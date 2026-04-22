Huyền diệu sắc màu đạo mẫu qua những giá đồng của Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ

VOV.VN - Từng góp sức đưa tín ngưỡng thờ mẫu thành Di sản nhân loại tại Ethiopia vào năm 2016, Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Huệ, thủ nhang phủ chính Tiên Hương là người kiên trì gìn giữ lối cổ. Qua những giá đồng, bà không chỉ thực hành tín ngưỡng mà còn kể câu chuyện về các vị nhân thần, góp phần bảo tồn hồn Việt mộc mạc.