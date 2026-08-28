Lan tỏa hào khí Cách mạng tháng Tám qua sáng tác mỹ thuật về "Bộ đội Cụ Hồ"

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 28/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” giai đoạn 2026-2030.

Cuộc vận động được triển khai trên phạm vi toàn quốc, thực hiện định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí trong Quân đội.

Toàn cảnh cuộc vận động

Chương trình phát động nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được về hoạt động sáng tác, quảng bá mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng; thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội, giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh chất lượng hoạt động sáng tác, tạo môi trường văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đồng thời phối hợp hiệu quả cùng hoạt động mỹ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới và phát triển.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại buổi lễ phát động phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng không đơn thuần là trở lại với quá khứ. Đó là cuộc đối thoại giữa hôm nay với lịch sử, là hành trình tìm kiếm những giá trị có sức sống vượt thời gian để soi sáng hiện tại và hướng tới tương lai. Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng đề nghị các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội phải đặt chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn ở vị trí trung tâm của sáng tạo nghệ thuật; tiếp tục làm mới hình tượng người chiến sĩ - Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới; khai thác chiến tranh cách mạng bằng tư duy nghệ thuật mới, tránh minh họa, mô phỏng và lặp lại những khuôn mẫu đã quen thuộc.

“Lịch sử không thay đổi, nhưng cách thế hệ hôm nay nhìn vào lịch sử có thể và cần phải có những phát hiện mới. Chúng ta trân trọng những thành tựu lớn của các thế hệ mỹ thuật đi trước, nhưng không nên để thành tựu của quá khứ trở thành khuôn mẫu giới hạn sáng tạo hôm nay. Người họa sĩ cần tìm thấy trong những sự kiện đã quen thuộc những góc nhìn chưa quen thuộc; từ những câu chuyện lớn phát hiện những số phận cụ thể; từ những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhận ra chiều sâu của lịch sử. Đằng sau mỗi chiến công là con người. Đằng sau mỗi tượng đài lịch sử là hàng triệu số phận. Và chính ở chiều sâu số phận con người, nghệ thuật có thể chạm tới sự bất tử”, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tá Lê Vũ Huy phát biểu tại sự kiện

Cũng tại sự kiện, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tá Lê Vũ Huy cho biết từ năm 1991 đến nay, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; hướng dẫn, định hướng của Cục Tuyên huấn; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động trọng điểm về mỹ thuật quân đội.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động vận động, tổ chức sáng tác mỹ thuật được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật; thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả trong và ngoài quân đội; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng tới nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước. Trong giai đoạn này, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức phát động sáng tác, gửi 3 đợt thông báo về Cuộc vận động tới hơn 3.000 họa sĩ, nhà điêu khắc ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; tổ chức 4 đoàn đi thực tế sáng tác tại nhiều đơn vị...

Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026 - 2030 trên toàn quốc nối tiếp những thành tựu mà giai đoạn trước đã đạt được. Đặc biệt, hướng đến các tác phẩm mỹ thuật đạt giá trị tư tưởng, nghệ thuật, mang tính nhân văn sâu sắc; có khả năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ với đời sống xã hội trong tình hình mới.

Đặc biệt, các tác phẩm có thể khai thác nhiều chủ đề, từ lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc, cách mạng, tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp của Quân đội đến hình ảnh người chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, công tác, lao động sản xuất; đồng thời hướng tới các vấn đề về biển, đảo, không phận, biên giới, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Các tác phẩm được sáng tác từ năm 2025 đến tháng 8/2029, với các loại hình hội họa, đồ họa và điêu khắc.

Các đại biểu tham dự cuộc vận động

Sau khi phát động và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá, các tác phẩm mỹ thuật sẽ được xét, chọn, công bố thông qua tổ chức Triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng (2024-2029) nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2029), 40 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2029); tổ chức lựa chọn tác phẩm, đề xuất xét Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2026-2030) của Bộ Quốc phòng; tham gia Tổng kết cuộc vận động 5 năm (2026-2030).

Cuộc vận động là dịp ghi nhận những thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội; khuyến khích các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ thể hiện. Qua đó, góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khắc họa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.