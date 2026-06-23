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Khánh thành không gian trưng bày lịch sử tại Chiến khu Hòa Mỹ

Thứ Ba, 15:09, 23/06/2026
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VOV.VN - Sáng 23/6, tại Nhà Đại chúng thuộc Di tích lịch sử Chiến khu Hòa Mỹ ở phường Phong Điền, thành phố Huế, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao không gian trưng bày chuyên đề “Hòa Mỹ - nơi in dấu sử vàng”.

Không gian trưng bày giới thiệu gần 150 hình ảnh, tư liệu và hiện vật với 3 chủ đề chính: “Vùng đất và con người Hòa Mỹ”; “Hòa Mỹ - Căn cứ địa cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc” và “Hòa Mỹ - Nửa thế kỷ vững bước trên con đường đổi mới”.

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Các đại biểu tham quan không gian trưng bày

Khu vực thứ nhất tái hiện đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc sống tại Hòa Mỹ thông qua các loại hình dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, lễ hội, tín ngưỡng, phong tục tập quán và tri thức dân gian. Những giá trị văn hóa này góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng chiến khu xưa.

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Khánh thành trưng bày “Hòa Mỹ - nơi in dấu sử vàng” tại Chiến khu Hòa Mỹ

Khu vực thứ hai tập trung giới thiệu vai trò của Hòa Mỹ như một căn cứ địa cách mạng quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu lịch sử tái hiện quá trình chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng của quân và dân Thừa Thiên Huế tại chiến khu này. 

Ngày 12/3/1947, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã quyết định chọn vùng đồi núi phía Tây huyện Phong Điền thuộc Hòa Mỹ làm căn cứ kháng chiến của tỉnh. Chiến khu Hòa Mỹ được xây dựng gồm 7 khu vực từ CK1 đến CK7. Từ đây, quân ta từng bước chủ động về hậu cần, tổ chức lực lượng và xây dựng thế trận kháng chiến. Chiến khu Hòa Mỹ từng là địa bàn hoạt động của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Quân đội.

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Không gian trưng bày giới thiệu gần 150 hình ảnh, tư liệu và hiện vật về

Hiện nay, một số di tích thuộc chiến khu như Nhà Đại chúng, đồn Đất Đỏ, đình làng Lưu Phước đã được công nhận là Di tích cách mạng cấp tỉnh. Chiến khu Hòa Mỹ đang được lập hồ sơ đề nghị công nhận An toàn khu thời chống Pháp của Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế cho biết, không gian trưng bày mở cửa phục vụ người dân và du khách tham quan từ ngày 23/6/2026.

“Chiến khu Hòa Mỹ là một trong những địa bàn trọng yếu, quan trọng trong thời kỳ chiến tranh và rất có ý nghĩa đối với thành phố Huế. Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, khoảng một năm, nhưng Chiến khu Hòa Mỹ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, giúp bảo toàn lực lượng, phát triển lực lượng. Từ đây, những cuộc họp, những quyết sách, những chiến lược được bàn bạc và lan tỏa trên khắp chiến trường Trị Thiên. Chính vì vậy, chiến khu Hòa Mỹ có ý nghĩa chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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