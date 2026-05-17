中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khai mạc cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc 2026 tại TP.HCM

Chủ Nhật, 22:42, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 17/5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM diễn ra lễ khai mạc Cuộc thi “Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc” năm 2026. Đây là sự kiện biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên được tổ chức sau khi Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành.

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 17-23/5 với sự tham gia của 45 diễn viên đến từ 12 đơn vị cải lương chuyên nghiệp trên cả nước. Nhiều đơn vị nghệ thuật lớn góp mặt như Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Cao Văn Lầu, Đoàn Cải lương Tuồng cổ Huỳnh Long…

khai mac cuoc thi tai nang dien vien cai luong toan quoc 2026 tai tp.hcm hinh anh 1
Biểu diễn văn nghệ khai mạc chương trình (Ảnh: Fanpage nhà hát Trần Hữu Trang)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, cuộc thi diễn ra trong không khí TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng đến kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác.

khai mac cuoc thi tai nang dien vien cai luong toan quoc 2026 tai tp.hcm hinh anh 2
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong bối cảnh Nghị quyết 80 đang từng bước đi vào cuộc sống, cuộc thi góp phần tạo thêm động lực để nghệ thuật cải lương tiếp tục được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

TP.HCM cũng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm lớn của nghệ thuật cải lương cả nước, nơi hội tụ đông đảo nghệ sĩ, soạn giả, đơn vị nghệ thuật và nhiều thế hệ khán giả yêu mến bộ môn sân khấu truyền thống này.

khai mac cuoc thi tai nang dien vien cai luong toan quoc 2026 tai tp.hcm hinh anh 3
Chương trình quy tụ nhiều nghệ sỹ tài năng (Ảnh: Nhà hát Trần Hữu Trang)

Lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi để nghệ sĩ trẻ giao lưu nghề nghiệp, thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu mà còn là dịp lan tỏa tình yêu với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn giá trị truyền thống.

khai mac cuoc thi tai nang dien vien cai luong toan quoc 2026 tai tp.hcm hinh anh 4
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn tặng hoa cho các thí sinh 

Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục phát hiện những gương mặt triển vọng cho sân khấu cải lương, tạo thêm động lực để loại hình nghệ thuật truyền thống Nam Bộ phát triển trong giai đoạn mới.

cai_luong_2.jpg

Sân khấu cải lương một thời sân khấu không có rạp

VOV.VN - Với sân khấu được dựng bằng tre gỗ tạm bợ nhưng từng một thời cải lương đã đón nhận hàng ngàn khán giả sẵn sàng trải chiếu, trải bao ngồi bệt để theo dõi tuồng tích dài đến tận 4-5 tiếng đồng hồ. “Qua miệt cầm ca” lần này nhắc lại những ký ức thân thương của một thời sân khấu cải lương không có rạp.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: tài năng diễn viên cải lương toàn quốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cải lương Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị văn hóa Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bông Lúa Vàng 2025 tôn vinh tài năng trẻ, làm mới cải lương Nam Bộ
Bông Lúa Vàng 2025 tôn vinh tài năng trẻ, làm mới cải lương Nam Bộ

VOV.VN - Sau 32 năm đồng hành cùng sân khấu cải lương, Giải thưởng Bông Lúa Vàng 2025 tiếp tục ghi dấu bằng một mùa thi sôi động, quy tụ gần 500 thí sinh trên cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần kế thừa và làm mới di sản cải lương Nam Bộ.

Bông Lúa Vàng 2025 tôn vinh tài năng trẻ, làm mới cải lương Nam Bộ

Bông Lúa Vàng 2025 tôn vinh tài năng trẻ, làm mới cải lương Nam Bộ

VOV.VN - Sau 32 năm đồng hành cùng sân khấu cải lương, Giải thưởng Bông Lúa Vàng 2025 tiếp tục ghi dấu bằng một mùa thi sôi động, quy tụ gần 500 thí sinh trên cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần kế thừa và làm mới di sản cải lương Nam Bộ.

Hợp nhất 3 Nhà hát Cải lương, Chèo và Tuồng Việt Nam
Hợp nhất 3 Nhà hát Cải lương, Chèo và Tuồng Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Hợp nhất 3 Nhà hát Cải lương, Chèo và Tuồng Việt Nam

Hợp nhất 3 Nhà hát Cải lương, Chèo và Tuồng Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam hợp nhất thành Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sỹ Văn Đáng - giọng ca sáng giá của sân khấu cải lương miền Bắc
Nghệ sỹ Văn Đáng - giọng ca sáng giá của sân khấu cải lương miền Bắc

VOV.VN - Nghệ sỹ Văn Đáng sinh năm 1982 tại Bắc Giang. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Cải lương, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh về công tác tại Nhà hát Cải lương Việt Nam.

Nghệ sỹ Văn Đáng - giọng ca sáng giá của sân khấu cải lương miền Bắc

Nghệ sỹ Văn Đáng - giọng ca sáng giá của sân khấu cải lương miền Bắc

VOV.VN - Nghệ sỹ Văn Đáng sinh năm 1982 tại Bắc Giang. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên Cải lương, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh về công tác tại Nhà hát Cải lương Việt Nam.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc