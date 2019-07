Á hậu Phương Nga tự tin nhảy “Kill this love” trên nền nhạc dân tộc

Dance of Viet Nam, tiết mục thể hiện điệu nhảy các dân tộc chứa đựng văn hóa và truyền thống của Việt Nam nhưng được thể hiện với một hình thức hiện đại và tính sáng tạo. Ban tổ chức hi vọng sẽ tìm ra được một điệu nhảy có tính lan toả với thẩm mỹ tốt có thể lột tả được nền văn hóa đặc sắc của đất nước ta.

