Brad Pitt, Leonardo Dicaprio điển trai lịch lãm trên thảm đỏ Cannes

VOV.VN -Hai nam tài tử là tâm điểm chú ý tại thảm đỏ Cannes 2019 trong buổi công chiếu bộ phim "Once Upon A Time In Hollywood" vừa qua.