Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 tại TP.HCM

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 17-23/5 với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Nhiều đơn vị nghệ thuật lớn góp mặt như Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long…

Biểu diễn văn nghệ khai mạc chương trình (Ảnh: Fanpage nhà hát Trần Hữu Trang)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, cuộc thi diễn ra trong không khí TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng đến kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh Nghị quyết 80 đang từng bước đi vào cuộc sống, cuộc thi góp phần tạo thêm động lực để nghệ thuật cải lương tiếp tục được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

TP.HCM cũng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn của nghệ thuật cải lương cả nước, nơi hội tụ đông đảo nghệ sĩ, soạn giả, đơn vị nghệ thuật và nhiều thế hệ khán giả yêu mến bộ môn sân khấu truyền thống này.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ tài năng (Ảnh: Nhà hát Trần Hữu Trang)

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi để nghệ sĩ trẻ giao lưu nghề nghiệp, thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu mà còn là dịp lan tỏa tình yêu với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn giá trị truyền thống.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn tặng hoa cho các thí sinh

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục phát hiện những gương mặt triển vọng cho sân khấu cải lương, tạo thêm động lực để loại hình nghệ thuật truyền thống Nam Bộ phát triển trong giai đoạn mới.