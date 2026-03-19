Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 được tỉnh Phú Thọ tổ chức như thế nào?

UBND tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 trang trọng, an toàn và giàu bản sắc, qua đó tiếp tục khẳng định ý nghĩa to lớn của sự kiện văn hóa tâm linh trọng đại của dân tộc.

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 tại Phú Thọ sẽ diễn ra từ ngày 17–26/4 với quy mô cấp tỉnh, bảo đảm trang nghiêm phần lễ, sôi động phần hội, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Phần lễ trang nghiêm đúng nghi thức truyền thống, phần hội phong phú, đậm đà bản sắc

UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, theo kế hoạch, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (tức từ mùng 1 đến 10/3 năm Bính Ngọ) tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các địa phương trong tỉnh.

Chương trình gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ được xác định là trọng tâm, bảo đảm tổ chức trang nghiêm, chuẩn mực, giữ gìn giá trị truyền thống và thể hiện lòng thành kính đối với các Vua Hùng.

Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng sẽ diễn ra 4 hoạt động chính trong phần lễ, gồm:

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh (từ ngày 7 đến 21/4/2026);

Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ (ngày 22/4);

Hoạt động rước kiệu của các địa phương khu vực Đền Hùng (ngày 23/4);

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dâng hoa tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong” (ngày 26/4).

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện phương án tổ chức. Trong đó, việc bố trí không gian hành lễ, sơ đồ vị trí đại biểu tại các khu vực trọng điểm như sân hành lễ, Đền Thượng và khu vực bức phù điêu được yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khoa học, tôn nghiêm và an toàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu đã khảo sát khu vực dự kiến tổ chức hội trại văn hóa, hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Công tác hướng dẫn nghi lễ dâng hương, dâng hoa cũng được đề nghị thống nhất, đúng quy chuẩn truyền thống, tạo sự đồng bộ giữa các địa phương và các lực lượng tham gia.

Song song với phần lễ, phần hội năm 2026 sẽ được tổ chức đa dạng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Tiêu biểu gồm: hội trại văn hóa; hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy; liên hoan văn nghệ quần chúng; biểu diễn múa lân - sư - rồng; trình diễn văn hóa Mường, đánh trống đồng, đâm đuống; trưng bày hoa lan nghệ thuật; biểu diễn nhạc cụ dân tộc…

Các hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi nổi phục vụ Nhân dân và du khách mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống của vùng đất Tổ.

Đại diện các địa phương, sở, ngành cũng đã trao đổi cụ thể về phương án tổ chức hội trại, lựa chọn đội tham gia hội thi, huy động lực lượng phục vụ rước kiệu, biểu diễn nghệ thuật cũng như cân đối nguồn lực tài chính để triển khai hiệu quả các nội dung trong khuôn khổ lễ hội.

Chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm an toàn và lan tỏa giá trị

Theo bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026, lễ hội năm 2026 diễn ra trong bối cảnh có nhiều thay đổi sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Vì vậy, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

UBND tỉnh Phú Thọ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, hướng tới tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 trang trọng, giàu bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Để bảo đảm tổ chức thành công, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được yêu cầu rà soát, hoàn thiện nội dung, kịch bản phần lễ; đồng thời xây dựng các phương án cụ thể về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và quản lý dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh với nội dung sâu sắc, hình thức phong phú nhằm lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của Giỗ Tổ Hùng Vương. Việc chỉnh trang cảnh quan, môi trường tại Khu Di tích cũng phải được triển khai đồng bộ, tạo diện mạo khang trang, văn minh.

Lễ hội năm nay được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ – vùng đất hội tụ, giao thoa và lan tỏa các giá trị đặc sắc của ba không gian văn hóa Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 hứa hẹn diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, giàu bản sắc, tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống văn hóa dân tộc.