Chuyện showbiz: Á hậu Tú Anh sinh con chỉ sau 5 tháng kết hôn

Á hậu Tú Anh chính thức xác nhận đã sinh con sau 5 tháng kết hôn: "Con là món quà quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. Welcome to the world - Chào đón con đến với thế giới này", Á hậu Tú Anh thông báo mới đây. (2sao.vn)