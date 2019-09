Á hậu Hoàng Thùy truyền cảm hứng sống đến các bệnh nhân ung thư

Vừa qua, nằm trong khuôn khổ chương trình Road To Miss Universe 2019 và dự án WE, Á hậu Hoàng Thùy đã tổ chức buổi workshop mang tên “We Are Enough” dành cho các bệnh nhân ung thư, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái… với ý nghĩa tôn vinh nghị lực sống và khuyến khích sự tự tin.