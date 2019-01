Celine Dion gầy mòn đến phát hoảng bên vũ công trẻ đẹp trai

Celine Dion xuất hiện ngày 23/1 tại chuỗi sự kiện thời trang ở Paris với bộ váy lụa và áo choàng màu be kết hợp với nâu cà phê sữa, thể hiện đẳng cấp thời trang sang trọng, thanh lịch. Phần gấu của áo choàng với chi tiết phá cách thể hiện độ tinh tế của diva Diva 50 tuổi khéo léo chọn giày nhung và túi xách màu bordeaux làm điểm nhấn tinh tế cho cả bộ trang phục. Nữ ca sỹ không thể che hết những khuyết điểm trên gương mặt gầy gò, nhăn nheo, thiếu sức sống. Tháp tùng Celine Dion trong sự kiện này là vũ công trẻ tuổi người Tây Ban Nha Pepe Munoz. Cũng trong chuỗi các sự kiện thời trang ở Paris, Celine Dion còn diện bộ suit xám với phần vai nhọn hoắt. Trang phục khiến diva“My Heart Will Go On” trông càng tiều tụy. Còn bộ quần áo này tuy không để lộ sự gầy gò của diva nhưng khiến cô như đang bơi trong đó. Bộ váy đen này có lẽ là trang phục tôn dáng nhất mà Celine Dion mặc trong chuỗi sự kiện ở Paris. Phần xẻ ngực không để lộ quá nhiều xương ức gầy gò trong khi chi tiết xẻ đùi cao lại khoe được đôi chân dài còn có chút da chút thịt của diva. Tuy nhiên nữ ca sỹ suýt gặp sự cố thời trang vì váy áo táo bạo và vũ công trẻ Pepe Munoz phải giúp cô chỉnh đốn lại trang phục. Hai người tỏ ra rất gần gũi. Chồng của Celine Dion René Angélil mất năm 2016 ở tuổi 74 tuổi sau thời gian dài lâm bệnh./.

