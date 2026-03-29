Lễ hội Bun Vốc Nặm – Sắc màu văn hóa Lào giữa đại ngàn Lai Châu

Sáng sớm, bản Coóc Noọc đã rộn ràng tiếng nói cười vui vẻ; bà con trong bộ váy áo truyền thống rực rỡ sắc màu đã hòa cùng tiếng khèn, tiếng trống cùng nhau vui hội. Tâm điểm của lễ hội là nghi thức té nước – biểu tượng của sự thanh tẩy, cầu mong sự may mắn về một mùa màng tốt tươi. Dòng nước mát lành được người dân té lên nhau trong niềm hân hoan, gắn kết cộng đồng.

Bun Vốc Nặm là lễ hội đặc sắc của đồng bào Lào ở Lai Châu

Chị Nguyễn Thị Thi - du khách đến từ thủ đô Hà Nội không giấu được sự thích thú bày tỏ: "Lần đầu tiên đến với lễ hội này, tôi cảm nhận đây là một lễ hội vô cùng đặc sắc. Từ các nét trang phục, những điệu múa, tín ngưỡng hay phong tục té nước ở đây… tất cả đều tạo lên một bức tranh đa sắc màu và đậm đà bản sắc văn hóa. Văn hóa dân tộc Lào ở đây có rất nhiều điều để khám phá, cho nên tôi rất mong muốn được trở lại đây một lần nữa".

Sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc như thi bắt cá suối, thi ẩm thực dân tộc, đi cầu thăng bằng trên suối, tung còn… Mỗi hoạt động đều thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười.

Đặc biệt, không gian ẩm thực với những món ăn truyền thống của người Lào như cá nướng, xôi nếp, canh chua… đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn. Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, trà và đặc sản địa phương cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Bản Bo nói riêng, Lai Châu nói chung đến với du khách.

Chị Hoàng Thị Ban - một người dân địa phương cho biết: "Bà con chúng tôi rất vui khi được tham gia lễ hội. Mong muốn chính quyền địa phương và Nhà nước năm sau lại tổ chức để cho bà con vui chơi. Năm nay đã rất vui rồi, năm sau bà con lại muốn vui hơn nữa".

Những chàng trai, cô gái Lào thi nhau té nước cầu may

Theo các bậc cao niên, Bun Vốc Nặm không đơn thuần là lễ hội, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Già làng Vàng Văn Ban chia sẻ, lễ hội Bun Vốc Nặm là nghi lễ để cầu thần chuối với thần trời phối hợp với nhau để ủng hộ bà con nhân dân. Lễ hội nhằm cầu mưa thuận gió hòa, bà con luôn mạnh khỏe, thóc đầy nhà, gà đầy chuồng và làm gì, nuôi con gì cũng thành công. Đây là bản sắc của dân tộc Lào không thể bỏ được, là phong tục tập quán lâu đời mà cha ông để lại cho con cháu.

Năm nay, lễ hội càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh địa phương vừa sáp nhập, mở ra những cơ hội phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Bun Vốc Nặm năm 2026 cho biết: "Lễ hội Bun Vốc Nặm của xã Bản Bo chúng tôi là một lễ hội rất đặc trưng của dân tộc Lào. Thông qua việc tổ chức lễ hội này đã thể hiện được việc tâm linh của dân tộc Lào từ thời xa xưa và đến thời điểm này chúng tôi đã duy trì được 5 năm. Trong Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chúng tôi cũng xác định việc duy trì lễ hội là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Lễ hội Bun Vốc Nặm

Lễ hội Bun Vốc Nặm được tổ chức không chỉ mang đến những khoảnh khắc rộn ràng, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Lào ở Lai Châu, cũng như mở ra hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao.