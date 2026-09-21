Lễ hội Katê năm 2026 lan toả nghệ thuật làm gốm của người Chăm

Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra từ ngày 5/10 đến ngày 12/10. Trong đó, lễ rước y trang và dâng lễ tại các đền, tháp Chăm như tháp Pô Klong Garai, tháp Pô Rômê ở tỉnh Khánh Hòa và tháp Pô Sah Inư, đền thờ Pô Nit ở tỉnh Lâm Đồng được tổ chức vào ngày 1/7 Chăm lịch (nhằm ngày 10/10 dương lịch).

Cùng với các lễ nghi truyền thống là nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu văn hóa và sản phẩm địa phương.

Một điểm tham quan gốm mỹ nghệ Bàu Trúc

Trình diễn nghệ thuật làm gốm tại Trung tâm Trưng bày văn hoá Chăm tỉnh Lâm Đồng

Điểm nhấn của Lễ hội Katê năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa là Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I, diễn ra tại xã Ninh Phước từ ngày 10 đến 12/10, với quy mô cấp xã mở rộng, có sự tham gia của các địa phương lân cận.

Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I gắn với Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm trên địa bàn, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, tín ngưỡng và giá trị di sản “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” - di sản được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; đồng thời tôn vinh nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản và các làng nghề truyền thống.

Tháp Pô Klaong Girai ở tỉnh Khánh Hoà

Thiếu nữ Chăm tham gia đoàn rước y trang tại tháp Pô Sah Inư ở tỉnh Lâm Đồng trong dịp Lễ hội Katê năm 2025

Tại tỉnh Lâm Đồng, với chủ đề “Lễ hội Katê - Bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Chăm”, các hoạt động được tổ chức tại Di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy (Phan Thiết, Bình Thuận cũ). Bên cạnh các nghi lễ truyền thống của người Chăm còn có hội thi thổi kèn Saranai, trang trí lễ vật, trình diễn dân ca, dân vũ, dân nhạc Chăm...

Hiện nay, đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tại một số tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang...