17/3, “Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 – Cúp VTV5 lần thứ nhất” khai mạc, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Binh đoàn 15 và Ban Truyền hình tiếng dân tộc – VTV5 (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức.

 

Giải đấu diễn ra từ nay đến ngày 21/3, quy tụ 8 đội bóng nữ ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, gồm các đội Ea Păl, Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk); các đội Đak Đoa, Jarai (tỉnh Gia Lai) cùng 4 đội từ các đơn vị đứng chân ở Quảng Ngãi, Gia Lai thuộc Binh đoàn 15.

Một pha tranh bóng ở trận đấu khai mạc giải.

Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, chia bảng, chọn đội xuất sắc vào bán kết và chung kết. Điểm nhấn của giải là sự tham gia của các nữ cầu thủ nhiều dân tộc, như Ê Đê, Jarai, Ba Na, Rơ Măm, Xơ Đăng, Tày, Nùng, Thái…

Không chỉ thi đấu vì thành tích, các đội mặc trang phục truyền thống, mang đến bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình lên sân cỏ.

Các cầu thủ nữ chia sẻ niềm vui sau khi ghi bàn.

Cầu thủ Siu H’ Nang- đội Ia Nan, thuộc Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 72, Binh đoàn 15 chia sẻ, giải đấu cũng là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt đoàn kết giữa các địa phương và cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

“Tôi cảm thấy tham gia bóng đá rất vui, có thể rèn luyện cho thân thể khoẻ mạnh, tinh thần quyết tâm và sự tự tin. Tôi cũng mong chị em lên đây giao lưu, lan toả nét đẹp của các dân tộc thiểu số. Mỗi đội đều có nét đẹp riêng”, cầu thủ Siu H' Nang cho biết.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Chung tay xây dựng trường, chăm lo cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số Gia Lai

VOV.VN- Vừa qua, nhiều địa phương vùng dân tộc thiểu số và biên giới của tỉnh Gia Lai đón nhận niềm vui lớn khi hàng loạt công trình giáo dục được khởi công và đưa vào sử dụng. Những công trình đang mở ra cơ hội học tập thuận lợi, an toàn cho con em đồng bào.

Nghệ nhân - người giữ hồn văn hoá dân tộc thiểu số Gia Lai giữa nhịp sống hiện đại

VOV.VN - Suốt nhiều năm qua, ở Gia Lai, các nghệ nhân dân tộc thiểu số, những người được ví là “báu vật sống” của cộng đồng, vẫn miệt mài gìn giữ, truyền dạy và sáng tạo để bảo tồn mạch nguồn văn hoá truyền thống.

