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Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 hướng tới quy mô quốc tế

Thứ Bảy, 17:22, 31/10/2026
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VOV.VN - Với chủ đề “Buôn Ma Thuột – Thủ phủ Cà phê Robusta thế giới”, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027 hướng tới quy mô quốc tế, đổi mới không gian và cách tổ chức, tạo giá trị lâu dài cho ngành cà phê, du lịch và người dân.

 

Lễ hội Cà phê lần thứ 10 dự kiến có 22 hoạt động khởi động và hưởng ứng, diễn ra từ ngày 15/12/2026 đến 4/4/2027. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 7/3/2027 tại Quảng trường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột.

Điểm mới đáng chú ý là thay vì tập trung các sự kiện trong một tuần như những kỳ trước, chuỗi hoạt động chính lần này được kéo dài trong một tháng, nhằm tạo điều kiện cho đại biểu, du khách tham gia, đồng thời hạn chế tình trạng quá tải cục bộ. Không gian lễ hội cũng được mở rộng từ cao nguyên xuống phố biển Tuy Hòa, cùng nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trong tỉnh.

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Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, bàn các nội dung chuẩn bị và định hướng tổ chức lễ hội.

Nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc dự kiến được tổ chức như Lễ hội hoa cà phê tại xã Ea Knuếc; Lễ hội rượu cần ở khu vực Lắk; Hội voi tại Buôn Đôn; chương trình Robusta Rock Fest, Lễ hội ánh sáng tại phường Buôn Ma Thuột và giải đua thuyền hơi trên hồ Ea Kao. Tại phường Tuy Hòa, các hoạt động check-in và chương trình nghệ thuật sẽ góp phần kết nối không gian cao nguyên với biển.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu đổi mới toàn diện công tác tổ chức, bảo đảm người dân thực sự tham gia và thụ hưởng lợi ích từ lễ hội.

Lễ hội đặt mục tiêu thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách tham quan, lưu trú và trải nghiệm. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đổi mới toàn diện công tác tổ chức, từ xây dựng kế hoạch, truyền thông đến quản lý tài chính.

"Điểm mấu chốt là chương trình phải chạm đến cảm xúc của người dân. Khi triển khai cụ thể, chúng tôi sẽ cố gắng gần dân, cùng người dân thực hiện, tạo điều kiện để người dân tham gia một cách tự nguyện. Khi có được sự đồng thuận và sức lan tỏa trong cộng đồng, đó mới là giá trị lớn nhất của chương trình", ông Huy nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và du lịch trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, công tác tổ chức phải chuyên nghiệp, bài bản, hướng tới quy mô quốc tế; đồng thời phải tạo ra những giá trị thực chất cho ngành hàng cà phê và người dân.

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Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu lễ hội phải tạo ra những giá trị thực chất, lâu dài cho ngành cà phê và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Ban tổ chức bám sát 7 nhóm chỉ tiêu, đánh giá hiệu quả bằng những sản phẩm cụ thể để lại sau lễ hội. Trong đó, cần chú trọng nâng cao giá trị hạt cà phê, phát triển văn hóa cà phê, mở rộng liên kết kinh tế, thu hút đối tác quốc tế, hướng tới tổ chức hội chợ cà phê quốc tế tại Buôn Ma Thuột. Cùng với đó là xây dựng các tour du lịch gắn với vườn cà phê sinh thái đạt chuẩn và khẩn trương hoàn thiện dự án Phố cà phê Buôn Ma Thuột.

"Thứ nhất là sức hút của lễ hội được thể hiện như thế nào. Thứ hai là giá trị kinh tế của ngành cà phê có thực sự gia tăng sau lễ hội hay không. Thứ ba là lễ hội đã góp phần nâng tầm giá trị hạt cà phê, lan tỏa văn hóa cà phê, thúc đẩy phát triển và xây dựng thương hiệu Đắk Lắk như thế nào. Thứ tư là người dân, hợp tác xã và các chủ thể tham gia đã có bước phát triển, trưởng thành ra sao, đồng thời hình thành được những mối liên kết mới như thế nào sau lễ hội", ông Triết nói.

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Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2027 sẽ kéo dài kỷ lục

VOV.VN -Tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027 trong suốt 1 tháng với 20 hoạt động, tập trung vào các ngày cuối tuần để tăng sức hút du lịch và giao thương quốc tế. Đây là nội dung được nêu tại Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, được UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét vào chiều 2/3

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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