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Hà Nội có thêm Phường rối thứ 6, quy tụ Xẩm, Ca trù và Rối nước

Thứ Sáu, 19:54, 10/07/2026
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VOV.VN - Sự ra đời của Phường rối Tây Hồ - phường rối thứ 6 tại khu vực nội đô Hà Nội - cùng việc quy tụ Xẩm, Ca trù và Rối nước trong một không gian trải nghiệm mới đang bổ sung thêm một điểm diễn xướng dành cho các loại hình nghệ thuật truyền thống của Thủ đô.

Tối 10/7, tại số 66 Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ, Hà Nội), một không gian văn hóa mới chính thức đi vào hoạt động. Điểm đáng chú ý là sự ra đời của Phường rối Tây Hồ - phường rối thứ 6 tại khu vực nội đô Hà Nội, đồng thời quy tụ ba loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với vùng đất Kinh kỳ gồm Xẩm, Ca trù và Rối nước.

Không gian được xây dựng với ba khu vực mang chủ đề "Làng - Phố - Nhà", tương ứng với các trải nghiệm về nghệ thuật và đời sống văn hóa Hà Nội.

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Phường rối Tây Hồ chính thức ra mắt, trở thành phường rối thứ 6 tại khu vực nội đô Hà Nội

Trong đó, tầng 1 là nơi hoạt động của Phường rối Tây Hồ. Đây là phường rối thứ 6 tại nội đô Hà Nội, giới thiệu các chương trình kết hợp giữa rối nước và rối bóng trên sân khấu Thủy Đình được thiết kế riêng. Các tiết mục lấy cảm hứng từ những tích trò dân gian truyền thống, kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng.

Theo kế hoạch, chương trình Rối Show sẽ được trình diễn định kỳ, đồng thời nội dung sẽ được đổi mới theo từng tháng. Các hoạt động nghệ thuật có sự tham gia cố vấn của NSƯT Chu Lượng, nguyên Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long; đạo diễn, NSƯT Bùi Quang Vân cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ các phường rối cổ truyền.

Không gian cũng giới thiệu nghệ thuật Ca trù với sự tham gia của Giáo phường ca trù Thái Hà - đơn vị có truyền thống bảy đời nghệ nhân. Theo đơn vị tổ chức, ngoài các chương trình biểu diễn thường xuyên, nơi đây còn hướng đến việc đào tạo nghệ nhân, nghệ sĩ và thế hệ ca nương kế cận.

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Các buổi biểu diễn có sự góp mặt của những nghệ nhân như ca nương, NSND Thanh Hoài; kép đàn, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Khuê và nghệ nhân trống chầu Nguyễn Quyết Thắng.

Bên cạnh đó, Hát Xẩm cũng là một trong ba loại hình nghệ thuật được giới thiệu tại không gian này. Theo thông tin được công bố, bộ môn nghệ thuật dân gian gắn với văn hóa đất Kinh kỳ hiện đang được đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại.

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Các chương trình có sự tham gia của Nghệ nhân thế giới, NSND Xuân Hoạch; nghệ nhân, nghệ sĩ Tạ Hạnh và nghệ sĩ trình diễn Trần Koóng. Ngoài việc thưởng thức các tiết mục biểu diễn, khán giả còn có thể giao lưu với các nghệ nhân và tìm hiểu về những nhạc cụ truyền thống như đàn đáy, trống chầu, nhị, phách hay đàn bầu.

Ông Tạ Trung Dũng, Giám đốc Nghệ thuật kiêm Chủ tịch Phường rối Tây Hồ, cho biết đơn vị hướng tới việc tiếp biến văn hóa, tạo thêm không gian dành cho các hoạt động nghệ thuật truyền thống. Theo ông, quá trình này có sự đồng hành của các nghệ nhân, nghệ sĩ và chuyên gia văn hóa nhằm triển khai việc kế thừa di sản một cách bài bản, bền vững.

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Khán giả có cơ hội thưởng thức các tiết mục Xẩm do những nghệ nhân và nghệ sĩ biểu diễn

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sáng tạo, cho biết quá trình xây dựng các hoạt động được thực hiện từ việc nghiên cứu văn hóa, khảo sát thực địa, làm việc với các nghệ nhân, nghệ sĩ và những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất để phát triển các sản phẩm văn hóa và trải nghiệm liên quan đến nghệ thuật cũng như ẩm thực.

Theo kế hoạch, từ tháng 8/2026, các chương trình biểu diễn rối nước sẽ diễn ra vào 18h30 thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần, trong khi các chương trình Xẩm và Ca trù được tổ chức lúc 20h cùng ngày.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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