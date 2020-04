Á hậu Huyền My: Tôi sẽ chọn người đàn ông giỏi thay vì giàu và đẹp

"Cuộc sống thay đổi 180 độ kể từ đại dịch"

PV: Cuộc sống của Huyền My thay đổi như thế nào trong những ngày đại dịch?

Huyền My: Phải nói là cuộc sống của My đã thay đổi 180 độ kể từ khi có đại dịch. Trước đây, My không có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình, còn hiện tại thì ngược lại hoàn toàn. Bây giờ ngày nào My cũng ngồi ăn tối với bố mẹ và cả nhà có thể ngồi tâm sự với nhau cả ngày mà không thấy chán. Trước đó có những ngày My đi công tác cả tháng, không nhìn thấy mặt bố mẹ, không được gặp em trai, số lần cả nhà ngồi ăn tối cùng nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Á hậu Huyền My

PV: Điều này đồng nghĩa với việc giá trị về tình cảm gia đình cũng sẽ được tăng lên?

Huyền My: Đúng thế, có thể dịch Covid-19 đã khiến chúng ta mất nhiều thứ nhưng cũng khiến chúng ta nhận ra có rất nhiều thứ khác, đó chính là cách chúng ta đánh giá lại các giá trị về tình cảm gia đình. Tất nhiên, My vẫn mong đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi để cuộc sống có thể trở lại bình thường.

PV: Là một người tất bật, bận rộn, bỗng dưng trở nên "nhàn hạ", My thấy sao?

Huyền My: Thời điểm bắt đầu dịch, My cảm thấy khá bức bối khi mà tất cả các lịch công việc của mình đều bị huỷ bỏ. Tuy nhiên My hiểu rằng công cuộc chống dịch là của tất cả mọi người chứ không chỉ của riêng ai, vì thế nên My đã tự tạo ra cho mình những niềm vui khi ở nhà như nấu ăn cùng gia đình, tự tập gym ở nhà, chơi với chú cún cưng của My. Thực ra cũng không thấy chán lắm khi ngày nào cũng phải nghĩ ra xem hôm nay sẽ ăn món gì mới, tập bài tập gì.

PV: Trong thời gian đại dịch, My thấy mình đã làm được những gì và chưa làm được những gì cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội?

Huyền My: My vui vì mình đã đóng góp được một chút ít công sức cho công cuộc chống dịch của cả nước. My đã tham gia hoạt động “Hà Nội nghĩa tình” cùng Thành đoàn Hà Nội - đây là chương trình triển khai 8.000 suất ăn mỗi ngày, nhằm tiếp sức cho sinh viên, công nhân và những người gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Bên cạnh đó, My cũng đã cùng với các mạnh thường quân tặng 2.000 sản phẩm nước rửa tay khô và xịt kháng khuẩn nano bạc cho Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương.

Huyền My ủng hộ 2.000 chai gel rửa tay, xịt kháng khuẩn chống dịch Covid-19 cho Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương.

PV: My mong muốn điều gì nhất ngay lúc này?

Huyền My: My mong muốn mình có thể đóng góp nhiều hơn, tuy nhiên sức người có hạn và My hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều cá nhân, mạnh thường quân, doanh nghiệp sẽ cùng tham gia vào công cuộc chống dịch hơn.

PV: Việc đóng góp nhằm phòng chống dịch Covid-19 lần này khác gì so với những lần thiện nguyện trước đây của My?

Huyền My: Vì là đại dịch cho nên My thấy rằng những công việc từ thiện của mình sẽ trở nên cần thiết và cấp bách hơn trước rất nhiều. Trước đây, My thường tổ chức những chuyến từ thiện cố định vào đầu năm hay cuối năm chẳng hạn, nhưng với đại dịch Covid-19 thì chúng ta phải hành động ngay tức khắc. Với những thiệt hại to lớn mà dịch Covid-19 đã gây ra thì My nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại đóng góp bao nhiêu cũng là không đủ, nhưng nếu mỗi người ai cũng có ý thức chung tay vì cộng đồng thì chắc chắn chúng ta sẽ có thể vượt qua được đại dịch lần này.

PV: Rảnh rỗi trong những ngày giãn cách xã hội, My thường làm gì?

Huyền My: My thường chỉ ăn, ngủ, nấu ăn, đọc sách và tập luyện thể thao.

PV: Chắc hẳn tay nghề nấu ăn, nữ công gia chánh của My cũng sẽ lên một level cao hơn?

Huyền My: Tay nghề nấu ăn của My cũng đã lên một level mới rồi. Thêm vào đó, level ‘order đồ ăn’ của My cũng lên rất cao nữa. My đã tìm thấy rất nhiều quán ăn ngon trên mạng, nếu ai có nhu cầu cần tham khảo thì My sẵn sàng chia sẻ nhé.

"Cần một mối quan hệ tình cảm rõ ràng và chắc chắn"

PV: Chỉ thấy nhắc đến chuyện công việc, gia đình nhưng chưa bao giờ thấy My nhắc đến "người thương"?

Huyền My: My chưa có người yêu thì làm sao nhắc đến được bây giờ.

PV: Có khi nào My đang kén chọn quá không?

Huyền My: Kén chọn thì cũng không hẳn, sau quãng thời gian vừa rồi và sau một số trải nghiệm, nếu không tìm được một mối quan hệ nào thực sự xứng đáng thì mình nên ở một mình. Mình nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân. Trước đây My cũng có thời gian rất sợ bị cô đơn, lúc nào cần một ai đó ở bên cạnh, nhưng sau này khi My nhận ra và thấy rằng đôi khi ở một mình không đáng sợ, còn hạnh phúc hơn rất nhiều với việc có một người ở bên cạnh mình.

Và hơn nữa, My đã 25 tuổi rồi, My cần một mối quan hệ rõ ràng và chắc chắn chứ không còn muốn mối quan hệ chớp nhoáng nữa. Thế nên đó là lý do My cố gắng hoàn thiện bản thân mình và hi vọng biết đâu sắp tới một duyên phận khác tốt hơn lại đến.

PV: Giữa trai giàu và trai đẹp, My sẽ lựa chọn vế nào?

Huyền My: My không chọn ai cả, My sẽ chọn một người đàn ông giỏi. My không quan trọng việc đẹp, giàu thì sẽ làm nên từ việc giỏi, thế nên My sẽ chọn một người đàn ông giỏi.

PV: Chắc hẳn My cũng đã xây dựng cho mình mẫu người bạn trai lý tưởng?

Huyền My: Hiện giờ My không có một mẫu bạn trai như nào trong đầu cả. My nghĩ rằng khi gặp đúng người, cảm xúc lúc đấy bỗng dưng rung động lên thì tất cả quy chuẩn hình mẫu của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Mặc dù trước đây My khá là mơ mộng nhưng bây giờ My thực tế hơn rất nhiều và nếu như có một yếu tố thì My có thể nói người đàn ông đó phải trưởng thành, phải có chí, phải đàn ông, phải hiểu chuyện, thông cảm cho My và yêu thương gia đình My nữa.

PV: Vậy My mong muốn bao giờ sẽ lấy chồng để ổn định cuộc sống?

Huyền My: My không nghĩ rằng lấy chồng để ổn định cuộc sống. Mà mình ổn định cuộc sống xong mới lấy chồng. Nhiều người đàn ông họ không muốn bạn gái hay vợ mình xuất hiện quá nhiều hay là tham gia những công việc showbiz bởi người ta cảm thấy không an toàn nên My nghĩ, My sẽ làm hết những điều My muốn, đi hết những nơi mà My chưa được đi để thử thách bản thân nốt rồi khi nào My thấy tất cả đã đủ rồi, thỏa mãn cuộc sống đó rồi thì My mới nghĩ tới việc lập gia đình. Thế nên lúc ấy My mới toàn tâm toàn ý cho gia đình được, nếu không thì đến lúc đấy My sẽ cảm thấy rất tiếc nuối vì thời trẻ mình có quá nhiều thứ chưa thể làm và đó là điều My không muốn xảy ra chút nào cả.

PV: Dự định của My trong thời gian tới sau khi đại dịch dần qua đi là gì?

Huyền My: My có niềm đam mê bất tận với đồ ăn, đặc biệt là sau đợt dịch này My nhận thấy tay nghề nấu ăn của mình cũng…không phải dạng vừa. Chính vì thế My cũng đang mong muốn có thể mở một cửa hàng bánh ngọt hoặc một cửa hàng đồ ăn gì đó.

Sau khi đại dịch qua đi, chắc chắn My sẽ đi du lịch cùng gia đình. Mặc dù thời gian đại dịch mình cũng có nhiều niềm vui nhưng không thể phủ nhận rằng ai cũng cảm thấy bức bối khi không được ra ngoài hoạt động để tiêu hao năng lượng. Đặc biệt là đối với gia đình My, bởi trước đó năm nào mọi người cũng lên kế hoạch để đi du lịch vì đó là niềm đam mê của cả gia đình.

Còn hiện tại mặc dù đã nới lỏng giãn cách xã hội nhưng My vẫn cảm thấy không an toàn khi ra đường nên vẫn chọn giải pháp sẽ ở nhà để đợi các chỉ thị mới của chính phủ.