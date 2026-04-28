  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội có chuyến tàu đặc biệt gợi ký ức ngày đất nước thống nhất

Thứ Ba, 10:51, 28/04/2026
VOV.VN - Dịp 30/4 - 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô tổ chức hành trình trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”. Xuất phát từ Ga Hà Nội, chuyến tàu đưa người dân và du khách nhìn lại những ký ức lịch sử, cảm nhận giá trị của hòa bình, đoàn viên và niềm tự hào dân tộc qua một cách tiếp cận gần gũi...

Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô tổ chức hành trình trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”. Chương trình diễn ra từ ngày 27/4 đến 3/5/2026, xuất phát từ Ga Hà Nội.

Khác với các chuyến tàu thông thường, hành trình lần này được xây dựng theo hướng kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và gợi nhắc ký ức lịch sử. Không gian trên tàu được trang trí bằng các hình ảnh, khẩu hiệu và biểu tượng gắn với những giai đoạn lịch sử của dân tộc, đặc biệt là tinh thần đoàn viên, thống nhất đất nước sau ngày 30/4/1975.

Du khách trải nghiệm hành trình đặc biệt trên Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô dịp 30/4 - 1/5

Theo ghi nhận, chuyến tàu thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ. Với nhiều hành khách, đây không đơn thuần là một hoạt động di chuyển hay tham quan, mà còn là dịp để nhìn lại những dấu mốc lịch sử thông qua một hình thức tiếp cận gần gũi hơn. Các chi tiết tái hiện trên tàu giúp người tham gia có thêm cảm nhận về không khí của một thời kỳ đã qua, nhất là thời khắc đất nước liền một dải sau nhiều năm chiến tranh.

Một trong những điểm nhấn của hành trình là hoạt động check-in cùng hình tượng người lính. Hoạt động này được tổ chức trong thời gian diễn ra chương trình, tạo thêm không gian tương tác cho hành khách, đặc biệt là các gia đình và du khách trẻ. Thay vì chỉ tiếp nhận lịch sử qua sách vở hoặc tư liệu, người tham gia có thể quan sát, chụp ảnh và cảm nhận câu chuyện quá khứ trong một bối cảnh sinh động hơn.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, hành trình cũng hướng đến việc giới thiệu một số nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Trên tàu, hành khách có thể bắt gặp những thức quà quen thuộc như kem Tràng Tiền, khoai lang nướng, chè lam, bánh xu xê và trà sen. Các món ăn này góp phần tạo nên không khí gần gũi, gợi nhớ đời sống thường nhật của Hà Nội xưa và nay.

Việc đưa yếu tố lịch sử vào một sản phẩm trải nghiệm đô thị được xem là cách tiếp cận mới trong hoạt động du lịch văn hóa. Thay vì chỉ tập trung vào tham quan điểm đến, hành trình này khai thác cảm xúc, ký ức và câu chuyện gắn với không gian Thủ đô. Qua đó, người dân và du khách có thêm lựa chọn trong dịp nghỉ lễ, đồng thời có cơ hội tìm hiểu lịch sử bằng hình thức nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh các hoạt động du lịch tại Hà Nội ngày càng đa dạng, những chương trình kết hợp giữa di chuyển, trải nghiệm và kể chuyện văn hóa đang được nhiều người quan tâm. Với nhóm du khách trẻ, hình thức này có thể giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, không khô cứng hay xa cách. Còn với những người từng đi qua giai đoạn chiến tranh hoặc hậu chiến, hành trình có thể gợi lại nhiều ký ức về sự đoàn tụ, hòa bình và giá trị của thống nhất.

“Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào” diễn ra trong một tuần, từ 27/4 đến 3/5/2026. Hành trình xuất phát từ Ga Hà Nội và được tổ chức trong thời điểm cả nước kỷ niệm các ngày lễ lớn cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Hà Phương/VOV.VN
Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày thống nhất đất nước
VOV.VN - Đã đến lúc dòng phim chiến tranh không còn là “vùng cấm” nữa mà là một vùng đất mà các nhà làm phim có thể đưa ra những góc nhìn cá nhân, quan điểm riêng, chạm tới những góc khuất của cuộc chiến, trước đây chưa ai khai phá.

105 tác phẩm kể chuyện sau ngày thống nhất tại TP.HCM

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu 105 tác phẩm, bao gồm: tranh, tượng, ký họa được tuyển chọn từ kho lưu trữ của Bảo tàng và sáng tác của các nghệ sĩ thuộc Câu lạc bộ Truyền thống Mỹ thuật Giải phóng.

"Bài ca thống nhất" chào mừng đại lễ 50 năm ngày giải phóng miền Nam

VOV.VN - Chương trình "Bài ca thống nhất" khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

