  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026

Thứ Sáu, 22:53, 24/04/2026
VOV.VN - Tối 24/4, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Tinh hoa Áo dài Việt - Sắc lụa sông Hàn”.

Mở đầu Chương trình là các tiết mục trình diễn hát múa và thời trang áo dài các vùng miền dân tộc Việt Nam, tiếp đến màn trình diễn bộ sưu tập “Tinh hoa miền Di sản” của nhà thiết kế Tuấn Nguyễn trên nền ca khúc “Dáng lụa Hà Đông”.

Đại diện Lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức khai mạc Lễ hội áo dài Đà Nẵng 2026.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24-26/4, tại nhiều không gian của trung tâm thành phố Đà Nẵng và kết nối với đô thị cổ Hội An. Chuỗi hoạt động được xây dựng phong phú, đa dạng, gồm diễu hành áo dài, tọa đàm chuyên đề, không gian trưng bày và trải nghiệm, các hoạt động quảng bá, cuộc thi ảnh, các chương trình hưởng ứng của cộng đồng và doanh nghiệp du lịch.

Trình diễn Áo dài

Thông qua lễ hội, Đà Nẵng hướng tới cách tiếp cận mới đối với áo dài, từ giá trị biểu trưng sang giá trị sử dụng, từ không gian trình diễn đến đời sống thường nhật. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn hóa sáng tạo, thân thiện và giàu bản sắc. Đây cũng là không gian sáng tạo mở, thúc đẩy sự tham gia của các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phát triển sản phẩm, quảng bá và sử dụng áo dài.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026, bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng mong muốn tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại; đồng thời từng bước xây dựng Lễ hội Áo dài Đà Nẵng trở thành một hoạt động văn hóa thường niên, có bản sắc riêng.

Đông đảo người dân và khách đến xem Chương trình Lễ hội Áo dài Đà Nẵng 2026

“Đây là lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ hội áo dài, chúng tôi mong muốn tạo nên giá trị lan tỏa hình ảnh áo dài Việt Nam đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Mong muốn trong không gian lễ hội này là nơi để kết nối những người nghệ sĩ, những nhà thiết kế cộng đồng yêu áo dài để họ trao đổi, học hỏi cùng sáng tạo và lan tỏa với nhau”, bà Nguyễn Thị Hội An nhấn mạnh. 

Nghệ thuật tranh đá quý tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt tại Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026

VOV.VN - Tại Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2026, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đưa tranh đá quý Yên Bái lên áo dài trong bộ sưu tập “Việt Nam Gấm Hoa – Di sản Bắc Bộ”. Từ cảm hứng nghề ghép tranh đá quý, các thiết kế góp phần tôn vinh làng nghề, lan tỏa và quảng bá văn hóa Việt Nam qua tà áo dài.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026

VOV.VN - Với 17 hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc diễn ra xuyên suốt tháng 3, Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 được mở rộng quy mô với sự hưởng ứng của 168 phường xã, đặc khu, cùng nhiều không gian trải nghiệm áo dài dành cho người dân và du khách.

Đà Nẵng phát động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

VOV.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phát động toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” và nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3).

Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 mang đến trải nghiệm văn hóa đa sắc màu

VOV.VN - Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/11/2025 tại Bảo tàng Hà Nội (phường Từ Liêm) và khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội; hứa hẹn mang đến những không gian văn hóa đa sắc màu và trải nghiệm khó quên cho người dân, du khách.

