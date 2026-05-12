Lễ hội Việt Nam tại Yoyogi 2026: Điểm hẹn văn hóa được mong chờ tại Tokyo

Thứ Ba, 14:09, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (12/5), Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp báo công bố Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi năm 2026 – một trong những sự kiện được mong đợi nhất hằng năm của người dân Tokyo và các vùng phụ cận, cùng du khách quốc tế.

Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi năm nay sẽ được tổ chức trong hai ngày 30 và 31/5, với sự tham gia trong Ban Tổ chức của nhiều chính trị gia Nhật Bản tên tuổi như cựu Thủ tướng Fukuda Yasuo, bà Obuchi Yuko - Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, cựu Hạ nghị sĩ Aoyagi Yuichiro…

Với quy mô 120 gian hàng, cùng những nội dung đặc sắc như trình diễn nghệ thuật rối nước Việt Nam, các tiết mục của những nghệ sĩ, ca sĩ được yêu thích, văn hóa ẩm thực nổi tiếng thế giới của Việt Nam…, sự kiện hứa hẹn tiếp tục mang đến những cảm xúc mới lạ cho người dân Tokyo và các vùng phụ cận, cùng du khách quốc tế.

le hoi viet nam tai yoyogi 2026 Diem hen van hoa duoc mong cho tai tokyo hinh anh 1
Ông Aoyagi Yuichiro - đồng Trưởng Ban tổ chức Lễ hội.
le hoi viet nam tai yoyogi 2026 Diem hen van hoa duoc mong cho tai tokyo hinh anh 2
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu công bố Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi năm 2026.

Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu - Trưởng Ban Tổ chức, một điểm mới của lễ hội năm nay là Ban Tổ chức sẽ tối ưu hóa quy trình vận hành bằng việc đặt món ăn tại các gian hàng ẩm thực qua điện thoại, với mong muốn giảm tải thời gian xếp hàng, qua đó nâng cao sự hài lòng của khách tham dự.

Tại họp báo, cựu Hạ nghị sĩ Aoyagi – đồng Trưởng Ban Tổ chức lễ hội nhấn mạnh: “Chúng tôi nhận thức rằng lễ hội là một minh chứng rõ nét cho việc giao lưu Nhật – Việt đã, đang và sẽ tạo ra những trang sử mới cho quan hệ hai nước. Chúng tôi sẽ nỗ lực để lễ hội thành công, mang lại cho quan khách những giây phút hào hứng, đồng thời tạo cơ hội cho những người chưa từng tham dự có được những trải nghiệm tuyệt vời tại lễ hội. Xin hãy cùng nhau nỗ lực vì thành công của Lễ hội Việt Nam”.

le hoi viet nam tai yoyogi 2026 Diem hen van hoa duoc mong cho tai tokyo hinh anh 3
Các đại biểu tham gia họp báo chụp ảnh lưu niệm.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi lần thứ 17 năm 2025 đã thu hút khoảng 140 nghìn lượt khách tham dự và năm nay con số này có khả năng lên tới hơn 180 nghìn. Qua 17 lần tổ chức thành công, thu hút hàng triệu lượt khách, Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi đã trở thành điểm hẹn văn hóa không thể thiếu, một thương hiệu hấp dẫn, một sự kiện được mong đợi không chỉ đối với thủ đô Tokyo mà còn với nhiều địa phương khác của Nhật Bản, cũng như du khách quốc tế và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Tuấn Nhật - Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Đặc sắc Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 thành phố Đà Nẵng năm 2025
VOV.VN - Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 10 thành phố Đà Nẵng năm 2025 chính thức khai mạc tối nay (4/7) tại Công viên Biển Đông với nhiều hoạt động sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 17
VOV.VN - Hôm nay 31/5, tại Tokyo, Lễ hội Việt Nam tại Công viên Yoyogi lần thứ 17 đã khai mạc, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Nhật Bản, cùng hàng chục ngàn người dân Nhật Bản.

Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt tại Nhật Bản
VOV.VN - Chiều 8/5, tại Tokyo, Ban tổ chức Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức họp báo giới thiệu về Lễ hội Việt Nam tại công viên Yoyogi lần thứ 17. 

