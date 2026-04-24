Mở đầu Chương trình là các tiết mục trình diễn hát múa và thời trang áo dài các vùng miền dân tộc Việt Nam, tiếp đến màn trình diễn bộ sưu tập “Tinh hoa miền Di sản” của nhà thiết kế Tuấn Nguyễn trên nền ca khúc “Dáng lụa Hà Đông”.

Đại diện Lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24-26/4, tại nhiều không gian của trung tâm thành phố Đà Nẵng và kết nối với đô thị cổ Hội An. Chuỗi hoạt động được xây dựng phong phú, đa dạng, gồm diễu hành áo dài, tọa đàm chuyên đề, không gian trưng bày và trải nghiệm, các hoạt động quảng bá, cuộc thi ảnh, các chương trình hưởng ứng của cộng đồng và doanh nghiệp du lịch.

Trình diễn Áo dài

Thông qua lễ hội, Đà Nẵng hướng tới cách tiếp cận mới đối với áo dài, từ giá trị biểu trưng sang giá trị sử dụng, từ không gian trình diễn đến đời sống thường nhật. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn hóa sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc. Đây cũng là không gian sáng tạo mở, thúc đẩy sự tham gia của các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phát triển sản phẩm, quảng bá và sử dụng áo dài.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại; đồng thời từng bước xây dựng Lễ hội Áo dài Đà Nẵng trở thành một hoạt động văn hóa thường niên, có bản sắc riêng.

Đông đảo người dân và khách đến xem Chương trình Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026

“Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội áo dài, chúng tôi mong muốn tạo nên giá trị lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Mong muốn trong không gian lễ hội này là nơi để kết nối những người nghệ sĩ, những nhà thiết kế cộng đồng yêu áo dài để họ trao đổi, học hỏi cùng sáng tạo và lan tỏa với nhau”, bà Nguyễn Thị Hội An nhấn mạnh.