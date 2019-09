“Angry Birds 2” - bước tiến vượt bậc so với phần đầu tiên năm 2016

Angry Birds 2 hiện đang là bộ phim hoạt hình hot nhất mùa hè 2019. Phim hiện có điểm số 71% tươi trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, một điểm số khá cao so với các tác phẩm cùng thuộc dòng phim chuyển thể từ game, được khán giả đại chúng vô cùng yêu thích cùng với đó là những lời khen tích cực từ giới phê bình.



Nếu phần phim đầu tiên ra mắt năm 2016 vẫn có những điểm yếu thường thấy của các bộ phim được làm đồ họa 3D trên máy tính như sự thiếu tỉ mỉ, chân thực, cùng với một tông màu hơi trầm, thì Angry Birds 2 đã có những bước tiến rõ rệt. Các chi tiết khá nhỏ như lông chim, bầu trời, cát cũng được làm tỉ mỉ hơn nhiều so với phần đầu tiên, khiến cho khung cảnh trong phim trở nên đẹp đẽ và chân thực khó tả.

Có những khoảnh khắc có thể nhìn rõ sự vượt trội so với phần đầu tiên, đó là khi nắng chiếu vào lớp lông, và tất cả ánh lên với những mảng sáng tối rõ rệt. Màu sắc, vốn là đặc sản của Angry Birds, vốn được lấy bối cảnh tại đảo nhiệt đới nay lại càng rực rỡ hơn. Đặt hai phần 1 và 2 cạnh nhau, có thể thấy bảng màu của phim được trải rộng hơn, màu sắc tươi sáng và đa dạng hơn.

Về phần âm nhạc, Angry Birds là sự tổng hòa tuyệt vời giữa cũ và mới, gợi lên hứng thú cho người xem. Có thể ngay lập tức nhận ra những bản nhạc kinh điển như The Final Countdown của Euroupe, hay Lovin’ You của Minnie Riperton (1975), khiến cho phim có một màu sắc hoài cổ không khó nhận biết. Đương nhiên cũng không thể thiếu những bản nhạc mới năng động, vui nhộn như Best Day của Kesha, hay Let’s Just Be Friends của Luke Combs.

Angry Birds 1 xoay quanh nhân vật chính là Red, cùng với hành trình đi tìm phương pháp kiểm soát giận dữ của anh chàng. Xuyên suốt phim, khán giả chỉ có thể tập trung vào Red, các nhân vật như Chuck và Bomb cũng không có quá nhiều đất diễn. Vua Heo Leonard bị chê là chưa đủ sâu sắc, thiếu động cơ. Nhân vật duy nhất mà khán giả có vẻ quan tâm, ngoài Red, là bộ ba chú chim non The Hatchlings, với những nét duyên dáng rất riêng...

Sang phần 2, đất diễn của Red dần ít lại, nhường chỗ cho các nhân vật mới lên sàn. Đó chính là lý do ta có cơ hội để nhìn được góc khuất của Anh Bàng Vĩ Đại, một câu chuyện chưa từng được kể. Nhân vật mới Silver cũng vì vậy mà bộc lộ được những điểm đặc sắc của cô nàng như sự thông minh, nhanh trí, lém lỉnh. Cả những nhân vật ít đất diễn như tiến sĩ Heo hay Courtney cũng bộc lộ được những thời khắc dễ thương của mình. Đáng khen nhất không ai khác ngoài Zeta, một kẻ phản diện tiến bộ vượt bậc so với phần phim đầu tiên. Nhân vật này có quá khứ, có động cơ, có một câu chuyện để khán giả dễ hiểu và dễ cảm, để lại nhiều ngẫm nghĩ khi bước chân ra khỏi rạp.

Angry Bird 2 (Phim Angry Bird 2) đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc./.