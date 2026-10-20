Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2027 hướng tới tầm quốc tế

Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2026 đến ngày 4/4/2027, với các hoạt động trọng tâm vào tháng 3 và đầu tháng 4/2027, phấn đấu thu hút 1,3 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Điểm mới của lễ hội lần này là gắn quảng bá cà phê với phát triển ngành hàng, từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ. Các hoạt động như Tuần lễ Cà phê đặc sản Việt Nam, Không gian đổi mới sáng tạo ngành cà phê, Hội thi Nhà nông đua tài, Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Robusta của thế giới” và xúc tiến đầu tư chế biến sâu được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị cà phê.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2025

Không gian lễ hội cũng được mở rộng theo hướng kết nối các điểm đến từ Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Hồ Lắk, Hồ Ea Kao đến Tuy Hòa, kết hợp văn hóa, thể thao, ẩm thực và du lịch biển. Dự thảo đề xuất tổ chức chương trình roadshow “Từ đại ngàn đến biển xanh”, cùng tuần cà phê miễn phí tại khu vực phía Đông nhằm tăng cường liên kết du lịch.

Đáng chú ý, Đắk Lắk dự kiến hình thành các sản phẩm tiếp tục phục vụ người dân và du khách sau lễ hội, gồm Phố Cà phê Buôn Ma Thuột, hai tổ hợp check-in tại Quảng trường 10 tháng 3 và Quảng trường Phú Yên, cùng chương trình Nhà dài show tại Bảo tàng Đắk Lắk. Trong đó, Nhà dài show được định hướng vận hành xuyên suốt trong năm.

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội lần này chú trọng nâng tầm truyền thông, đưa hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột đến gần hơn với công chúng quốc tế. Ngoài các kênh báo chí và nền tảng số, Sở đề xuất phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quảng bá lễ hội trên các chuyến bay trong nước và quốc tế.

“Năm nay đặt vấn đề ở đây, chúng ta muốn quảng bá, truyền thông lễ hội và đưa lễ hội lên tầm quốc tế. Sở đề xuất hợp tác với Trung tâm Hunitech của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để quảng bá lễ hội trên các chuyến bay của Vietnam Airlines”, theo ông Tiến.

Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề xuất đẩy mạnh quảng bá Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột trên các chuyến bay trong nước và quốc tế, đưa thương hiệu cà phê địa phương đến gần hơn với công chúng thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, phát triển du lịch-dịch vụ là hướng đi lâu dài, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá mà phải tạo động lực tăng trưởng, nâng cao giá trị nông sản và vị thế du lịch của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng danh mục hoạt động cụ thể, phân định rõ trách nhiệm; khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu định vị rõ thương hiệu cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, gắn tổ chức lễ hội với nâng cao giá trị nông sản, phát triển du lịch và tạo động lực tăng trưởng lâu dài cho địa phương.

Về định vị thương hiệu, ông Đỗ Hữu Huy thống nhất giữ tên gọi chính thức “Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột”, đồng thời yêu cầu thông điệp quảng bá làm nổi bật lợi thế của cà phê Robusta địa phương.