Lễ hội cầu ngư của ngư dân Sơn Trà (Đà Nẵng)

Thứ Sáu, 14:29, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (3/4), phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Cầu ngư, cầu trời yên biển lặng, tàu thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió, góp phần giữ gìn biển đảo quê hương.

Hằng năm, Lễ hội cầu ngư được tổ chức vào dịp đầu năm. Đây là nghi lễ tâm linh thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân, các vị thần linh, đặc biệt là Cá Ông - vị thần hộ mệnh của ngư dân. Ngư dân gửi gắm niềm tin, ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, tàu thuyền ra khơi thuận buồm xuôi gió. Qua nhiều thế hệ, Lễ hội cầu ngư trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống quý báu, góp phần gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của cư dân vùng biển.

Lễ hội cầu ngư của ngư dân Sơn Trà (Đà Nẵng)

Ông Dương Mạnh, ngư dân ở phường Sơn Trà tự hào với lễ hội truyền thống của ngư dân miền biển:“Lễ hội cầu ngư này là truyền thống có từ nhiều đời trước tới bây giờ. Đến ngày này, ai cũng tập trung về đây tham gia lễ hội để cầu bình an, cầu mưa thuận gió hòa, bà con đánh bắt được nhiều cá tôm. Qua đó, vận động ngư dân đánh bắt góp phần giữ gìn biển đảo quê hương”.

Lễ Nghinh thần-phần lễ quan trọng trong Lễ hội cầu ngư

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội cầu ngư diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đậm chất văn hóa vùng biển. Phần Lễ theo nghi thức truyền thống như Lễ Nghinh thần, lễ Tế âm linh, lễ Tế chánh cầu ngư... Phần hội gồm biểu diễn dân ca bài chòi, nghệ thuật Tuồng, thi bóng chuyền bãi biển... Đây cũng là dịp để giao lưu, gắn kết tình cảm giữa phường Sơn Trà và các đơn vị kết nghĩa như: Phường An Hải, Thanh Khê, xã Trà Leng, xã Hiệp Đức và các trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Lễ Tế chánh cầu ngư.

Người dân và du khách còn tham gia các hoạt động như giao lưu trình diễn cồng chiêng; giới thiệu ẩm thực, nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng và quảng bá sản phẩm địa phương, hướng đến xây dựng phường Sơn Trà thành điểm đến văn hóa - du lịch hấp dẫn, thân thiện.

Lễ hội Cầu ngư mở chuyến biển mới của ngư dân Đà Nẵng

VOV.VN - Lễ hội Cầu ngư là lễ hội lớn nhất trong năm của ngư dân miền biển, cầu mong trời yên biển lặng, thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang. Lễ hội Cầu ngư này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là “Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia”.

 

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Lật ghe khi đi xem đua ghe tại lễ hội cầu ngư ở Huế làm 2 người tử vong

VOV.VN - Sáng nay (28/2), tại khu vực thôn An Hải, phường Thuận An, thành phố Huế, xảy ra vụ lật ghe khiến 11 người rơi xuống nước; 2 người tử vong.

