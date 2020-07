Cậu cả nhà Vic - Beck khoe ảnh quỳ gối cầu hôn bạn gái xinh đẹp

Trên trang Instagram, Brooklyn Beckham bất ngờ đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh cầu hôn bạn gái Nicola Peltz vào hồi đầu tháng 7. Trong ảnh, cậu cả nhà Vic - Becks quỳ gối ngỏ lời với ái nữ nhà tỷ phú cùng với chiếc nhẫn lên tới 350.000 bảng Anh (hơn 10 tỷ đồng).

Brooklyn Beckham quỳ gối cầu hôn bạn gái Nicola Peltz

Theo đó, Brooklyn Beckham chia sẻ: “Không thể tưởng tượng cuộc sống nếu thiếu em, em khiến anh cảm thấy thật đặc biệt và em làm anh cười suốt thôi. Anh sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ em”.

Sau ít giờ đăng tải, hình ảnh cầu hôn của con trai cả David Beckham nhận được nhiều sự chú ý, thu hút hơn 719.000 lượt yêu thích. Nhiều người hâm mộ cũng để lại lời chúc phúc cho cặp đôi.

Ngày 12/7 vừa qua, Brooklyn Beckham chính thức xác nhận đính hôn với nữ diễn viên hơn 4 tuổi. Cậu cả nhà Beckham hạnh phúc viết: "Hai tuần trước, tôi cầu hôn người bạn tri kỷ của tôi và cô ấy đồng ý. Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh hứa sẽ là người chồng và người cha tốt trong tương lai. Anh yêu em". Kèm theo đó là bức ảnh cả hai đang đứng âu yếm trên cánh đồng hoa.

Nicola Peltz cũng không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc khi để lại một bình luận: "Em cũng thật may mắn khi anh là của em".



Theo nguồn tin trên Mirror, Brooklyn Beckham và hôn thê Nicola Peltz dự định sẽ tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống của người Do Thái. Được biết, nguyên nhân của việc này xuất phát từ nguồn gốc gia đình hai bên. Cụ thể, ông Nelson Peltz - cha của Nicola Peltz là người Do Thái. David Beckham cũng tiết lộ rằng, anh mang trong mình một nửa dòng máu Do Thái.



Cả hai bắt đầu mối quan hệ tình cảm cách đây 9 tháng. Nicola Peltz và Brooklyn đều đã đưa nửa kia của mình về ra mắt và nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình./.