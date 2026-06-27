Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV: “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới”

Chiều nay (27/6), UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam tổ chức họp báo về tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với 13 phim châu Á, 11 phim Việt Nam dự thi, 21 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á và 26 tác phẩm trong chương trình Phim Việt Nam hôm nay. Sự kiện này quy tụ hơn 1.000 đại biểu, trong đó có nhiều ngôi sao điện ảnh thế giới. Các nghệ sĩ không chỉ xuất hiện trên thảm đỏ mà còn trực tiếp tham gia giao lưu và các hoạt động chuyên môn trong suốt thời gian diễn ra liên hoan.

Quang cảnh buổi họp báo

Trong khuôn khổ liên hoan sẽ diễn ra 3 hội thảo quốc tế về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh; các mô hình phát triển công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV tiếp tục được xây dựng vững chắc trên bốn trụ cột cốt lõi: vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc của châu Á và Việt Nam; tôn vinh di sản điện ảnh; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; kết nối, mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Đại biểu dự họp báo Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) cho rằng, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mong muốn tạo ra một không gian để những người hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh của Việt Nam, châu Á và thế giới có thể gặp gỡ nhau. Qua đó, kỳ vọng mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam và châu Á ra biển lớn. DANAFF luôn giữ vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả, qua đó hướng tới lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.

“Hành trình của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng từ mùa đầu tiên cho đến mùa này, chúng tôi mở ra thêm một trụ cột thứ tư, đó là lập ra một networking để những người hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh của Việt Nam, của châu Á và thế giới có thể gặp gỡ nhau. Tại Liên hoan phim lần này cũng có thể chúng ta sẽ mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam, thị trường điện ảnh châu Á ra thế giới”, Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho hay.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ vé xem phim được phát miễn phí thông qua hệ thống đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV còn tổ chức các suất chiếu phim ngoài trời tại nhiều địa điểm công cộng, mở Gian hàng DANAFF tại Công viên APEC và triển khai các chương trình tham quan các điểm đến của Đà Nẵng dành cho đại biểu quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, sau 3 kỳ tổ chức, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng từng bước khẳng định vị trí là sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của TP Đà Nẵng, là điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế. “Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV tiếp tục thể hiện khát vọng của thành phố trong xây dựng không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo; nơi điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa, giữa TP Đà Nẵng với bạn bè khu vực và quốc tế", bà Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định.