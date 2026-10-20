English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2027 hướng tới tầm quốc tế

Thứ Ba, 22:06, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 dự kiến mở rộng không gian từ đại ngàn đến biển xanh, xây dựng các sản phẩm văn hóa, du lịch khai thác lâu dài và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu cà phê ra thị trường quốc tế.

Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 15/12/2026 đến ngày 4/4/2027, với các hoạt động trọng tâm vào tháng 3 và đầu tháng 4/2027, phấn đấu thu hút 1,3 triệu lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Điểm mới của lễ hội lần này là gắn quảng bá cà phê với phát triển ngành hàng, từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ. Các hoạt động như Tuần lễ Cà phê đặc sản Việt Nam, Không gian đổi mới sáng tạo ngành cà phê, Hội thi Nhà nông đua tài, Hội nghị quốc tế “Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Robusta của thế giới” và xúc tiến đầu tư chế biến sâu được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị cà phê.

le hoi ca phe buon ma thuot 2027 huong toi tam quoc te hinh anh 1
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2025

Không gian lễ hội cũng được mở rộng theo hướng kết nối các điểm đến từ Buôn Ma Thuột, Buôn Đôn, Hồ Lắk, Hồ Ea Kao đến Tuy Hòa, kết hợp văn hóa, thể thao, ẩm thực và du lịch biển. Dự thảo đề xuất tổ chức chương trình roadshow “Từ đại ngàn đến biển xanh”, cùng tuần cà phê miễn phí tại khu vực phía Đông nhằm tăng cường liên kết du lịch.

Đáng chú ý, Đắk Lắk dự kiến hình thành các sản phẩm tiếp tục phục vụ người dân và du khách sau lễ hội, gồm Phố Cà phê Buôn Ma Thuột, hai tổ hợp check-in tại Quảng trường 10 tháng 3 và Quảng trường Phú Yên, cùng chương trình Nhà dài show tại Bảo tàng Đắk Lắk. Trong đó, Nhà dài show được định hướng vận hành xuyên suốt trong năm.

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, lễ hội lần này chú trọng nâng tầm truyền thông, đưa hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột đến gần hơn với công chúng quốc tế. Ngoài các kênh báo chí và nền tảng số, Sở đề xuất phối hợp với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam quảng bá lễ hội trên các chuyến bay trong nước và quốc tế.

“Năm nay đặt vấn đề ở đây, chúng ta muốn quảng bá, truyền thông lễ hội và đưa lễ hội lên tầm quốc tế. Sở đề xuất hợp tác với Trung tâm Hunitech của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam để quảng bá lễ hội trên các chuyến bay của Vietnam Airlines”, theo ông Tiến.

le hoi ca phe buon ma thuot 2027 huong toi tam quoc te hinh anh 2
Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đề xuất đẩy mạnh quảng bá Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột trên các chuyến bay trong nước và quốc tế, đưa thương hiệu cà phê địa phương đến gần hơn với công chúng thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, phát triển du lịch-dịch vụ là hướng đi lâu dài, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá mà phải tạo động lực tăng trưởng, nâng cao giá trị nông sản và vị thế du lịch của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp xây dựng danh mục hoạt động cụ thể, phân định rõ trách nhiệm; khẩn trương hoàn thiện Đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 10/2026.

le hoi ca phe buon ma thuot 2027 huong toi tam quoc te hinh anh 3
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu định vị rõ thương hiệu cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, gắn tổ chức lễ hội với nâng cao giá trị nông sản, phát triển du lịch và tạo động lực tăng trưởng lâu dài cho địa phương.

Về định vị thương hiệu, ông Đỗ Hữu Huy thống nhất giữ tên gọi chính thức “Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột”, đồng thời yêu cầu thông điệp quảng bá làm nổi bật lợi thế của cà phê Robusta địa phương.

le_hoi_cf_buon_ma_thuot_lan_thu_9_da_dien_ra_thanh_cong_.jpg

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2027 sẽ kéo dài kỷ lục

VOV.VN -Tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027 trong suốt 1 tháng với 20 hoạt động, tập trung vào các ngày cuối tuần để tăng sức hút du lịch và giao thương quốc tế. Đây là nội dung được nêu tại Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, được UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét vào chiều 2/3

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 - Dấu ấn đặc biệt của ngành cà phê
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 - Dấu ấn đặc biệt của ngành cà phê

VOV.VN - Sau 5 ngày với 17 hoạt động chính thức cùng nhiều sự kiện hưởng ứng sôi động khắp các địa phương trong tỉnh, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã khép lại thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và cộng đồng người làm cà phê.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 - Dấu ấn đặc biệt của ngành cà phê

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 - Dấu ấn đặc biệt của ngành cà phê

VOV.VN - Sau 5 ngày với 17 hoạt động chính thức cùng nhiều sự kiện hưởng ứng sôi động khắp các địa phương trong tỉnh, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 đã khép lại thành công, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và cộng đồng người làm cà phê.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc