Á hậu Thúy An kể về khoảng thời gian khủng hoảng sau đăng quang

Sáng 13/10, Á hậu Thúy An gây chú ý với vẻ ngoài giản dị, gương mặt khả ái khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ở Hà Nội. Thúy An vừa trở thành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Tại cuộc thi này, tuy không phải là gương mặt “gây bão” ngay từ những vòng đầu nhưng với gương mặt khả ái, kỹ năng trình diễn tốt, Thúy An còn được đánh giá cao tinh thần cố gắng qua từng vòng thi và khẳng định được bản thân trong đêm Chung kết. Ngôi vị Á hậu 2 chính là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của cô gái đến từ Kiên Giang này. Tại sự kiện, Thúy An cũng nhận được sự quan tâm của hàng nghìn sinh viên khi cô kể về cú sốc sau khi đăng quang Á hậu 2 và được chọn làm đại diện tham gia Miss International 2018 diễn ra tại Nhật Bản. “Lúc đó, An cảm thấy rất háo hức với nhiệm vụ mới nhưng rất tiếc, sự việc lại diễn ra ngoài ý muốn. An đã không thể tiếp hành trình bởi lý do về sức khỏe... Vậy nhưng, trong thời gian đó lại xuất hiện những tin đồn không tốt nên An cảm thấy khá sốc. Nhờ sự động viên, an ủi của người thân, bạn bè và sống tĩnh tâm lại thì An cũng vượt qua khoảng thời gian "khủng hoảng" đó”, Thúy An kể. Từ câu chuyện của bản thân, Thúy An rút ra được một bài học là luôn phải vững tin vào bản thân, sống ngay thẳng và đúng đạo lý sẽ không có điều gì đánh gục được. Đồng thời, người đẹp cũng giải thích lần nhập viện sau đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam. “Lúc đó không phải sức khỏe An có vấn đề mà chỉ là lần tái khám định kì của An. Trước đó, An được bác sĩ chỉ định thực hiện một cuộc phẫu thuật bệnh lý nhỏ nhưng An phải trì hoãn trong thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam nên sau khi kết thúc cuộc thi, An phải tiếp tục điều trị”. Cô gái Kiên Giang có gương mặt khả ái chia sẻ thêm về cảm xúc sau gần một tháng đăng quang ngôi vị Á hậu 2. “Mới đầu An cảm thấy rất bỡ ngỡ vì chỉ sau một đêm mình được nhiều người biết đến, được công chúng quan tâm. Đến giờ, An thấy quen hơn với cảm giác đó rồi. Vì thế, An biết để ý hơn đến hình ảnh của mình, phải luôn sống tràn đầy năng lượng, lan truyền tinh thần tích cực đến khán giả đặc biệt là các bạn trẻ - đó là sứ mệnh và trách nhiệm của An khi giữ ngôi vị cao quý này”, Thúy An nói. Thúy An còn vui vẻ kể về loạt ảnh “khi xưa ta bé” mới đây gây chú ý vì trông cô gầy gò và men lì, khác xa hình ảnh bây giờ. “Đến bản thân Thúy An nhìn vào những bức ảnh thơ bé của mình cũng còn bất ngờ. An không nghĩ khi trưởng thành mình lại "lột xác" đến vậy. Nhưng An nghĩ sự "lột xác" ở đây không còn là ở vẻ bề ngoài mà còn là phong thái được toát ra từ trong nội lực của mình. Chắc chắn một người luôn tự tin sẽ là một người có vẻ đẹp cuốn hút”. Á hậu Thúy An 21 tuổi, quê Kiên Giang. Cô hiện là sinh viên năm cuối khoa Quản trị Kinh doanh - Chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản, Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech). Thúy An gây chú ý từ những vòng đầu tiên với vẻ đẹp trong sáng, khả ái và chiều cao 1,68 m. 9X cũng từng đoạt danh hiệu Miss thân thiện của cuộc thi Miss Hutech 2017. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 và trở thành Người đẹp nhân ái, Thúy An từng tham gia các hoạt động thiện nguyện như phát cơm cho người vô gia cư. Hiện An tham gia vào những chương trình thiện nguyện có quy mô lớn hơn, từ đó có cơ hội lan tỏa nhiều dự án nhân ái cho những người thực sự cần giúp đỡ.

