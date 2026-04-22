Thứ Tư, 23:17, 22/04/2026

Huyền diệu sắc màu đạo mẫu qua những giá đồng của Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ

VOV.VN - Từng góp sức đưa tín ngưỡng thờ mẫu thành Di sản nhân loại tại Ethiopia vào năm 2016, Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ, thủ nhang phủ chính Tiên Hương là người kiên trì gìn giữ lối cổ. Qua những giá đồng, bà không chỉ thực hành tín ngưỡng mà còn kể câu chuyện về các vị nhân thần, góp phần bảo tồn hồn Việt mộc mạc.
Tại vùng đất di sản Phủ Dầy, những giá đồng của Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là một kho tàng nghệ thuật sống động. Bằng tâm huyết và sự chuẩn mực, bà đã góp phần bảo tồn nguyên vẹn cốt cách của tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Khoảnh khắc thủ nhang thực hiện nghi thức "trùm khăn phủ diện" – lứa đôi thế giới thực và cõi thiêng bắt đầu giao thoa
Những nghệ nhân cung văn âm thầm phía sau chiếu đồng, dùng lời ca tiếng nhạc để thỉnh mời các vị thánh loan giá ngự đồng
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đàn nguyệt, trống phách và giọng hát văn mượt mà, tạo nên bản hòa âm linh thiêng giữa chốn cửa đền
Hầu đồng không chỉ là nghi lễ, đó là ngày hội văn hóa thắt chặt tình đoàn kết của con dân đất Việt
Nụ cười và thần thái rạng rỡ của Nghệ nhân Trần Thị Huệ khi hóa thân vào các giá chầu, thể hiện niềm vinh dự khi được "hầu cái bóng" của các vị thánh
Ánh mắt say mê và nụ cười rạng rỡ của người dân, du khách khi đắm mình trong không gian di sản đầy màu sắc
Sự chỉn chu trong từng chi tiết: Thủ nhang Nguyễn Thị Huệ tự tay kiểm tra lễ vật và phục trang trước giờ hành lễ
Từ cụ già đến trẻ nhỏ đều say sưa theo dõi từng điệu múa của NNƯT Trần Thị Huệ, minh chứng cho sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ mẫu trong lòng dân tộc
Nghi thức thắp lửa cầu mong quốc thái dân an – một nét đẹp tâm linh được bà gìn giữ nguyên bản theo lối cổ
Nghi thức tấu sớ đầy trang trọng, gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an của bách gia trăm họ
Thoát xác trong giá Cô Bơ, nghệ nhân tái hiện điệu chèo đò nhẹ nhàng, thanh thoát trên dòng nước thoải phủ (sắc trắng)
Khoảnh khắc xuất thần của bà Huệ giữa khói nhang và ánh lửa, tạo nên một không gian giao thoa ảo diệu giữa thực và mơ
Tay chèo uyển chuyển nhịp nhàng theo cung văn, đưa quan khách đắm chìm vào câu chuyện của những vị thần tiên có đức độ với dân
Phất cờ lệnh giữa không gian Phủ Chính: Hình ảnh hào hùng gợi nhớ về sức mạnh truyền thống và niềm tự hào dân tộc
Từ vẻ uy nghi của các giá Quan Lớn, sự duyên dáng của hàng Chầu Bà, đến nét tinh nghịch, vui tươi của giá Cô, giá Cậu
Sức sống của di sản: Biển người nô nức quây quần quanh sập hầu, cùng sẻ chia niềm tin và ước vọng về một cuộc sống bình an.
Tiếng trống chầu vang dội, lời văn dâng kính tha thiết cùng những nhịp bước uyển chuyển... mỗi vấn hầu của thủ nhang Nguyễn Thị Huệ tại phủ chính Tiên Hương như một bức tranh đa sắc về cội nguồn dân tộc. Ở đó, người ta thấy cái "thần" của tiên thánh và cái "tâm" của một người phụ nữ dành cả đời phụng sự cửa đình, dâng hiến cho nét đẹp tâm linh của người Việt.
Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
