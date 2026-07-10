Huế tổ chức show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù” tôn vinh bún bò Huế

Chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực 2026” với chủ đề “Ngày Bún bò Huế” sẽ diễn ra từ ngày 23-26/7 tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân, thành phố Huế, quy tụ khoảng 80 gian hàng ẩm thực đến từ Huế và nhiều địa phương trên cả nước. Đây là một trong những hoạt động của Festival Huế 2026, nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, quảng bá hình ảnh Huế là điểm đến văn hóa, du lịch và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian văn hóa ẩm thực Huế và các vùng miền; tham gia Liên hoan Bún bò Huế toàn quốc; thưởng thức các màn quảng diễn chế biến bún bò Huế cùng nhiều hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc.

Chế biến món Bún bò Huế tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món Bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong Chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực”. Bên cạnh đó là show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự”, tái hiện những giá trị văn hóa gắn với sự hình thành và phát triển của món bún bò Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, việc tổ chức “Ngày Bún bò Huế” không chỉ nhằm tôn vinh một món ăn truyền thống nổi tiếng mà còn góp phần xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô ẩm thực”, đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Huế sẽ tổ chức show thực cảnh “Huyền tích Vân Cù” trong Ngày Bún bò Huế 2026

“Liên quan đến show thực cảnh ‘Huyền tích Vân Cù’, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt cảnh tái hiện quá trình sản xuất bún, chế biến, quảng diễn và thưởng thức bún bò Huế ngay tại không gian sự kiện. Bên cạnh show diễn, chúng tôi cũng ký kết hợp tác với Acecook Việt Nam để đồng hành, tài trợ cho các sự kiện, liên hoan ẩm thực, góp phần quảng bá và lan tỏa giá trị của bún bò Huế”, ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết thêm.