Lâm Đồng phê duyệt danh mục 15 di sản văn hóa phi vật thể

Theo Quyết định số 1406, ngày 6/4/2026 của UBND tỉnh Lâm Đồng, 15 di sản văn hóa phi vật thể được phê duyệt, vẫn đang được duy trì, thực hành thường xuyên trong phạm vi gia đình và cộng đồng.

Giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân vùng núi tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, có 9 di sản ở vùng biển gồm: Nghề làm nước mắm truyền thống Phan Thiết; Lễ hội đền thờ Hùng Vương ở xã Phan Rí Cửa; Lễ hội tại các đình làng ở các vùng ven biển; Nghề làm muối của người Việt tại các phường, xã ven biển; Lễ hội Nghinh Ông của dân tộc Hoa tại Quan Đế miếu, phường Phan Thiết; Lễ hội tại các đền thờ Thiên Y A Na; Lễ hội tại đền thờ Thầy Sài Nại (còn gọi là Lễ Giao phiên kỵ Thầy) ở đặc khu Phú Quý; Chèo bả trạo của ngư dân ven biển; Lễ hội đền thờ Công chúa Bàn Tranh (lễ hội kỵ Bà Chúa) tại đền thờ Công chúa Bàn Tranh, đặc khu Phú Quý.

Từ lao động sản xuất, người dân vùng biển tỉnh Lâm Đồng tạo nên những giá trị văn hoá phi vật thể độc đáo và đặc sắc.

6 di sản văn hóa phi vật thể còn lại ở vùng núi (thuộc tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng cũ) được kiểm kê đưa vào danh mục gồm: Nghề đan lát thủ công truyền thống của người Cơ ho; Lễ Cúng bến nước của người Ê đê; Nghề Đan lát thủ công truyền thống của người M’nông; Dệt Thổ cẩm truyền thống của người Ê đê; Nghề làm rượu cần truyền thống của người M’nông, người Mạ.

Qua việc phê duyệt Danh mục kiểm kê di sản văn hóa, Lâm Đồng nhận diện, xác định chính xác số lượng, vị trí, giá trị, tình trạng thực tế của di sản để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác bảo tồn, xếp hạng đồng thời khai thác, sử dụng hiệu quả di sản trong phát triển du lịch.