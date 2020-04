Ca sĩ Trang Nhung phát gạo miễn phí cho người khó khăn vì Covid-19

Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam Dịch và tác động đến mọi mặt đời sống, xã hội, kinh tế, khiến thu nhập của nhiều người lao động bị giảm sút, thậm chí có rát nhiều người thất nghiệp, không đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Thời gian qua đã có nhiều nghệ sĩ cùng chung tay với Chính phủ góp sức chống dịch Covid-19 và giúp đỡ những người nghèo khó. Mới đây, ca sĩ Trang Nhung đã cùng gia đình phát 4 tấn gạo, trứng, khẩu trang và các nhu yếu phẩm khác cho người nghèo, người vô gia cư tại TP.HCM.

Ca sĩ Trang Nhung phát gạo, trứng... miễn phí cho người dân.

Ca sĩ Trang Nhung chia sẻ: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những người bị mất việc, không có nơi ăn, chốn ở trong dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp này. Họ rất khó khăn. Tôi muốn giúp đỡ họ một phần nên đã quyết định dùng tiền tiết kiệm mua một số nhu yếu phẩm cần thiết để phát miễn phí. Đây là tấm lòng nhỏ của tôi để hỗ trợ mọi người cùng vượt qua giai đoạn này".

Theo Trang Nhung, công tác chuẩn bị cho việc phát quà trong lúc tình hình bệnh dịch phức tạp cũng khá khó khăn. Ngoài việc thuê một xưởng nhỏ để phân chia, đóng gói quà, nữ ca sĩ cũng huy động các con cùng giúp đỡ mẹ.

Cô cũng cảm thấy may mắn khi có đội trật tự đô thị địa phương, công an, dân phòng và các tình nguyện viên nên đã giúp đỡ để việc phát quà không xảy ra tình trạng lộn xộn, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Trang Nhung.

Trang Nhung vắng bóng làng nhạc đã lâu để chăm sóc gia đình. Chị sinh năm 1973 tại Hạ Long, Quảng Ninh, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chị nổi tiếng với chất giọng nữ cao, theo đuổi dòng dân ca, trữ tình.

Năm 1999, chị đoạt giải 3 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Toàn quốc. Năm 2014, chị thi Tuyệt đỉnh tranh tài và đạt hạng ba. Chị kết hôn với doanh nhân Ngô Nhật Phương và có bốn con. Trong đó, con gái Bích Ngọc từng đoạt Á quân Vietnam's Got Talent 2015, Á quân Gương mặt thân quen nhí 2017./.