Hà Nội lần đầu tổ chức Festival Dân tộc - Tôn giáo quy mô lớn

Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội chủ trì thực hiện, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Festival được tổ chức trên cơ sở các định hướng lớn về phát triển văn hóa và công tác dân tộc của thành phố, trong đó có Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết 09-NQ/TU. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Hà Nội năm 2026.

Theo kế hoạch, Festival nhằm khẳng định sự quan tâm của thành phố đối với chính sách dân tộc, đồng thời tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Sự kiện cũng hướng tới việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc và các tổ chức tôn giáo trong bối cảnh hội nhập, qua đó khẳng định vị thế của Hà Nội như một trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước.

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, Festival còn được kỳ vọng tạo không gian giao lưu giữa các dân tộc và các tổ chức tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc và tôn giáo trên địa bàn Thủ đô, sự kiện hướng tới việc thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Festival có quy mô lớn với sự tham gia của đại diện các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, các sở ngành, địa phương, cùng các tỉnh, thành phố và đông đảo du khách quốc tế. Chương trình dự kiến mở đầu bằng lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long. Tiếp đó là hoạt động đồng diễn, diễu hành của đại diện các dân tộc và các tổ chức tôn giáo với trang phục truyền thống, nhạc cụ và biểu trưng văn hóa đặc sắc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và hội tụ bản sắc.

Điểm nhấn của Festival là lễ khai mạc cùng chương trình nghệ thuật mang tên “Hội tụ niềm tin - Sáng ngời bản sắc - Khát vọng Thủ đô”. Ngoài ra, không gian văn hóa các dân tộc sẽ được thiết kế với nhiều khu trưng bày, mô phỏng kiến trúc truyền thống của các vùng miền như nhà sàn, nhà Gươl hay đình cổ. Du khách có thể tham quan triển lãm trang phục, nhạc cụ, công cụ sản xuất, ảnh nghệ thuật, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa dân gian.

Nhiều lễ hội và loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc cũng sẽ được tái hiện tại Festival như nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, lễ hội Lồng Tồng của người Tày, lễ hội Katê của người Chăm, Chol Chnam Thmay của người Khmer, cùng các điệu múa Xòe, nhảy sạp, cồng chiêng hay hát Then. Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ và trình diễn trang phục của 54 dân tộc Việt Nam.

Không gian văn hóa tôn giáo cũng là điểm nhấn quan trọng của sự kiện, với nhiều hoạt động như trưng bày biểu tượng Phật giáo, trà thiền, thư pháp, không gian ẩm thực chay và các hoạt động giới thiệu văn hóa đặc trưng của các tôn giáo trên địa bàn thành phố. Song song với các hoạt động văn hóa là các tọa đàm, chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, cũng như khu gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, nông sản và sản phẩm OCOP của các địa phương.

Ngoài ra, Festival còn có chương trình nghệ thuật “Sắc màu hội tụ” với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân tộc, cùng các hoạt động truyền thông trước, trong và sau sự kiện nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ Nhất được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội – thành phố ngàn năm văn hiến, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch và kinh tế của Thủ đô.