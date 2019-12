Chuyện showbiz: Đông Nhi khóc sưng mắt khi đi xem phim cùng chồng

Trước sự bàn tán của dư luận về tin đồn hẹn hò Phương Linh, Hà Anh Tuấn đã chính thức lên tiếng. Theo đó, nam ca sĩ viết: "I am single. Please do not disturb anyone's happy love" (Tạm dịch: Tôi đang độc thân. Làm ơn xin đừng quấy rầy hạnh phúc của bất kì ai). (Tiền phong)