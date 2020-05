Bạn gái xinh đẹp của Ben Affleck hạnh phúc đón sinh nhật tuổi 32

Trên trang Instagram mới đây, Ana de Armas đã đăng tải loạt ảnh nhân dịp sinh nhật đón tuổi 32 và nhận được nhiều lời chúc từ phía cộng đồng mạng. Theo đó, nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ bên chiếc bánh sinh nhật kèm những bức ảnh chụp căn phòng được trang trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. "Thank you all so much for the birthday wishes and love! Cheers to another great year" (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì lời chúc sinh nhật và tình yêu dành cho tôi. Chúc mừng một năm thật tuyệt vời), cô viết.

Ana de Armas hạnh phúc đón tuổi mới

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Ben Affleck. Đây là lần đầu tiên cô công khai hình ảnh tình cảm với "người thương" của mình sau thời gian hẹn hò. Cặp đôi mặc đồ đơn giản, tạo dáng tình cảm.

Ana de Armas và bạn trai Ben Affleck

Ben Affleck và bạn gái công khai tình cảm từ hồi tháng 3, sau khi cả hai bị bắt gặp hẹn hò ở bãi biển Cuba. Tài tử sinh năm 1972 cũng đến thăm quê bạn gái. Họ quen nhau từ khi đóng chung phim Deep Water và hẹn hò sau đó không lâu.



Trong thời gian tự cách ly tại Los Angeles suốt tháng 4 vừa qua, Ana de Armas cũng tới sống ở nhà Ben Affleck và cả hai thường xuyên được trông thấy quấn quýt ngoài phố.



Ben Affleck sinh năm 1972, được biết đến là biên kịch, đạo diễn và diễn viên Mỹ nổi tiếng. Tài tử nổi lên từ những năm 1990, sau khi tham gia phim Mallrats.



Ben Affleck là ông bố 3 con từng trải qua nhiều mối tình với những người nổi tiếng. Nam diễn viên chia tay vợ là mỹ nhân Jennifer Garner vào năm 2018 sau 13 năm chung sống. Cặp đôi có với nhau 3 người con chung là Violet, 13 tuổi, Seraphina, 10 tuổi và Samuel, 7 tuổi./.