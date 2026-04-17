  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lan tỏa văn hóa đọc - Gìn giữ bản sắc Kinh Bắc ở Bắc Ninh

Thứ Sáu, 17:19, 17/04/2026
VOV.VN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, Ngày Sách và Văn hóa đọc là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh tri thức, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện.

Ngày 17/4, tại Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang), UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Ngày sách, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, Ngày Sách và Văn hóa đọc là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh tri thức, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc

"Khẳng định, trong bối cảnh chuyển đổi số và bùng nổ thông tin, sách vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi mang lại chiều sâu tri thức, giúp con người rèn luyện tư duy, bồi đắp tâm hồn và hoàn thiện nhân cách, qua đó nâng cao năng lực thích ứng trong thời đại mới", ông Sơn nói.

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng quan tâm phát triển văn hóa đọc, từng bước xây dựng môi trường đọc lành mạnh trong nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống thư viện, hiện đại hóa không gian đọc, thúc đẩy chuyển đổi số; ngành Giáo dục chú trọng xây dựng môi trường đọc thân thiện, gắn việc đọc sách với phát triển năng lực và nhân cách học sinh; các gia đình tăng cường thói quen đọc sách, tạo nền tảng hình thành xã hội học tập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn phát biểu khai mạc

Trong khuông khổ chương trình, diễn ra lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026–2030 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho 13 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sách và tổ chức trao giải các cuộc thi hưởng ứng Ngày Sách.

Đại Lãm Tự - Chùa Dạm Bắc Ninh và dấu ấn vàng son thời Lý

VOV.VN - Hành trình tìm về Đại Lãm Tự không chỉ là chuyến đi vãn cảnh mà là cuộc trở về với chính mình, nơi đá núi kể chuyện xưa và lòng người bừng sáng giữa hư không. Chùa Dạm vẫn ở đó lặng lẽ mà uy nghiêm, dang rộng vòng tay đón đợi những người con tìm về nguồn cội dân tộc.

Tiến Dũng/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gìn giữ bản sắc văn hoá
Biển người đổ về Bắc Ninh nghe Hoàng tôn Vairochana Rinpoche tại chùa Hưng Phúc

VOV.VN - Hàng nghìn người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về chùa Hưng Phúc, xã Phật Tích (Bắc Ninh), để nghe Hoàng tôn Vairochana Rinpoche thỉnh giảng với mong muốn an lạc, bình an.

Biển người đổ về xem khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026"

VOV.VN - Tối 27/3, hàng chục nghìn người dân trực tiếp đến quảng trường 3/2, phường Bắc Giang (Bắc Ninh) để thưởng thức biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026".

Đặc sắc triển lãm tranh dân gian Việt Nam tại làng nghề Đông Hồ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 26/3, tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ (phường Thuận Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã khai mạc Triển lãm tranh dân gian Việt Nam.

