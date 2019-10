Á hậu Huyền My mặc áo dài đoàn duyên dáng, hội ngội MC Xuân Bắc

Vừa qua, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Á hậu Huyền My bất ngờ xuất hiện với vai trò là thành viên của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội.

Vừa qua, Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Á hậu Huyền My bất ngờ xuất hiện với vai trò là thành viên của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội.

Ngoài Á hậu Huyền My, vinh dự có mặt trong danh sách 65 cá nhân được hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần này còn có cầu thủ Đình Trọng. Huyền My và Đình Trọng đều là những gương mặt trẻ tiêu biểu có nhiều đóng góp và ảnh hưởng đối với giới trẻ trên các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật.

Ngoài Á hậu Huyền My, vinh dự có mặt trong danh sách 65 cá nhân được hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần này còn có cầu thủ Đình Trọng. Huyền My và Đình Trọng đều là những gương mặt trẻ tiêu biểu có nhiều đóng góp và ảnh hưởng đối với giới trẻ trên các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật.

Xuất hiện tại hội nghị, Á hậu Huyền My mặc tà áo dài màu xanh duyên dáng và thanh lịch. Sau nhiều đóng góp cho công tác đoàn, Á hậu Huyền My đã được cân nhắc là một trong những gương mặt vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khoá VII.

Xuất hiện tại hội nghị, Á hậu Huyền My mặc tà áo dài màu xanh duyên dáng và thanh lịch. Sau nhiều đóng góp cho công tác đoàn, Á hậu Huyền My đã được cân nhắc là một trong những gương mặt vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khoá VII.

Huyền My hội ngộ diễn viên Xuân Bắc tại sự kiện.