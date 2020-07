Ca sĩ Hồng Ngọc bất ngờ chia sẻ điều lo lắng sau sự cố nổ nồi xông hơi

Trên trang cá nhân mới đây, Hồng Ngọc bất ngờ chia sẻ hình ảnh trực diện vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp của bản thân. Không còn sưng húp, đen sạm, gương mặt của Hồng Ngọc rất mịn màng. Kèm theo đó là đoạn trạng thái đề cập đến vấn đề mà cô đang lo lắng hiện tại kể từ sau sự cố bị bỏng nặng do nổ nồi xông tại nhà ở Mỹ hồi tháng 5 vừa qua.

Ca sĩ Hồng Ngọc

Theo đó, nữ ca sĩ viết, "Mỗi sáng thức dậy nghe ngóng cơ thể mình xem có ổn không, kiểm tra chồng con và ông bà xem có mệt mỏi hay đau nhức gì không, sống trong sự lo lắng, mọi thứ đến khi nào mới trở lại như trước đây, tập sống với lũ và cố gắng tập sống coi mọi thứ thật nhẹ nhàng. Tui đang cố gắng mạnh mẽ đây các bác ạ, chứ đụng phải yếu điểm cũng rớt lộp độp như ai. Nhưng tạ ơn trời gia đình vẫn bình an hạnh phúc là tốt rồi. Chúc mọi người ngày cuối tuần bình an và may mắn".



Sau ít giờ đăng tải, đoạn trạng thái của Hồng Ngọc nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Ở phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời hỏi thăm, động viên đến nữ ca sĩ.

Hồng Ngọc khẳng định, vụ nổ nồi xông hơi là một thử thách trong đời. Suốt thời gian điều trị, cô hạnh phúc khi gia đình nhỏ, gia đình lớn đều túc trực bên mình. Khi gặp tai nạn bị bỏng, giọng ca "Mắt nai cha cha cha" cảm thấy mình may mắn khi có chồng và các con bên cạnh. Hồng Ngọc cảm động khi nhìn thấy những giọt nước mắt của ông xã.



Hồng Ngọc kể, "Thời gian đó, tôi không rời chiếc gương, soi mặt mình ngày đêm để xem vết thương tiến triển thế nào. Quan trọng hơn, vì môi tôi sưng dài, mất cảm giác, mở miệng thôi cũng khó khăn nên ăn uống cần phải có cái gương để mình biết đang đưa thức ăn vào vị trí nào. Bố chồng ngồi nhìn tôi ăn mà ông cũng khóc.



Tôi sợ nhất là khi đối diện với mẹ mình. Tôi đã nói hết lời rằng: "Má ơi, con ổn, con khỏe lắm không sao đâu" nhưng bà quả quyết tôi phải gọi video. Tôi sợ mẹ xỉu nên có nói trước là: "Mặt con hơi ghê chút xíu, má đừng giật mình nghe". Bà nhìn thấy xong thì vừa khóc vừa mắng: "Mày điên rồi con ơi, mặt mày như vậy mà mày nói bình thường...".

Cách đây không lâu, Hồng Ngọc bị bỏng nước sôi do nổ nồi xông hơi. Khi con trai lớn của ca sĩ đang xông hơi trong lều, cô đến kiểm tra thì nồi phát nổ. Hậu quả, Hồng Ngọc bị bỏng cấp độ 2 vùng mặt và ngực, chỗ bỏng bị sưng./.