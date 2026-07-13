Không gian đọc sách mở cho thiếu nhi xã đảo Thạnh An

Đây là hoạt động do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp Hội Cựu du học sinh, Đội hình tình nguyện du học sinh thuộc chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 thực hiện.

Thêm không gian đọc sách cho học sinh xã đảo

Không gian đọc sách mở, với những đầu sách ý nghĩa, khiến học sinh của trường Tiểu học Thạnh An không khỏi tò mò, háo hức.

Chăm chú đọc từng chữ trong cuốn sách mới được trưng bày trên kệ ngay khuôn viên trường, em Nguyễn Tuyết Trăng, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Thanh An kể, không gian ở đây thậm chí còn thích hơn cả ở thư viện.

"Khi có thêm không gian đọc sách, các bạn khi ngồi ở đây sẽ thoáng và mát. Khi nào con đi hoc lại, mỗi khi giờ ra chơi hay đi học về có thời gian con sẽ lại đây để đọc sách", Tuyết Trăng nói.

Học sinh xã đảo Thạnh An khám phá không gian đọc sách mở

Đây là công trình thư viện xanh thuộc dự án đọc sách cùng Xích lô, khánh thành trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, đặc biệt với sự tham gia của những du học sinh Việt Nam tại nước ngoài.

Bà Đinh Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạnh An cho biết, nhà trường đã ấp ủ xây dựng một không gian đọc sách mở, gần gũi với thiên nhiên. Không gian đọc sách không chỉ tạo thêm môi trường học tập, trải nghiệm cho học sinh, mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua việc hình thành những không gian xanh trong trường học và phát triển được văn hoá đọc.

Bà Liễu cũng chia sẻ thêm, nhiều năm làm lãnh đạo ở trường, bà nhận thấy các em thường đọc sách lúc đến trường và ở thư viện. Nguyên nhân vì ở nhà ba mẹ các em một phần cũng vì lo kinh tế nên ít quan tâm đến vệc đọc của các con như thế nào.

"Vì vậy nhà trường muốn mở rộng không gian này, khi các con đi chơi dưới sân trường thấy được các bạn đang đọc sách, các con tò mò và có thể đọc theo, từ đó tạo được phong trào đọc sách cũng như phát triển nhận thức dài lâu cho các bạn", bà Liễu nói.

Không gian đọc sách này được bố trí ngay sân trường, tạo không gian mở để nhiều học sinh có thể tiếp cận với văn hoá đọc

Đi để trở về

Điểm mới của chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 của TP.HCM chính là sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam đang theo học ở các nước như Singapore, Thái Lan, Australia, Anh…

Thiếu nhi tham gia sân chơi được khánh thành

Vừa đáp chuyến bay từ Australia về TP.HCM chưa đầy 24 giờ, Phương Hồng Ngọc (quê Vĩnh Long) đã có mặt tại xã đảo Thạnh An, cùng đội hình tình nguyện du học sinh. Ngọc hướng dẫn các em nhỏ tham gia trò chơi, ca hát và cùng thưởng thức bữa ăn do các tình nguyện viên chuẩn bị.

Ngọc chia sẻ, khi còn học tiểu học ở quê, bạn luôn háo hức mỗi dịp hè vì được các anh chị tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, trò chơi ý nghĩa. Chính những kỷ niệm đó đã thôi thúc Ngọc đăng ký tham gia ngay khi Hội Du học sinh Việt Nam tại Úc thông báo tuyển tình nguyện viên. Trùng với kỳ nghỉ đông, Ngọc đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước để tham gia hoạt động lần này.

"Là một người trẻ được học tập trong môi trường khá phát triển, em mong sau này không chỉ em mà còn nhiều bạn khác có thể mang những kiến thức mình học được về Việt Nam, góp phần phát triển quê hương và cống hiến hết mình bằng sức trẻ của tụi em", Ngọc nói.

Các du học sinh hướng dẫn các em học sinh tham gia các trò chơi

Không chỉ tham gia khánh thành sân chơi thiếu nhi, không gian đọc sách, các du học sinh còn chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh địa phương.

Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Australia, đã tranh thủ trở về Việt Nam từ một tuần trước để chuẩn bị cho các hoạt động của Mùa hè xanh lần này ở TP.HCM.

"Đây là lần đầu tiên em được đến những xã còn nhiều khó khăn của TP.HCM để hiểu hơn về cuộc sống của người dân cũng như các em học sinh nơi đây. Qua đó, em mong có thể hỗ trợ các em nhiều hơn và góp phần giúp các em có thêm cơ hội phát triển trong tương lai", Quang Anh nói thêm.