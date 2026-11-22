Ngày 21/11, tại Phố Sách Hà Nội, Ngày hội kiểm tra, đánh giá giọng nói miễn phí và tọa đàm “Thanh âm giọng nói – Phương pháp chữa ngọng triệt để” diễn ra với sự tham gia của hơn 100 chuyên gia đào tạo giọng nói, giáo viên và những người hoạt động trong lĩnh vực sư phạm giọng nói đến từ nhiều địa phương.

Được tổ chức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình không chỉ hướng đến việc giúp người dân nhận diện, khắc phục những lỗi phát âm thường gặp mà còn đặt ra câu chuyện rộng hơn về gìn giữ vẻ đẹp tiếng Việt, từ cách nói, cách diễn đạt đến ý thức sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hằng ngày.

MC Thanh Mai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện đúng lỗi phát âm và luyện tập có phương pháp.

Tại tọa đàm, MC Thanh Mai, chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo giọng nói, cho rằng tiếng Việt mang những đặc trưng riêng về âm thanh, ngữ điệu và sắc thái văn hóa. Sự đa dạng về vùng miền, dân tộc và môi trường sống tạo nên những khác biệt trong cách phát âm, sử dụng ngôn ngữ.

Theo chị, việc rèn luyện giọng nói không đơn giản là phát âm một từ cho đúng mà cần hiểu cách tạo âm, nhận diện chính xác những lỗi thường gặp để có phương pháp điều chỉnh phù hợp.

“Bất kỳ ai cũng có thể rèn luyện để sở hữu một giọng nói tốt hơn. Khi có nền tảng phát âm rõ ràng, việc truyền tải thông điệp, giao tiếp và thể hiện cảm xúc cũng thuận lợi hơn”, MC Thanh Mai chia sẻ.

MC Thanh Mai nhấn mạnh, chữa ngọng không phải chỉ lặp đi lặp lại một âm hay bắt chước cách nói của người khác. Người học cần hiểu nguyên nhân, cách tạo âm và luyện tập có hệ thống, từ nguyên âm, phụ âm, vần đến dấu thanh, thay vì sửa từng từ riêng lẻ.

Không chỉ trẻ em, người trưởng thành cũng có thể gặp khó khăn trong phát âm. Tuy nhiên, việc điều chỉnh thói quen nói vẫn có thể thực hiện thông qua quá trình rèn luyện phù hợp và kiên trì.

Cùng quan điểm, chuyên gia trị liệu âm ngữ Phạm Văn Luân cho rằng điều quan trọng nhất là nhận diện đúng lỗi sai và từng bước thay đổi thói quen phát âm.

“Chữa ngọng không phải quá trình quá khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người cần kiên trì rèn luyện từng bước, thay đổi dần thói quen phát âm cũ. Trước hết phải nhận diện được lỗi sai của bản thân, sau đó chủ động sửa đổi và tập thích nghi với cách phát âm mới. Khi thực hiện đều đặn, việc sửa ngọng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn”, ông chia sẻ.

Trong khuôn khổ ngày hội, người dân và trẻ em được kiểm tra, đánh giá giọng nói miễn phí, nhận diện những lỗi phát âm thường gặp và được tư vấn hướng luyện tập phù hợp. Các hoạt động thực hành cũng dành cho học sinh ở nhiều lứa tuổi và người đi làm.

Bà Võ Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Cửa Nam cho biết, chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhằm giúp người dân cải thiện giọng nói, nâng cao sự tự tin và kỹ năng giao tiếp.

Từ những bài tập phát âm tưởng chừng nhỏ bé, ngày hội góp phần khơi gợi ý thức trân trọng tiếng mẹ đẻ. Giữ gìn vẻ đẹp tiếng Việt không chỉ nằm ở những hoạt động nghiên cứu, bảo tồn ngôn ngữ mà còn được thể hiện qua cách mỗi người sử dụng lời nói rõ ràng, mạch lạc và giàu sức biểu đạt trong đời sống hằng ngày.