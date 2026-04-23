Lần đầu tổ chức không gian mở, “Bông lúa vàng 2026” tăng sức hút

Cuộc thi “Bông lúa vàng 2026” chính thức trở lại với diện mạo mới, mở rộng quy mô và cách thức tổ chức. Sân chơi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, có niềm đam mê với nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Thí sinh sẽ lần lượt chinh phục 5 vòng thi gồm: Hạt giống, Gieo hạt, Mạ non, Trổ đòng và Lúa vàng để cạnh tranh ngôi vị Quán quân.

Trải qua 32 năm tổ chức, “Bông lúa vàng” do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM thực hiện đã ghi dấu ấn như một bệ phóng uy tín cho nhiều nghệ sĩ cải lương. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục tìm kiếm những giọng ca triển vọng, góp phần lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống hơn một thế kỷ tại Nam Bộ, đồng thời chung tay gìn giữ và phát huy đờn ca tài tử, cải lương - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh.

Thí sinh "Bông lúa vàng 2025" trình diễn trích đoạn cải lương "Dạ cổ hoài lang", tác giả Lâm Dũng

Mùa giải năm nay mang đến nhiều đổi mới về nội dung. Bên cạnh các phần thi quen thuộc như vọng cổ và trích đoạn cải lương, thí sinh sẽ được thử sức với hệ thống 20 bản tổ của âm nhạc tài tử Nam Bộ, với độ khó tăng dần qua từng vòng. Điểm mới đáng chú ý là sự tương tác giữa thí sinh, giám khảo và người dẫn chuyện, giúp khán giả hiểu rõ hơn về chuyên môn và những đặc trưng của âm nhạc tài tử.

Đặc biệt, lần đầu tiên các vòng thi được tổ chức tại không gian mở, thay vì chỉ diễn ra trong khán phòng như trước. Cách làm này kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đưa cuộc thi đến gần hơn với khán giả ở nhiều địa phương và gia tăng sức lan tỏa xuyên suốt toàn bộ hành trình.

Thí sinh Huỳnh Kim Tho đến từ An Giang, đạt giải Nhì cuộc thi Bông Lúa Vàng 2025

Về giải thưởng, Quán quân “Bông lúa vàng 2026” sẽ nhận 100 triệu đồng cùng cúp danh giá. Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng, Giải Ba 20 triệu đồng và giải Thí sinh được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) trị giá 10 triệu đồng.