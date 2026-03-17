Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số thu hút nhiều đội Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Giải đấu diễn ra từ nay đến ngày 21/3, quy tụ 8 đội bóng nữ ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, gồm các đội Ea Păl, Ea Knốp (tỉnh Đắk Lắk); các đội Đak Đoa, Jarai (tỉnh Gia Lai) cùng 4 đội từ các đơn vị đứng chân ở Quảng Ngãi, Gia Lai thuộc Binh đoàn 15.

Một pha tranh bóng ở trận đấu khai mạc giải.

Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá 7 người, chia bảng, chọn đội xuất sắc vào bán kết và chung kết. Điểm nhấn của giải là sự tham gia của các nữ cầu thủ nhiều dân tộc, như Ê Đê, Jarai, Ba Na, Rơ Măm, Xơ Đăng, Tày, Nùng, Thái…

Không chỉ thi đấu vì thành tích, các đội mặc trang phục truyền thống, mang đến bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình lên sân cỏ.

Các cầu thủ nữ chia sẻ niềm vui sau khi ghi bàn.

Cầu thủ Siu H’ Nang- đội Ia Nan, thuộc Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 72, Binh đoàn 15 chia sẻ, giải đấu cũng là dịp tăng cường giao lưu, thắt chặt đoàn kết giữa các địa phương và cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

“Tôi cảm thấy tham gia bóng đá rất vui, có thể rèn luyện cho thân thể khoẻ mạnh, tinh thần quyết tâm và sự tự tin. Tôi cũng mong chị em lên đây giao lưu, lan toả nét đẹp của các dân tộc thiểu số. Mỗi đội đều có nét đẹp riêng”, cầu thủ Siu H' Nang cho biết.

