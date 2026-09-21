Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026 lan tỏa văn hóa sẻ chia

Ngày 21/9 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026 với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”. Bước sang mùa thứ tư, giải thưởng tiếp tục tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu, đồng thời mở rộng sang kết nối con người, tri thức và các nguồn lực xã hội để tạo ra những tác động lớn hơn cho cộng đồng.

Sau ba mùa với các chủ đề “Dấu ấn tiên phong” năm 2023, “Cộng đồng kiến tạo” năm 2024 và “Kiên trì phụng sự” năm 2025, Human Act Prize đã từng bước kết nối mạng lưới những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang hoạt động vì lợi ích chung.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, thực tế cho thấy xã hội không thiếu những người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, trước những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, nỗ lực riêng lẻ của một cá nhân hay tổ chức đều có những giới hạn nhất định. Từ đó, “Hợp lực cộng đồng” được lựa chọn làm chủ đề cho mùa giải năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - nhấn mạnh: “Điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là khả năng phối hợp giữa những hành động ấy, để các nguồn lực bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn, chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội”.

Một trong những điểm mới của Human Act Prize 2026 là mở rộng hành trình từ tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh sang thúc đẩy những kết nối và hành động mới. Bên cạnh giải thưởng, Human Act Now được phát triển như một hệ sinh thái nhằm kết nối con người, tri thức, sáng kiến và nguồn lực để cùng tham gia giải quyết những vấn đề chung.

Một trong những chương trình trọng điểm được công bố trong năm nay là đồng hành cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Human Act hướng tới huy động các nguồn lực xã hội, từ doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức xã hội, viện nghiên cứu, trường học đến cộng đồng cựu chiến binh và người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần hỗ trợ quá trình tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ tại sự kiện.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, Human Act không muốn hành trình của một dự án kết thúc ở thời điểm nhận giải. “Chúng tôi không muốn hành trình của một dự án với Human Act kết thúc ở khoảnh khắc nhận một chiếc cúp. Một giải thưởng tốt phải có khả năng mở ra những hành trình mới”, ông nói.

Bên cạnh việc kết nối nguồn lực, Human Act 2026 cũng hướng tới đào tạo thế hệ kiến tạo tác động, nhất là những người trẻ có sự quan tâm tới các vấn đề của đất nước, có tri thức và khả năng biến ý tưởng thành hành động cụ thể.

Vai trò của báo chí được nhấn mạnh trong hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia. Theo ông Lê Quốc Minh, nhiều năm qua, báo chí Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin mà còn là lực lượng bền bỉ hành động vì cộng đồng, khởi xướng nhiều chương trình xã hội và lan tỏa những câu chuyện về người tốt, việc tốt, những sáng kiến tích cực.

Năm 2026, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng dự kiến xây dựng một không gian thông tin chung về những hành động tích cực, kết nối nội dung từ các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và đối tác. Mục tiêu là để những câu chuyện tốt đẹp không còn nằm rải rác mà có thể tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ hơn trong xã hội.

“Human Act 2026 vì thế là lời mời dành cho tất cả những ai đang và muốn hành động vì cộng đồng: Hãy mang đến thế mạnh của mình, tìm những người có thể bổ sung cho mình và cùng tạo ra những thay đổi lớn hơn”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng của Human Act Prize 2026 chính thức mở từ ngày 21/9. Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng dự kiến diễn ra ngày 20/12/2026.