Angelina Jolie trở thành biên tập viên tạp chí Time nổi tiếng

Bên cạnh vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim, nhà hoạt động xã hội và giảng viên đại học, mới đây Angelina Jolie đã tiếp nhận một công việc mới, đó là biên tập viên của tạp chí Time.



Ông Edward Felsenthal - tổng biên tập kiêm CEO của Time đã chính thức chia sẻ thông tin này vào ngày 20/6 vừa qua. Theo đó, Angelina Jolie sẽ làm chủ chuyên mục viết về vấn đề di cư, xung đột và nhân quyền. Những bài viết của cô sẽ được đăng hàng tháng trên tất cả các nền tảng của tạp chí Time.

Với 18 năm kinh nghiệm trong hoạt động nhân đạo toàn cầu, Angelina Jolie có rất nhiều kiến thức để thực hiện công việc mới này. Bài viết đầu tiên về chủ đề nhân đạo của Angelina Jolie được xuất bản vào đúng Ngày tị nạn thế giới (World Refugee - ngày 20/6).

Bà mẹ 6 con viết, "Các bạn sẽ nghĩ đến ai khi hình dung về một người tị nạn? Có thể bạn không tưởng tượng ra đó là một người châu Âu. Nhưng nếu bạn là con của một người sống thời thế chiến 2 và hỏi cha mẹ rằng người tị nạn là như thế nào, họ có thể sẽ miêu tả một người đến từ châu Âu".

"Chúng ta cần tập trung vào nền hòa bình lâu dài dựa trên công lý, các quyền và trách nhiệm để giúp những người tị nạn có thể trở về nhà. Đây không phải là một cách tiếp cận mềm. Đó là một cách hành động khó khăn hơn, nhưng đó là cách duy nhất sẽ tạo ra khác biệt. Khoảng cách giữa chúng ta và những người tị nạn trong quá khứ ngắn hơn chúng ta vẫn nghĩ".

Chủ đề tị nạn là một vấn đề nóng bỏng toàn cầu, đặc biệt là tại nước Mỹ - quê nhà của Angelina Jolie. "Ngày nay, sự phân biệt giữa người tị nạn và người di cư đã bị xóa nhòa. Người tị nạn đã bị buộc phải chạy trốn khỏi đất nước của họ vì bị đàn áp, chiến tranh hay bạo lực. Người di cư đã chọn di chuyển, chủ yếu để cải thiện cuộc sống của họ.

Một số nhà lãnh đạo cố tình sử dụng các thuật ngữ người tị nạn và người di cư hoán đổi cho nhau, sử dụng các biện pháp tu từ thù địch, đánh bật nỗi sợ hãi chống lại tất cả những người bên ngoài", Angelina Jolie phân tích trong bài viết.

Đây không phải lần đầu tiên Angelina Jolie viết cho Time. Trước đó, hồi tháng 4, cô đã viết một bài luận nói về vai trò của phụ nữ trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Afghanistan.

Angelina Jolie hiện ở New Mexico để đóng phim Those Who Wish Me Dead. Cô cũng chuẩn bị tham gia hai dự án điện ảnh khác là The One and Only Ivan và Come Away./.