Giao lưu văn hóa tại Lào - Thái Lan: Kiều bào rưng rưng nhớ quê hương

Chủ Nhật, 17:55, 26/04/2026
VOV.VN - Chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa tại Lào và Thái Lan mang đến những tiết mục lân sư rồng và võ thuật truyền thống Việt Nam giàu cảm xúc, giúp cộng đồng kiều bào gợi nhớ ký ức quê hương, đồng thời kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa dân tộc thông qua trải nghiệm trực quan, sinh động.

Trong chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa tại Lào và Thái Lan do Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam cùng Hệ thống Giáo dục IVS phối hợp thực hiện, những màn trình diễn lân sư rồng và võ thuật truyền thống Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho cộng đồng kiều bào. Không chỉ mang tính biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động còn trở thành nhịp cầu gợi nhớ quê hương, đánh thức ký ức văn hóa trong đời sống xa xứ.

Tại chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn (Lào), tiếng trống lân vang lên giữa không gian tĩnh lặng đã thu hút sự chú ý của đông đảo kiều bào. Với nhiều người lớn tuổi, âm thanh quen thuộc ấy gợi lại hình ảnh những lễ hội truyền thống nơi quê nhà, nơi tiếng trống, tiếng chiêng từng gắn liền với ký ức tuổi thơ. Không ít người không giấu được xúc động khi chứng kiến lại hình ảnh múa lân ngay trên đất bạn.

Trong khi đó, thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài lại có những trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhiều em nhỏ lần đầu tiếp cận trực tiếp với nghệ thuật lân sư rồng đã thể hiện sự thích thú qua từng ánh mắt, cử chỉ. Những hình ảnh rực rỡ, âm thanh sôi động và chuyển động linh hoạt của con lân tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa các em với một phần văn hóa Việt Nam vốn chỉ được biết qua lời kể.

Tiếng trống lân rộn rã đánh thức ký ức quê hương tại Chùa Phật Tích (Viêng Chăn, Lào)

Thượng tọa Thích Minh Quang, trụ trì Chùa Phật Tích chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên bà con kiều bào được xem trực tiếp múa lân sư rồng và võ thuật truyền thống ngay tại chùa. Tôi thấy rõ niềm vui của các em nhỏ. Điều đó cho thấy văn hoá Việt vẫn luôn hiện hữu, chỉ cần có cơ hội là sẽ lan toả mạnh mẽ. Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy để thế hệ trẻ hiểu và gắn bó hơn với cội nguồn”.

Tiếp nối hành trình, chương trình đến Udon Thani (Thái Lan) – nơi có cộng đồng người Việt sinh sống lâu đời. Tại đây, các tiết mục võ thuật truyền thống Vovinam được trình diễn trong không khí trang trọng. Những bài quyền dứt khoát, giàu tính biểu cảm không chỉ thể hiện kỹ thuật võ thuật mà còn truyền tải tinh thần kỷ luật, ý chí và bản sắc dân tộc.

Nhiều người Việt xa quê chia sẻ rằng việc được xem các loại hình nghệ thuật truyền thống ngay tại nơi sinh sống giúp họ cảm nhận rõ hơn sự gắn bó với cội nguồn. Đặc biệt, với thế hệ trẻ, đây là cơ hội để tiếp cận văn hóa Việt một cách trực quan, thay vì chỉ qua sách vở hay ngôn ngữ.

Hào khí Việt Vovinam - Việt võ đạo vang lên tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (Udon Thani)

Một điểm dừng đáng chú ý khác là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, nơi các hoạt động giao lưu diễn ra trong không khí trang nghiêm. Sự kết hợp giữa lân sư rồng và võ thuật truyền thống tạo nên điểm nhấn giàu tính biểu tượng, thể hiện tinh thần hướng về nguồn cội của cộng đồng kiều bào.

Theo đại diện cộng đồng người Việt tại địa phương, việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống kiều bào có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì bản sắc văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh thế hệ trẻ ngày càng hội nhập sâu vào môi trường bản địa. Khi văn hóa được tiếp cận qua trải nghiệm thực tế, sự gắn kết với tiếng Việt và truyền thống dân tộc cũng trở nên tự nhiên hơn.

NSND Trọng Trinh - Chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam chia sẻ: “Cộng đồng kiều bào là một phần máu thịt của dân tộc. Để sợi dây gắn kết ấy mãi bền chặt, bản sắc văn hóa phải được trao truyền liên tục. Ở đây, lân sư rồng và Vovinam không đơn thuần là nghệ thuật hay võ thuật, mà chính là những “nhịp cầu” quan trọng để đưa thế hệ trẻ gốc Việt tại Lào, Thái Lan đến gần hơn với tiếng mẹ đẻ và văn hóa cội nguồn”.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: kiều bào Lào Thái Lan văn hóa Việt Nam Vovinam giao lưu văn hóa gìn giữ bản sắc tiếng trống lân cộng đồng người Việt nghệ thuật truyền thống Việt Nam cội nguồn văn hóa Việt
Hơn 500 vận động viên Lân-Sư-Rồng đồng diễn tại Vũng Tàu đêm giao thừa
Hơn 500 vận động viên Lân-Sư-Rồng đồng diễn tại Vũng Tàu đêm giao thừa

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện chào năm mới Bính Ngọ 2026, chiều 16/2- 29 tháng Chạp, hơn 500 vận động viên đến từ 31 đoàn Lân – Sư – Rồng tập trung tại tháp Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ), TP.HCM để tham gia biểu diễn nghệ thuật chào năm mới.

Hơn 500 vận động viên Lân-Sư-Rồng đồng diễn tại Vũng Tàu đêm giao thừa

Hơn 500 vận động viên Lân-Sư-Rồng đồng diễn tại Vũng Tàu đêm giao thừa

VOV.VN - Nằm trong chuỗi sự kiện chào năm mới Bính Ngọ 2026, chiều 16/2- 29 tháng Chạp, hơn 500 vận động viên đến từ 31 đoàn Lân – Sư – Rồng tập trung tại tháp Tam Thắng (TP. Vũng Tàu cũ), TP.HCM để tham gia biểu diễn nghệ thuật chào năm mới.

Lân Sư Rồng lần đầu được đưa lên phim như một môn thể thao đỉnh cao
Lân Sư Rồng lần đầu được đưa lên phim như một môn thể thao đỉnh cao

VOV.VN - Bộ môn Lân Sư Rồng lần đầu được đưa lên màn ảnh rộng như một môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, với sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần đồng đội. Bộ phim “Sức bật trái tim” tái hiện hành trình khổ luyện của những vận động viên trẻ cùng nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa.

Lân Sư Rồng lần đầu được đưa lên phim như một môn thể thao đỉnh cao

Lân Sư Rồng lần đầu được đưa lên phim như một môn thể thao đỉnh cao

VOV.VN - Bộ môn Lân Sư Rồng lần đầu được đưa lên màn ảnh rộng như một môn thể thao biểu diễn đỉnh cao, với sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần đồng đội. Bộ phim “Sức bật trái tim” tái hiện hành trình khổ luyện của những vận động viên trẻ cùng nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa.

Huế rộn ràng Ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu 2025
Huế rộn ràng Ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu 2025

VOV.VN - Trong tiết thu dịu dàng của xứ Huế, thành phố cổ kính rực rỡ ánh đèn lồng và tiếng trống lân tưng bừng. Chiều 4/10, chương trình “Ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng và treo, rước đèn Trung thu” - sự kiện trong chuỗi Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025 đã khai mạc, mang đến không gian lễ hội đậm sắc truyền thống.

Huế rộn ràng Ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu 2025

Huế rộn ràng Ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng và rước đèn Trung thu 2025

VOV.VN - Trong tiết thu dịu dàng của xứ Huế, thành phố cổ kính rực rỡ ánh đèn lồng và tiếng trống lân tưng bừng. Chiều 4/10, chương trình “Ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng và treo, rước đèn Trung thu” - sự kiện trong chuỗi Năm Du lịch quốc gia và Festival Huế 2025 đã khai mạc, mang đến không gian lễ hội đậm sắc truyền thống.

