中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ hội Bun Vốc Nặm – Sắc màu văn hóa Lào giữa đại ngàn Lai Châu

Chủ Nhật, 08:09, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Những ngày cuối tháng Ba, bản Coóc Noọc, xã Bản Bo, tỉnh Lai Châu trở nên rộn ràng với lễ hội Bun Vốc Nặm – lễ hội mang ý nghĩa cầu may, gắn kết cộng đồng của đồng bào Lào nơi đây. Việc tổ chức lễ hội nhằm góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống, mở ra hướng phát triển du lịch bền vững cho địa phương...

Sáng sớm, bản Coóc Noọc đã rộn ràng tiếng nói cười vui vẻ; bà con trong bộ váy áo truyền thống rực rỡ sắc màu đã hòa cùng tiếng khèn, tiếng trống cùng nhau vui hội. Tâm điểm của lễ hội là nghi thức té nước – biểu tượng của sự thanh tẩy, cầu mong sự may mắn về một mùa màng tốt tươi. Dòng nước mát lành được người dân té lên nhau trong niềm hân hoan, gắn kết cộng đồng.

Bun Vốc Nặm là lễ hội đặc sắc của đồng bào Lào ở Lai Châu

Chị Nguyễn Thị Thi -  du khách đến từ thủ đô Hà Nội không giấu được sự thích thú bày tỏ: "Lần đầu tiên đến với lễ hội này, tôi cảm nhận đây là một lễ hội vô cùng đặc sắc. Từ các nét trang phục, những điệu múa, tín ngưỡng hay phong tục té nước ở đây… tất cả đều tạo lên một bức tranh đa sắc màu và đậm đà bản sắc văn hóa. Văn hóa dân tộc Lào ở đây có rất nhiều điều để khám phá, cho nên tôi rất mong muốn được trở lại đây một lần nữa".

Sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc như thi bắt cá suối, thi ẩm thực dân tộc, đi cầu thăng bằng trên suối, tung còn… Mỗi hoạt động đều thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, tạo nên không khí náo nhiệt, đầy ắp tiếng cười.

Đặc biệt, không gian ẩm thực với những món ăn truyền thống của người Lào như cá nướng, xôi nếp, canh chua… đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn. Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, trà và đặc sản địa phương cũng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Bản Bo nói riêng, Lai Châu nói chung đến với du khách.

Chị Hoàng Thị Ban - một người dân địa phương cho biết: "Bà con chúng tôi rất vui khi được tham gia lễ hội. Mong muốn chính quyền địa phương và Nhà nước năm sau lại tổ chức để cho bà con vui chơi. Năm nay đã rất vui rồi, năm sau bà con lại muốn vui hơn nữa".

Những chàng trai,  cô gái Lào thi nhau té nước cầu may

Theo các bậc cao niên, Bun Vốc Nặm không đơn thuần là lễ hội, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Già làng Vàng Văn Ban chia sẻ, lễ hội Bun Vốc Nặm là nghi lễ để cầu thần chuối với thần trời phối hợp với nhau để ủng hộ bà con nhân dân. Lễ hội nhằm cầu mưa thuận gió hòa, bà con luôn mạnh khỏe, thóc đầy nhà, gà đầy chuồng và làm gì, nuôi con gì cũng thành công. Đây là bản sắc của dân tộc Lào không thể bỏ được, là phong tục tập quán lâu đời mà cha ông để lại cho con cháu.

Năm nay, lễ hội càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh địa phương vừa sáp nhập, mở ra những cơ hội phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Bun Vốc Nặm năm 2026 cho biết: "Lễ hội Bun Vốc Nặm của xã Bản Bo chúng tôi là một lễ hội rất đặc trưng của dân tộc Lào. Thông qua việc tổ chức lễ hội này đã thể hiện được việc tâm linh của dân tộc Lào từ thời xa xưa và đến thời điểm này chúng tôi đã duy trì được 5 năm. Trong Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chúng tôi cũng xác định việc duy trì lễ hội là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Lễ hội Bun Vốc Nặm

Lễ hội Bun Vốc Nặm được tổ chức không chỉ mang đến những khoảnh khắc rộn ràng, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào Lào ở Lai Châu, cũng như mở ra hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao.

Rộn ràng lễ hội Bun Vốc Nặm bên dòng Nậm Mu

VOV.VN - Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, lễ hội Bun Vốc Nặm của đồng bào Lào ở Lai Châu diễn ra rộn ràng bên suối Nậm Mu, thu hút đông đảo người dân và du khách. Nghi lễ cầu mùa, cầu an hòa trong điệu xòe, tiếng trống chiêng, té nước, gửi gắm ước vọng năm mới bình an, no ấm.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: lễ hội Bun Vốc Nặm văn hóa Lào Lai Châu du lịch Tây Bắc bản Coóc Noọc Bản Bo té nước cầu may lễ hội truyền thống bản sắc dân tộc trò chơi dân gian ẩm thực dân tộc du lịch cộng đồng OCOP Lai Châu văn hóa vùng cao phát triển du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc