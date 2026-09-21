English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2026 lan tỏa văn hóa sẻ chia

Thứ Hai, 14:36, 21/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng. 

Ngày 21/9 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize 2026 với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”. Bước sang mùa thứ tư, giải thưởng tiếp tục tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu, đồng thời mở rộng sang kết nối con người, tri thức và các nguồn lực xã hội để tạo ra những tác động lớn hơn cho cộng đồng.

Sau ba mùa với các chủ đề “Dấu ấn tiên phong” năm 2023, “Cộng đồng kiến tạo” năm 2024 và “Kiên trì phụng sự” năm 2025, Human Act Prize đã từng bước kết nối mạng lưới những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang hoạt động vì lợi ích chung.

giai thuong hanh dong vi cong dong 2026 lan toa van hoa se chia hinh anh 1
Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, thực tế cho thấy xã hội không thiếu những người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, trước những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, nỗ lực riêng lẻ của một cá nhân hay tổ chức đều có những giới hạn nhất định. Từ đó, “Hợp lực cộng đồng” được lựa chọn làm chủ đề cho mùa giải năm nay.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - nhấn mạnh: “Điều chúng ta cần không chỉ là có thêm nhiều hành động tốt, mà là khả năng phối hợp giữa những hành động ấy, để các nguồn lực bổ trợ cho nhau và cùng hướng tới những bài toán lớn của cộng đồng. Khi những nguồn lực ấy được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn, chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội”.

Một trong những điểm mới của Human Act Prize 2026 là mở rộng hành trình từ tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh sang thúc đẩy những kết nối và hành động mới. Bên cạnh giải thưởng, Human Act Now được phát triển như một hệ sinh thái nhằm kết nối con người, tri thức, sáng kiến và nguồn lực để cùng tham gia giải quyết những vấn đề chung.

Một trong những chương trình trọng điểm được công bố trong năm nay là đồng hành cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Human Act hướng tới huy động các nguồn lực xã hội, từ doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức xã hội, viện nghiên cứu, trường học đến cộng đồng cựu chiến binh và người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần hỗ trợ quá trình tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

giai thuong hanh dong vi cong dong 2026 lan toa van hoa se chia hinh anh 2
Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ tại sự kiện.

Ông Lê Quốc Minh cho biết, Human Act không muốn hành trình của một dự án kết thúc ở thời điểm nhận giải. “Chúng tôi không muốn hành trình của một dự án với Human Act kết thúc ở khoảnh khắc nhận một chiếc cúp. Một giải thưởng tốt phải có khả năng mở ra những hành trình mới”, ông nói.

Bên cạnh việc kết nối nguồn lực, Human Act 2026 cũng hướng tới đào tạo thế hệ kiến tạo tác động, nhất là những người trẻ có sự quan tâm tới các vấn đề của đất nước, có tri thức và khả năng biến ý tưởng thành hành động cụ thể.

Vai trò của báo chí được nhấn mạnh trong hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia. Theo ông Lê Quốc Minh, nhiều năm qua, báo chí Việt Nam không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin mà còn là lực lượng bền bỉ hành động vì cộng đồng, khởi xướng nhiều chương trình xã hội và lan tỏa những câu chuyện về người tốt, việc tốt, những sáng kiến tích cực.

Năm 2026, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng dự kiến xây dựng một không gian thông tin chung về những hành động tích cực, kết nối nội dung từ các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và đối tác. Mục tiêu là để những câu chuyện tốt đẹp không còn nằm rải rác mà có thể tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ hơn trong xã hội.

giai thuong hanh dong vi cong dong 2026 lan toa van hoa se chia hinh anh 3

“Human Act 2026 vì thế là lời mời dành cho tất cả những ai đang và muốn hành động vì cộng đồng: Hãy mang đến thế mạnh của mình, tìm những người có thể bổ sung cho mình và cùng tạo ra những thay đổi lớn hơn”, ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng của Human Act Prize 2026 chính thức mở từ ngày 21/9. Gala trao Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng dự kiến diễn ra ngày 20/12/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025
Công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025

VOV.VN - Ngày 20/8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025, với chủ đề “Kiên trì phụng sự”.

Công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025

Công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize 2025

VOV.VN - Ngày 20/8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize mùa thứ ba, năm 2025, với chủ đề “Kiên trì phụng sự”.

FPT Long Châu được tôn vinh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2024
FPT Long Châu được tôn vinh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2024

VOV.VN - Tối 14/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu được nhận giải thưởng Dự án kịp thời- một hạng mục của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) năm 2024.

FPT Long Châu được tôn vinh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2024

FPT Long Châu được tôn vinh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2024

VOV.VN - Tối 14/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng FPT Long Châu được nhận giải thưởng Dự án kịp thời- một hạng mục của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng (Human Act Prize) năm 2024.

Vietnam Airlines được vinh danh tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng
Vietnam Airlines được vinh danh tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa được trao tặng giải thưởng Human Act Prize cho hạng mục Dự án Bền bỉ Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương.

Vietnam Airlines được vinh danh tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Vietnam Airlines được vinh danh tại giải thưởng Hành động vì cộng đồng

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa được trao tặng giải thưởng Human Act Prize cho hạng mục Dự án Bền bỉ Cùng Sen Vàng kết nối yêu thương.

Nhiều dự án được tôn vinh tại Lễ trao giải “Giải thưởng hành động vì cộng đồng”
Nhiều dự án được tôn vinh tại Lễ trao giải “Giải thưởng hành động vì cộng đồng”

VOV.VN - Tối 11/12, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra đêm Gala trao giải “Giải thưởng hành động vì cộng đồng” - Human Act Prize nhằm vinh danh những dự án, ý tưởng xuất sắc, những dấu ấn tiên phong trên một hành trình thử thách nhưng rất ý nghĩa.

Nhiều dự án được tôn vinh tại Lễ trao giải “Giải thưởng hành động vì cộng đồng”

Nhiều dự án được tôn vinh tại Lễ trao giải “Giải thưởng hành động vì cộng đồng”

VOV.VN - Tối 11/12, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra đêm Gala trao giải “Giải thưởng hành động vì cộng đồng” - Human Act Prize nhằm vinh danh những dự án, ý tưởng xuất sắc, những dấu ấn tiên phong trên một hành trình thử thách nhưng rất ý nghĩa.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc