  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Lần đầu tổ chức không gian mở, “Bông lúa vàng 2026” tăng sức hút

Thứ Năm, 18:55, 23/04/2026
VOV.VN - Với những thay đổi đáng chú ý, “Bông lúa vàng 2026” hứa hẹn mang đến hành trình mới cho thí sinh yêu cải lương. Từ không gian mở đến nội dung thi đa dạng, cuộc thi kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ giá trị nghệ thuật truyền thống Nam Bộ.

Cuộc thi “Bông lúa vàng 2026” chính thức trở lại với diện mạo mới, mở rộng quy mô và cách thức tổ chức. Sân chơi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, có niềm đam mê với nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Thí sinh sẽ lần lượt chinh phục 5 vòng thi gồm: Hạt giống, Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng và Lúa vàng để cạnh tranh ngôi vị Quán quân.

Trải qua 32 năm tổ chức, “Bông lúa vàng” do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM thực hiện đã ghi dấu ấn như một bệ phóng uy tín cho nhiều nghệ sĩ cải lương. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục tìm kiếm những giọng ca triển vọng, góp phần lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống hơn một thế kỷ tại Nam Bộ, đồng thời chung tay gìn giữ và phát huy đờn ca tài tử, cải lương - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh.

lan dau to chuc khong gian mo, bong lua vang 2026 tang suc hut hinh anh 1
Thí sinh "Bông lúa vàng 2025" trình diễn trích đoạn cải lương "Dạ cổ hoài lang", tác giả Lâm Dũng

Mùa giải năm nay mang đến nhiều đổi mới về nội dung. Bên cạnh các phần thi quen thuộc như vọng cổ và trích đoạn cải lương, thí sinh sẽ được thử sức với hệ thống 20 bản tổ của âm nhạc tài tử Nam Bộ, với độ khó tăng dần qua từng vòng. Điểm mới đáng chú ý là sự tương tác giữa thí sinh, giám khảo và người dẫn chuyện, giúp khán giả hiểu rõ hơn về chuyên môn và những đặc trưng của âm nhạc tài tử.

Đặc biệt, lần đầu tiên các vòng thi được tổ chức tại không gian mở, thay vì chỉ diễn ra trong khán phòng như trước. Cách làm này kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đưa cuộc thi đến gần hơn với khán giả ở nhiều địa phương và gia tăng sức lan tỏa xuyên suốt toàn bộ hành trình.

lan dau to chuc khong gian mo, bong lua vang 2026 tang suc hut hinh anh 2
Thí sinh Huỳnh Kim Tho đến từ An Giang, đạt giải Nhì cuộc thi Bông Lúa Vàng 2025

Về giải thưởng, Quán quân “Bông lúa vàng 2026” sẽ nhận 100 triệu đồng cùng cúp danh giá. Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng, Giải Ba 20 triệu đồng và giải Thí sinh được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) trị giá 10 triệu đồng.

Ngọc Xuân/VOV-TP.HCM
Sân khấu cải lương 2025 rộn ràng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

VOV.VN - Tối 31/8, Gala Chuông vàng vọng cổ 2025 do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức đã biến phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM thành một “sân khấu ngoài trời” đặc biệt, nơi hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa mình vào không khí của nghệ thuật cải lương Nam Bộ.

Hợp nhất 3 Nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương Việt Nam: Mừng vui xen lẫn âu lo

VOV.VN - Việc hợp nhất 3 Nhà hát Tuồng, Chèo và Cải lương Việt Nam là cơ hội để nghệ thuật truyền thống bước vào giai đoạn phát triển mới. Khi chủ động đổi mới, sáng tạo và tìm được “ngôn ngữ” phù hợp với khán giả đương đại, nghệ thuật truyền thống có thể tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Cần Thơ duy trì biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương phục vụ giới mộ điệu

VOV.VN - Cần Thơ duy trì biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương phục vụ giới mộ điệu trong năm 2025 – là nội dung văn bản do UBND TP. Cần Thơ thống nhất theo đề xuất của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

