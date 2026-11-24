Vùng núi phía Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi là nơi sinh sống của đông đảo đồng bào Cor. Với người Cor nói riêng và các dân tộc thiểu số dọc dãy Trường Sơn nói chung, cồng chiêng có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tín ngưỡng. Từ hội mùa, lễ mừng nhà mới đến Tết ngã rạ, tiếng chiêng vang lên giữa núi rừng, gắn kết cộng đồng và gửi gắm niềm tin vào thần linh.

Ông Hồ Ngọc An dạy chiêng cho người dân, thanh niên tại các làng

Những năm gần đây, khi nhịp sống thay đổi, nhiều thanh thiếu niên đi học, đi làm ăn xa khiến nghệ thuật cồng chiêng đứng trước nguy cơ mai một. Trăn trở trước thực tế đó, dù đã ngoài 70 tuổi, nghệ nhân Hồ Ngọc An vẫn đều đặn đứng lớp, trực tiếp truyền dạy cách đánh chiêng, dựng cây nêu. Ông vận động thành lập các câu lạc bộ cồng chiêng và giảng dạy cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tại địa phương. Hễ có lời mời, ông lại sẵn lòng sang các vùng dân tộc khác để truyền nghề.

Ông còn am hiểu và chơi thuần thục nhiều nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình

Nghệ nhân Hồ Ngọc An chia sẻ, tuổi ngày càng cao nên ông càng muốn tranh thủ truyền dạy để lớp trẻ thêm yêu văn hóa dân tộc mình: “Tuổi ngày càng cao, rồi già đi, sức khỏe không còn nên tôi cố thành lập các câu lạc bộ để truyền cho con cháu, để họ nắm được văn hóa của tộc người Cor này và đặc biệt là văn hóa cồng chiêng. Trong lễ hội cưới, lễ hội hiến trâu, lễ cơm mới, lễ hội ngả rạ của đồng bào dân tộc Cor đều sử dụng cồng chiêng, vì vui mà. Tóm gọn lại, văn hóa cồng chiêng là hồn cốt, hồn thiêng của núi sông, hồn thiêng của người Cor”.

Trong cộng đồng người Cor, Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An được xem là bậc thầy về cồng chiêng khi có thể diễn tấu nhuần nhuyễn khoảng 26 làn điệu khác nhau. Theo ông Hồ Văn Ninh ở thôn 2, xã Trà Bồng, bà con trong thôn rất trân trọng tâm huyết của ông An. Không chỉ am hiểu nhiều làn điệu, phong tục, ông còn luôn tìm cách trao truyền di sản ấy cho lớp kế cận.

Nghệ nhân Hồ Ngọc An biểu diễn đánh chiêng

Thuộc thế hệ con cháu, ông Ninh chia sẻ bản thân thấy may mắn khi được nghệ nhân Hồ Ngọc An trực tiếp chỉ dạy: "Nghệ nhân Hồ Ngọc An được địa phương đánh giá rất cao. Ông An đã cống hiến rất nhiều và có tinh thần đi truyền dạy cho thế hệ trẻ. Cứ mỗi năm ông đều thực hiện việc giảng dạy với lớp trẻ, không những ở thôn mà còn đi các xã khác. Đối với thôn, sự bảo tồn và trao truyền là giá trị đặc biệt ở thôn và thế hệ con cháu hiện nay rất hưởng ứng".

"Bản thân tôi cũng là thế hệ trẻ, đã biết một số làn điệu về chiêng, xà ru, a giới và cũng đã đi trình diễn nhiều nơi. Thế hệ trẻ chúng tôi ghi nhận được bản sắc văn hóa dân tộc mình cũng nhờ cha ông truyền lại, cũng cảm ơn các thế hệ đi trước đã truyền dạy cho thế hệ trẻ chúng tôi gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa độc đáo của dân tộc mình”, ông Hồ Văn Ninh cho biết thêm.

Nghệ nhân Hồ Ngọc An chủ trì thực hiện các lễ cúng của đồng bào Cor

Ở xã Trà Bồng, nghệ nhân Hồ Ngọc An được ví như "cuốn từ điển sống" về văn hóa Cor. Ngoài cồng chiêng, ông còn thuộc lòng các nghi lễ cổ xưa, giỏi dựng cây nêu, chơi đàn brook, hát các làn điệu ka lu, cà đáo và sử dụng thành thạo nhiều nhạc cụ dân tộc khác.

Múa cà đáo của đồng bào Cor ở Trà Bồng được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ông Đỗ Khắc Phi - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bồng cho biết trong khoảng 18.000 dân của xã, một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số, đông nhất là người Cor. Hiện nay, nghệ thuật cồng chiêng, dựng cây nêu và múa cà đáo của người Cor đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ông Đỗ Khắc Phi, địa phương rất cần những người tâm huyết như nghệ nhân Hồ Ngọc An để giữ gìn bản sắc dân tộc cho thế hệ mai sau: “Ông Hồ Ngọc An là nghệ nhân người đồng bào dân tộc thiểu số, cũng là người uy tín trên địa bàn xã. Với ông An là một đảng viên, ngoài việc UBND xã triển khai thực hiện các nội dung bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cor thì sự đóng góp, chia sẻ của ông Hồ Ngọc An là sự chia sẻ đáng ghi nhận.

Không chỉ ông An mà trên địa bàn xã cũng còn một số nghệ nhân, những người đồng bào dân tộc thiểu số cùng gìn giữ, bảo tồn, phát huy, đặc biệt là việc truyền dạy cho các thế hệ sau, nhất là học sinh, người dân để bảo tồn văn hóa dân tộc Cor. Ông Hồ Ngọc An là người đi đầu trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc Cor trên địa bàn xã”.