Bảo Anh diện crop top đỏ bên siêu sao MU Dwight Yorke

PC_Article_AfterShare_1

Tối 13/1, tham gia một sự kiện tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM), Bảo Anh đã có dịp gặp gỡ và chụp hình cùng Dwight Yorke - cựu danh thủ nổi tiếng một thời trong đội tuyển Manchester United. Cô hào hứng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên tuyển thủ đội Quỷ đỏ. Bảo Anh gợi cảm và rạng rỡ bên Dwight Yorke.

Là nữ ca sĩ khách mời trong sự kiện này, Bảo Anh đã đốt cháy sân khấu với các ca khúc "Leave me alone", "Như lời đồn", "Nhớ nhung" trong sự cổ vũ của hơn 1.000 khán giả.

Sau 6 năm đi hát, giọng hát của Bảo Anh có sự tiến bộ rõ rệt, hoàn toàn lột xác khỏi hình ảnh "Taylor Swift Việt Nam" mà đàn chị Hà Hồ dành tặng trong chương trình The Voice 2012.

Trong sự kiện, ngoài Bảo Anh, nhóm MTV cũng xuất hiện trong sự kiện này. Nhóm nhạc khuấy động không khí với các ca khúc "Mái nhà Quỷ đỏ", "we are the champions"... 3 thành viên tiết lộ, họ đều là những fan trung thành của tuyển MU.

Cô "đốt cháy" sân khấu bằng màn trình diễn "bốc lửa".

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Dwight Yorke đến Việt Nam lần này theo lời mời của một thương hiệu thức uống đến từ Scotland, trong mối quan hệ hợp tác toàn cầu kéo dài 3 năm với Manchester United. "Là câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng trên thế giới, Manchester United là sự phối hòa thành công từ công sức của câu lạc bộ, của đội ngũ quản lý, cầu thủ, nhân viên và quan trọng nhất là người hâm mộ. Với vai trò một đối tác tinh thần trung thành, chúng tôi sẽ hợp tác cùng Manchester United trong các hoạt động với fan tại Việt Nam trong những năm sắp tới" - ông Patrick Castanier - đại diện ban tổ chức cho biết.

Ngay khi xuất hiện, cựu danh thủ lừng lẫy một thời nhận được sự chào đón nhiệt tình của hơn 1.000 người hâm mộ tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Anh cho biết, lần nào đến Việt Nam cũng đều có những ấn tượng đặc biệt, nhất là với tình yêu bóng đá của người Việt Nam./. Giọng hát Việt nhí: Bảo Anh “trắng tay” trước thềm chung kết VOV.VN -Trong khi Vũ Cát Tường bảo toàn thí sinh, team Bảo Anh - Khắc Hưng đã hoàn toàn mất sạch thí sinh trước thềm chung kết. Chuyện showbiz: Bảo Anh đáp trả tin đồn phá vỡ gia đình Phạm Quỳnh Anh VOV.VN - Bảo Anh tung bằng chứng chứng minh trong sạch trước tin đồn phá vỡ hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh, Đỗ Mỹ Linh "thả thính",...

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER