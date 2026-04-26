Lễ hội Kỳ Yên tại di tích quốc gia Lẫm Phú Lâm: Tưởng nhớ tiền nhân mở cõi

Chủ Nhật, 19:12, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong hai ngày 25 và 26/4, tại di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Lẫm Phú Lâm, UBND phường Phú Yên tổ chức Lễ hội Kỳ Yên năm Bính Ngọ 2026.

Đây là lễ hội truyền thống được địa phương duy trì hàng năm vào dịp mùng 10/3 âm lịch để hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân đã có công mở đất vùng hạ lưu sông Đà Rằng.

le hoi ky yen tai di tich quoc gia lam phu lam tuong nho tien nhan mo coi hinh anh 1
Đông đảo các tầng lớp nhân dân về tham dự Lễ hội Kỳ Yên 2026.

Vùng đất Phú Lâm xưa - nay là phường Phú Yên có bề dày lịch sử gắn liền với hành trình mở cõi về phương Nam của dân tộc. Năm 1597, dưới sự dẫn dắt của Thành hoàng Lương Văn Chánh, công cuộc khẩn hoang lập ấp được đẩy mạnh, tại vùng đất phía Nam sông Đà Rằng, các bậc tiền hiền mà tiêu biểu là cụ Huỳnh Đức Chiếu đã có công lớn trong việc khai khẩn đất đai, lập nên xã Hoành Lâm, kéo dài từ Nam cửa Đà Diễn đến Vũng Rô - tiền thân của Phú Lâm ngày nay.

le hoi ky yen tai di tich quoc gia lam phu lam tuong nho tien nhan mo coi hinh anh 2
Các bậc cao niên thực hành Lễ Khai Sắc

Hiện nay, tại đây còn lưu giữ một quần thể di tích gồm Lẫm Phú Lâm, Đình Phú Lâm, Miếu thờ Thành Hoàng và Miếu thờ Thiên Y A Na. Đặc biệt, tại Miếu thờ Thành Hoàng, hiện vẫn còn lưu giữ 5 đạo sắc phong của các vua triều Nguyễn, minh chứng cho quá trình hình thành, phát triển lâu dài của vùng đất này.

le hoi ky yen tai di tich quoc gia lam phu lam tuong nho tien nhan mo coi hinh anh 3
Đông đảo nhân dân tham gia Lễ Nghênh Sắc.

Ông Lê Ngọc Thái, ở phường Phú Yên cho biết, Lễ hội Kỳ Yên diễn ra vào ngày mùng 10/3 âm lịch hằng năm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là dịp để các tầng lớp nhân dân tri ân các bậc tiền hiền đã có công khai hoang mở cõi, lập làng, dựng ấp.

le hoi ky yen tai di tich quoc gia lam phu lam tuong nho tien nhan mo coi hinh anh 4
Lãnh đạo địa phương và nhân dân dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công mở đất.

"Thực tế Lễ hội Kỳ Yên này là lễ hội cúng Thành Hoàng. Bà con quanh năm suốt tháng làm ăn, đến một ngày quy tụ về đây để mà thành kính dâng lên các vị Thành Hoàng, các vị mở cõi tại vùng đất này cầu cho “quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa”, để cho bà con nhân dân có cuộc sống ngày càng sung túc hơn", ông Thái cho hay.

Năm 2026 là năm đầu tiên Lễ hội Kỳ Yên được UBND phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) chủ trì tổ chức quy mô lớn, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong phường và các vùng lân cận. Trong hai ngày diễn ra Lễ hội Kỳ Yên, tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Lẫm Phú Lâm đã diễn ra các hoạt động truyền thống như Lễ Khai Sắc, Lễ Nghênh Sắc, Lễ Trạng Sắc, Lễ Cúng tiền hiền tại Lẫm làng, Lễ Thỉnh Sanh, Lễ tế Thành Hoàng, Lễ tế tại Miếu bà Thiên Y và các nghi thức khác theo phong tục cổ truyền. 

le hoi ky yen tai di tich quoc gia lam phu lam tuong nho tien nhan mo coi hinh anh 5
Lễ cúng tiền hiền.

Theo ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch UBND Phường Phú Yên, lễ hội là dịp để khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ di sản văn hóa trong mỗi người dân.

"Trên nền trước đây, nâng cấp độ về quy mô chúng ta tổ chức để lan tỏa rộng hơn. Trước đây chỉ trong phạm vi hẹp của phường Phú Lâm thôi, còn bây giờ quy mô ở diện rộng ở tất cả các khu vực trên địa bàn phường Phú Yên, đồng tâm hướng về ngày hội lớn của phường", ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi cho biết.

vov_-_le_hoi_ky_yen_ha_dien_dinh_binh_thuy_nam_nay_dien_ra_trong_2_ngay_24_va_25_01_2024_nham_ngay_14_va_15_thang_chap_am_lich._.jpg

Bảo tồn văn hóa tâm linh Lễ hội Kỳ yên Đình Bình Thủy - Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 24/1, tại Cần Thơ, quận Bình Thủy tổ chức Khai mạc Lễ hội Kỳ yên Hạ điền Đình Bình Thủy và Tuần lễ văn hóa - thể thao quận Bình Thủy năm 2024. Đây là một trong những lễ hội có bề dày lịch sử về văn hóa tâm linh của miền Tây Nam Bộ nói chung và Cần Thơ nói riêng.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
