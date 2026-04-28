Hà Nội có chuyến tàu đặc biệt gợi ký ức ngày đất nước thống nhất

Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô tổ chức hành trình trải nghiệm đặc biệt với chủ đề “Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào”. Chương trình diễn ra từ ngày 27/4 đến 3/5/2026, xuất phát từ Ga Hà Nội.

Khác với các chuyến tàu thông thường, hành trình lần này được xây dựng theo hướng kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và gợi nhắc ký ức lịch sử. Không gian trên tàu được trang trí bằng các hình ảnh, khẩu hiệu và biểu tượng gắn với những giai đoạn lịch sử của dân tộc, đặc biệt là tinh thần đoàn viên, thống nhất đất nước sau ngày 30/4/1975.

Du khách trải nghiệm hành trình đặc biệt trên Tàu Hà Nội 5 Cửa Ô dịp 30/4 - 1/5

Theo ghi nhận, chuyến tàu thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ. Với nhiều hành khách, đây không đơn thuần là một hoạt động di chuyển hay tham quan, mà còn là dịp để nhìn lại những dấu mốc lịch sử thông qua một hình thức tiếp cận gần gũi hơn. Các chi tiết tái hiện trên tàu giúp người tham gia có thêm cảm nhận về không khí của một thời kỳ đã qua, nhất là thời khắc đất nước liền một dải sau nhiều năm chiến tranh.

Một trong những điểm nhấn của hành trình là hoạt động check-in cùng hình tượng người lính. Hoạt động này được tổ chức trong thời gian diễn ra chương trình, tạo thêm không gian tương tác cho hành khách, đặc biệt là các gia đình và du khách trẻ. Thay vì chỉ tiếp nhận lịch sử qua sách vở hoặc tư liệu, người tham gia có thể quan sát, chụp ảnh và cảm nhận câu chuyện quá khứ trong một bối cảnh sinh động hơn.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, hành trình cũng hướng đến việc giới thiệu một số nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Trên tàu, hành khách có thể bắt gặp những thức quà quen thuộc như kem Tràng Tiền, khoai lang nướng, chè lam, bánh xu xê và trà sen. Các món ăn này góp phần tạo nên không khí gần gũi, gợi nhớ đời sống thường nhật của Hà Nội xưa và nay.

Việc đưa yếu tố lịch sử vào một sản phẩm trải nghiệm đô thị được xem là cách tiếp cận mới trong hoạt động du lịch văn hóa. Thay vì chỉ tập trung vào tham quan điểm đến, hành trình này khai thác cảm xúc, ký ức và câu chuyện gắn với không gian Thủ đô. Qua đó, người dân và du khách có thêm lựa chọn trong dịp nghỉ lễ, đồng thời có cơ hội tìm hiểu lịch sử bằng hình thức nhẹ nhàng hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh các hoạt động du lịch tại Hà Nội ngày càng đa dạng, những chương trình kết hợp giữa di chuyển, trải nghiệm và kể chuyện văn hóa đang được nhiều người quan tâm. Với nhóm du khách trẻ, hình thức này có thể giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, không khô cứng hay xa cách. Còn với những người từng đi qua giai đoạn chiến tranh hoặc hậu chiến, hành trình có thể gợi lại nhiều ký ức về sự đoàn tụ, hòa bình và giá trị của thống nhất.

“Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, viết tiếp tự hào” diễn ra trong một tuần, từ 27/4 đến 3/5/2026. Hành trình xuất phát từ Ga Hà Nội và được tổ chức trong thời điểm cả nước kỷ niệm các ngày lễ lớn cuối tháng 4, đầu tháng 5.