Hé lộ các phần trình diễn tại Giải thưởng Dế Mèn 2023

Với mục tiêu trở thành một cái Tết nghệ thuật cho thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), trong khuôn khổ của Lễ trao giải còn có các hoạt động triển lãm tranh, sách, trình diễn hợp xướng, song tấu của các nghệ sĩ âm nhạc đỉnh cao.

Trước khai mạc Lễ trao giải, khách mời sẽ có dịp thưởng thức một cuộc triển lãm nhỏ các tác phẩm tiêu biểu dự giải Dế Mèn năm 2023 mà nổi bật là một số tranh khổ lớn của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang - một phát hiện độc đáo của mùa giải năm nay.

Tranh khổ lớn của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang

Do không gian có hạn, nên triển lãm chỉ trưng bày một số bức tranh tiêu biểu của Hoàng Nhật Quang; bên cạnh đó là quầy trưng bày các tác phẩm lọt vào top 10 chung khảo Giải Dế Mèn 2023, các tác phẩm điển hình làm nên sự nghiệp của tác giả được vinh danh “Hiệp sĩ Dế Mèn” cũng như rất nhiều tác phẩm ấn tượng khác của nền văn học thiếu nhi Việt Nam trong 2 năm 2022 – 2023.

Tham gia trong Lễ trao giải Dế mèn lần 4 - 2023, Dàn hợp xướng Vinschool One và Vinschool với gần 60 em học sinh đến từ trường tiểu học Vinschool sẽ trình diễn hai tiết mục đặc sắc, gồm Hợp xướng dân ca Cò lả - Đi cắt lúa - Lý quạ kêu và Hợp xướng Adiemus.

Trong đó, bản hợp xướng dân ca 3 miền Cò lả (dân ca Bắc Bộ) - Đi cắt lúa (dân ca H’rê) - Lý quạ kêu (dân ca Nam Bộ) đã từng được dàn hợp xướng Vinschool One tham gia trong cuộc thi hợp xướng quốc tế Việt Nam - Interkultur lần thứ VII, tổ chức tại Hội An tháng 4/2023 và đoạt Huy chương Vàng, bảng Dân ca. Tác phẩm do giảng viên âm nhạc Nguyễn Trọng Duy chuyển soạn, giảng viên Nguyễn Nhung chỉ huy hợp xướng.

Được biết, đây là một tác phẩm rất khó khi dàn dựng cho các bạn thiếu nhi ở lứa tuổi 7-10. Vì thế, lúc luyện tập, các thầy cô của Vinschool đã rất lo lắng vì sợ độ khó của tác phẩm sẽ làm các em bị quá sức.

Nổi tiếng với các sáng tác và trình diễn nhạc jazz, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc kết hợp với guitarist Hoàng Tùng sẽ cống hiến cho các khán thính giả, đặc biệt là các em thiếu nhi 2 tác phẩm vô cùng gần gũi, nhưng hứa hẹn sẽ rất khác lạ, đó là Đi học (thơ Hoàng Minh Chính, nhạc Bùi Đình Thảo) và Mẹ yêu con (thơ: Lâm Thị Mỹ Dạ, nhạc: Nguyễn Văn Tý).

Cùng với cặp song tấu Quyền Thiện Đắc - Hoàng Tùng, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền và guitarist Đặng Anh Tuấn cùng mang đến 2 tác phẩm Kỷ niệm thành phố tuổi thơ (Hồng Đăng) và Chiếc khăn Piêu” (Doãn Nho). Nhận lời đến biểu diễn tại Lễ trao giải mà không yêu cầu bất cứ một khoản thù lao nào, các nghệ sĩ đều có những suy nghĩ rất ấm áp, chân thành.

Nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền.

Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc.

Với Trịnh Minh Hiền thì: “Tôi rất vui khi biết báo Thể thao và Văn hoá tổ chức một giải thưởng nhân văn và rất ý nghĩa cho thế hệ độc giả nhi đồng, hoa niên - giải thưởng Dế Mèn. Tôi đọc Dế mèn phiêu lưu ký từ nhỏ và tác phẩm đã cho tôi một vòm trời tuổi thơ vô cùng trong sáng. Lần đầu tiên được biểu diễn tại giải Dế Mèn lần thứ 4 là một vinh dự, không chỉ với tư cách nghệ sĩ, mà còn là một người mẹ có con đang học bậc tiểu học - mầm non (con gái Hạ Lam vừa học xong lớp 4 và con trai Aiden 4 tuổi rưỡi). Mong rằng Ban tổ chức sẽ vững bản lĩnh để góp phần duy trì, lan toả vẻ đẹp văn học nghệ thuật, đưa Giải thưởng Dế Mèn đi hành trình bền lâu, tìm ra nhiều tác phẩm mới, hay cho trẻ em, qua đó khiến các bé có niềm yêu thích đọc sách, hình thành tâm hồn và trí tưởng tượng, một yếu tố rất quan trọng để xây dựng lý tưởng sống về sau của các em”./.