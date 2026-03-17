中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hà Nội lần đầu tổ chức Festival Dân tộc - Tôn giáo quy mô lớn

Thứ Ba, 07:28, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ nhất với chủ đề “Hội tụ niềm tin - Lan tỏa bản sắc - Đồng hành cùng Thủ đô vươn mình” dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày vào cuối tháng 4/2026 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long và khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội chủ trì thực hiện, với sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Festival được tổ chức trên cơ sở các định hướng lớn về phát triển văn hóa và công tác dân tộc của thành phố, trong đó có Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết 09-NQ/TU. Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Hà Nội năm 2026.

Theo kế hoạch, Festival nhằm khẳng định sự quan tâm của thành phố đối với chính sách dân tộc, đồng thời tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Sự kiện cũng hướng tới việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc và các tổ chức tôn giáo trong bối cảnh hội nhập, qua đó khẳng định vị thế của Hà Nội như một trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước.

ha noi lan dau to chuc festival dan toc - ton giao quy mo lon hinh anh 1
Ảnh minh họa

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, Festival còn được kỳ vọng tạo không gian giao lưu giữa các dân tộc và các tổ chức tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc và tôn giáo trên địa bàn Thủ đô, sự kiện hướng tới việc thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Festival có quy mô lớn với sự tham gia của đại diện các dân tộc, các tổ chức tôn giáo, các sở ngành, địa phương, cùng các tỉnh, thành phố và đông đảo du khách quốc tế. Chương trình dự kiến mở đầu bằng lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long. Tiếp đó là hoạt động đồng diễn, diễu hành của đại diện các dân tộc và các tổ chức tôn giáo với trang phục truyền thống, nhạc cụ và biểu trưng văn hóa đặc sắc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và hội tụ bản sắc.

Điểm nhấn của Festival là lễ khai mạc cùng chương trình nghệ thuật mang tên “Hội tụ niềm tin - Sáng ngời bản sắc - Khát vọng Thủ đô”. Ngoài ra, không gian văn hóa các dân tộc sẽ được thiết kế với nhiều khu trưng bày, mô phỏng kiến trúc truyền thống của các vùng miền như nhà sàn, nhà Gươl hay đình cổ. Du khách có thể tham quan triển lãm trang phục, nhạc cụ, công cụ sản xuất, ảnh nghệ thuật, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa dân gian.

Nhiều lễ hội và loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc cũng sẽ được tái hiện tại Festival như nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, lễ hội Lồng Tồng của người Tày, lễ hội Katê của người Chăm, Chol Chnam Thmay của người Khmer, cùng các điệu múa Xòe, nhảy sạp, cồng chiêng hay hát Then. Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ và trình diễn trang phục của 54 dân tộc Việt Nam.

Không gian văn hóa tôn giáo cũng là điểm nhấn quan trọng của sự kiện, với nhiều hoạt động như trưng bày biểu tượng Phật giáo, trà thiền, thư pháp, không gian ẩm thực chay và các hoạt động giới thiệu văn hóa đặc trưng của các tôn giáo trên địa bàn thành phố. Song song với các hoạt động văn hóa là các tọa đàm, chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, cũng như khu gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, nông sản và sản phẩm OCOP của các địa phương.

Ngoài ra, Festival còn có chương trình nghệ thuật “Sắc màu hội tụ” với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật dân tộc, cùng các hoạt động truyền thông trước, trong và sau sự kiện nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô lần thứ Nhất được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội – thành phố ngàn năm văn hiến, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển du lịch và kinh tế của Thủ đô.

fes_5.jpg

Festival Nghệ thuật truyền thống 2026 gắn kết kiều bào với quê hương

VOV.VN - Festival Nghệ thuật truyền thống Việt Nam 2026 quy tụ nghệ sĩ trong nước và kiều bào châu Âu, giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Chương trình góp phần tôn vinh di sản văn hóa dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

PV/VOV.VN
Tag: Festival Dân tộc - Tôn giáo Thủ đô Hà Nội Hoàng thành Thăng Long hồ Hoàn Kiếm văn hóa các dân tộc Việt Nam 54 dân tộc Việt Nam không gian văn hóa tôn giáo công nghiệp văn hóa Hà Nội du lịch văn hóa Thủ đô sự kiện văn hóa Hà Nội 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc