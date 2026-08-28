English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lan tỏa hào khí Cách mạng tháng Tám qua sáng tác mỹ thuật về "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ Sáu, 19:10, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làm mới cách nhìn về chiến tranh cách mạng, khắc họa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và đặt chiều sâu tư tưởng, giá trị nhân văn ở vị trí trung tâm là những yêu cầu được đặt ra tại Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” giai đoạn 2026-2030.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 28/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” giai đoạn 2026-2030.

Cuộc vận động được triển khai trên phạm vi toàn quốc, thực hiện định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí trong Quân đội.

lan toa hao khi cach mang thang tam qua sang tac my thuat ve bo doi cu ho hinh anh 1
Toàn cảnh cuộc vận động

Chương trình phát động nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được về hoạt động sáng tác, quảng bá mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng; thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội, giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh chất lượng hoạt động sáng tác, tạo môi trường văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đồng thời phối hợp hiệu quả cùng hoạt động mỹ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên đổi mới và phát triển.

lan toa hao khi cach mang thang tam qua sang tac my thuat ve bo doi cu ho hinh anh 2
Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại buổi lễ phát động phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, sáng tác về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng không đơn thuần là trở lại với quá khứ. Đó là cuộc đối thoại giữa hôm nay với lịch sử, là hành trình tìm kiếm những giá trị có sức sống vượt thời gian để soi sáng hiện tại và hướng tới tương lai. Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng đề nghị các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội phải đặt chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn ở vị trí trung tâm của sáng tạo nghệ thuật; tiếp tục làm mới hình tượng người chiến sĩ - Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới; khai thác chiến tranh cách mạng bằng tư duy nghệ thuật mới, tránh minh họa, mô phỏng và lặp lại những khuôn mẫu đã quen thuộc.

“Lịch sử không thay đổi, nhưng cách thế hệ hôm nay nhìn vào lịch sử có thể và cần phải có những phát hiện mới. Chúng ta trân trọng những thành tựu lớn của các thế hệ mỹ thuật đi trước, nhưng không nên để thành tựu của quá khứ trở thành khuôn mẫu giới hạn sáng tạo hôm nay. Người họa sĩ cần tìm thấy trong những sự kiện đã quen thuộc những góc nhìn chưa quen thuộc; từ những câu chuyện lớn phát hiện những số phận cụ thể; từ những khoảnh khắc tưởng như bình thường nhận ra chiều sâu của lịch sử. Đằng sau mỗi chiến công là con người. Đằng sau mỗi tượng đài lịch sử là hàng triệu số phận. Và chính ở chiều sâu số phận con người, nghệ thuật có thể chạm tới sự bất tử”, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh.

lan toa hao khi cach mang thang tam qua sang tac my thuat ve bo doi cu ho hinh anh 3
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tá Lê Vũ Huy phát biểu tại sự kiện

Cũng tại sự kiện, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tá Lê Vũ Huy cho biết từ năm 1991 đến nay, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; hướng dẫn, định hướng của Cục Tuyên huấn; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động trọng điểm về mỹ thuật quân đội.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, hoạt động vận động, tổ chức sáng tác mỹ thuật được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật; thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả trong và ngoài quân đội; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng tới nhân dân, cán bộ, chiến sĩ cả nước. Trong giai đoạn này, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức phát động sáng tác, gửi 3 đợt thông báo về Cuộc vận động tới hơn 3.000 họa sĩ, nhà điêu khắc ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; tổ chức 4 đoàn đi thực tế sáng tác tại nhiều đơn vị...

Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026 - 2030 trên toàn quốc nối tiếp những thành tựu mà giai đoạn trước đã đạt được. Đặc biệt, hướng đến các tác phẩm mỹ thuật đạt giá trị tư tưởng, nghệ thuật, mang tính nhân văn sâu sắc; có khả năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ với đời sống xã hội trong tình hình mới.

Đặc biệt, các tác phẩm có thể khai thác nhiều chủ đề, từ lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc, cách mạng, tinh thần yêu nước, truyền thống tốt đẹp của Quân đội đến hình ảnh người chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, công tác, lao động sản xuất; đồng thời hướng tới các vấn đề về biển, đảo, không phận, biên giới, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Các tác phẩm được sáng tác từ năm 2025 đến tháng 8/2029, với các loại hình hội họa, đồ họa và điêu khắc.

lan toa hao khi cach mang thang tam qua sang tac my thuat ve bo doi cu ho hinh anh 4
Các đại biểu tham dự cuộc vận động

Sau khi phát động và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá, các tác phẩm mỹ thuật sẽ được xét, chọn, công bố thông qua tổ chức Triển lãm mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng (2024-2029) nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2029), 40 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2029); tổ chức lựa chọn tác phẩm, đề xuất xét Giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2026-2030) của Bộ Quốc phòng; tham gia Tổng kết cuộc vận động 5 năm (2026-2030).

Cuộc vận động là dịp ghi nhận những thành tựu sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội; khuyến khích các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đa dạng về loại hình và ngôn ngữ thể hiện. Qua đó, góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khắc họa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới
Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - 81 năm qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn được tiếp nối, từ giành độc lập đến kiến tạo và phát triển đất nước. Nếu năm 1945, “khởi nghĩa” là đứng lên giành chính quyền, thì hôm nay là tinh thần đổi mới, dám phá bỏ rào cản, khơi dậy sức sáng tạo để đưa Việt Nam vươn lên.

Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới

Tiếp nối tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - 81 năm qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn được tiếp nối, từ giành độc lập đến kiến tạo và phát triển đất nước. Nếu năm 1945, “khởi nghĩa” là đứng lên giành chính quyền, thì hôm nay là tinh thần đổi mới, dám phá bỏ rào cản, khơi dậy sức sáng tạo để đưa Việt Nam vươn lên.

“Mùa chim én bay” của Vũ Thắng Lợi: Âm nhạc cách mạng vang lên đầy mới mẻ
“Mùa chim én bay” của Vũ Thắng Lợi: Âm nhạc cách mạng vang lên đầy mới mẻ

VOV.VN - Tối 13/3, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã thực sự bùng nổ trong không gian âm nhạc của Live concert "Mùa chim én bay". Đây không chỉ là một đêm nhạc cá nhân của NSƯT Vũ Thắng Lợi, mà là một cuộc "viễn chinh" nghệ thuật đầy kiêu hãnh, khẳng định vị thế của người nghệ sĩ - chiến sĩ trong kỷ nguyên mới.

“Mùa chim én bay” của Vũ Thắng Lợi: Âm nhạc cách mạng vang lên đầy mới mẻ

“Mùa chim én bay” của Vũ Thắng Lợi: Âm nhạc cách mạng vang lên đầy mới mẻ

VOV.VN - Tối 13/3, Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) đã thực sự bùng nổ trong không gian âm nhạc của Live concert "Mùa chim én bay". Đây không chỉ là một đêm nhạc cá nhân của NSƯT Vũ Thắng Lợi, mà là một cuộc "viễn chinh" nghệ thuật đầy kiêu hãnh, khẳng định vị thế của người nghệ sĩ - chiến sĩ trong kỷ nguyên mới.

Trưng bày 260 tư liệu “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”
Trưng bày 260 tư liệu “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”

VOV.VN - Chiều 8/12/2025, Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”, giới thiệu 260 tư liệu, hình ảnh và hiện vật về hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga, nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt – Nga và 108 năm Cách mạng Tháng Mười.

Trưng bày 260 tư liệu “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”

Trưng bày 260 tư liệu “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”

VOV.VN - Chiều 8/12/2025, Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”, giới thiệu 260 tư liệu, hình ảnh và hiện vật về hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga, nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt – Nga và 108 năm Cách mạng Tháng Mười.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc