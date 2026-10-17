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Huế xây dựng hồ sơ “Ca Huế” trình UNESCO ghi danh di sản nhân loại

Thứ Bảy, 16:14, 17/10/2026
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VOV.VN - Ủy ban nhân dân Thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch Xây dựng bộ hồ sơ khoa học di sản “Ca Huế” đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Kế hoạch nhằm tổ chức xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Ca Huế” bảo đảm đầy đủ nội dung, thành phần và yêu cầu theo quy định, hướng dẫn của UNESCO và cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, đệ trình UNESCO. Qua đó, làm rõ các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, xã hội và những đặc trưng của di sản “Ca Huế”; góp phần bảo vệ, trao truyền và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng chủ thể trong việc bảo vệ, thực hành, trao truyền và phát huy giá trị di sản; tăng cường quảng bá giá trị của Ca Huế trong nước và quốc tế.

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Chương trình sinh hoạt biểu diễn Ca Huế tại di tích Châu Hương Viên (Ảnh: baovanhoa.vn)

Hồ sơ khoa học được xây dựng trên cơ sở yêu cầu về nội dung, thành phần hồ sơ và hướng dẫn của UNESCO tại thời điểm lập hồ sơ, bao gồm các nhóm tài liệu, tư liệu và sản phẩm liên quan đến di sản “Ca Huế”, trong đó tập trung vào: Lý lịch khoa học của di sản bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Hồ sơ, báo cáo kết quả kiểm kê di sản; Kế hoạch/chương trình hành động về bảo vệ và phát huy giá trị di sản; Tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim, video về di sản; Tài liệu thể hiện sự tham gia, đồng thuận của cộng đồng; Các văn bản, tư liệu chứng minh tình trạng pháp lý và quá trình bảo vệ di sản; Các tài liệu khoa học, kỷ yếu hội thảo và tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của UNESCO và cơ quan có thẩm quyền.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ chủ yếu sẽ được triển khai bao gồm: Xây dựng, phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí; Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và lựa chọn đơn vị tư vấn; Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch; Tổ chức khảo sát, điền dã và tọa đàm với cộng đồng; Tổ chức kiểm kê di sản và thu thập ý kiến, cam kết của cộng đồng; Tổ chức trình diễn, thu thanh, quay phim, chụp ảnh và xây dựng tư liệu; Tổ chức Hội thảo khoa học trong nước; Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế; Xây dựng lý lịch khoa học và hoàn thiện các sản phẩm của hồ sơ; Thẩm định, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ; Phối hợp thực hiện các hoạt động liên quan sau khi hồ sơ được trình.

Việc xây dựng hồ sơ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, Công ước 2003 và các quy định, hướng dẫn có liên quan của UNESCO; bảo đảm tính khoa học, khách quan, chính xác, thống nhất và khả năng kiểm chứng của các thông tin, tư liệu trong hồ sơ.

Bên cạnh đó, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nghệ sĩ, người thực hành và cộng đồng nắm giữ di sản. Đồng thời, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, sản phầm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm tiến độ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của sơ quan có thẩm quyển và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của UNESCO.

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Khi những em nhỏ kể chuyện quê hương bằng câu Then

VOV.VN - Từ những buổi học đàn, tập hát đến những lần biểu diễn phục vụ du khách tại làng đá Khuổi Ky, các em nhỏ ở Đàm Thủy, Cao Bằng đang tiếp nối những câu Then, tiếng đàn Tính của dân tộc mình bằng tình yêu và niềm tự hào, để những giá trị văn hóa quê hương tiếp tục ngân vang trong đời sống hôm nay.

 

PV/VOV.VN
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